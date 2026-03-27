دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت إعمار للتطوير ش.م.ع.، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV)، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية اليوم، حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء المالي للشركة في عام 2025 وناقش توجهاتها الاستراتيجية للفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 100% من رأس المال. كما وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، إضافة إلى تقرير مدقّق الحسابات.

وسجّلت إعمار للتطوير أعلى مبيعات عقارية لها بقيمة 71.1 مليار درهم إماراتي (19.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع رصيد الإيرادات المتراكمة للشركة ليصل إلى 125.2 مليار درهم إماراتي (34.1 مليار دولار أمريكي)، ما يمنح رؤية واضحة للإيرادات المتوقع تحقيقها خلال السنوات المقبلة.

وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية 27.5 مليار درهم إماراتي (7.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 52% لتصل إلى 14.3 مليار درهم إماراتي (3.9 مليار دولار أمريكي). كما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 15.5 مليار درهم إماراتي (4.2 مليار دولار أمريكي)، مسجلاً نمواً بنسبة 52% على أساس سنوي، وبهامش بلغ 56%.

وخلال عام 2025، واصلت إعمار للتطوير توسيع محفظة مشاريعها بإطلاق أكثر من 48 مشروعاً سكنياً ضمن مجمّعاتها الرئيسية، بما في ذلك جراند بولو كلوب آند ريزورت، ومرحلة جديدة من مشروع ذا فالي، ومشروع بريستول في إعمار بيتشفرونت. كما أعلنت الشركة عن مشروع إعمار استيت، وهو وجهة جديدة متكاملة ستضم مشروع دبي مانشنز، المشروع السكني فائق الفخامة المصمم لتلبية تطلعات نخبة العملاء من مختلف أنحاء العالم.

وخلال العام، استحوذت الشركة أيضاً على 36 مليون قدم مربعة من الأراضي المتميزة للتطوير، بقيمة تطوير إجمالية تبلغ 120 مليار درهم إماراتي (32.7 مليار دولار أمريكي)، ما يعزز خططها التوسعية طويلة الأمد.

وتعليقاً على الأداء، قال محمد العبار، مؤسس إعمار: "يعكس أداؤنا في عام 2025 قوة المنظومة التطويرية في دبي ووضوح الرؤية التي توجّه مسيرة النمو في دولة الإمارات. فالإطار التنظيمي المستقر، والتخطيط طويل الأمد، والانفتاح على الاستثمارات العالمية، جميعها تهيئ البيئة المناسبة التي تتيح لشركات مثل إعمار للتطوير التخطيط بثقة وتنفيذ المشاريع على نطاق واسع. ويظل تركيزنا منصباً على بناء مجمّعات عمرانية مستدامة تسهم بشكل ملموس في نمو المدينة والارتقاء بجودة الحياة فيها."

وتتطلع إعمار للتطوير خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق وجهات سكنية جديدة وتعزيز محفظتها من المجمعات الرئيسية، بما يؤكد التزامها بالجودة وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد.

نبذة عن إعمار للتطوير ش.م.ع:

إعمار للتطوير هي شركة متخصّصة في تطوير الأصول السكنية والتجارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقامت الشركة بتطوير العديد من المجمعات المتكاملة للتملك الحرّ في دبي، بما فيها مجمّع روعة الإمارات، ووسط مدينة دبي، ومرسى دبي (دبي مارينا)، والمرابع العربية، وخور دبي، ودبي هيلز استيت، وإعمار الجنوب، ومرسى راشد لليخوت، وذا فالي، وذا أويسيس، وإعمار بيتشفرونت، وجراند بولو كلوب آند ريزورت. وقامت بتسليم أكثر من 80,500 وحدة سكنية منذ العام 2002. ولدى الشركة مبيعاتٍ متراكمة بقيمة 125.2 مليار درهم إماراتي من المشاريع قيد الإنجاز، وتتمتّع بسيولة نقدية قوية، ما يسلّط الضوء على الركائز المالية القوية للشركة، التي تعمل حالياً على تسليم ما يقرب من 51,000 وحدة سكنية قيد التطوير.

