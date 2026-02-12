دبي، أُدرجت أكسيونا وشركتها التابعة نورديكس مجددًا ضمن قائمة «أكثر 100 شركة استدامة على مستوى العالم لعام 2026»، الصادرة عن مؤسسة Corporate Knights، والتي أُعلن عنها اليوم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ويعكس هذا التصنيف الأداء المتقدم للشركتين في مجالات الاستدامة، حيث تعتمد Corporate Knights في تقييمها على مراجعة أكثر من 8,000 شركة مدرجة عالميًا تتجاوز إيراداتها مليار دولار أمريكي، مع استبعاد الأنشطة المصنّفة على أنها غير مستدامة. واستند تصنيف هذا العام إلى ثلاثة معايير متساوية، تشمل حجم الاستثمارات المستدامة، ونسبة الإيرادات المستدامة وفق تصنيف الاقتصاد المستدام لدى المؤسسة، إضافة إلى مؤشر زخم الإيرادات المستدامة الذي يقيس نمو هذه الإيرادات خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة أكسيونا الريادية في مجال الأداء المستدام، والتي تنعكس أيضًا في نتائجها ضمن عدد من التصنيفات العالمية المرموقة، من بينها Sustainalytics وMSCI وEthiFinance وCSA وCDP. وفي السياق ذاته، تواصل نورديكس تعزيز سجلها في الاستدامة، حيث يضاف هذا التصنيف إلى سلسلة من الإنجازات، أبرزها حصولها على الميدالية البلاتينية من وكالة التصنيف المستقلة EcoVadis في نوفمبر الماضي، تقديرًا لأدائها في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

نبذة عن أكسيونا

أكسيونا شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول المستدامة لاقتصاد منخفض الانبعاثات. تشمل أعمالها الطاقة المتجددة، ومعالجة وإدارة المياه، وأنظمة النقل ذات الكفاءة البيئية العالية، والبنى التحتية المرنة، وغيرها. وقد حققت الشركة الحياد الكربوني منذ عام 2016، كما سجلت إيرادات بلغت 19.19 مليار يورو في عام 2024، مع حضور تشغيلي في أكثر من 40 دولة حول العالم.

