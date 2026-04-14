متقدماً 9 مراكز إقليمياً ليصل إلى المرتبة 52

عادل الماجد:

التقدم في التصنيف يعكس قوة نموذج أعمال البنك وقدرته على مواصلة النمو والتميز

البنك يواصل الاستثمار في موارده البشرية وتقنياته الحديثة لتعزيز قدرته على تحقيق المزيد من النجاحات مع الالتزام بالاستدامة والحوكمة

واصل بنك بوبيان ترسيخ حضوره في المشهد الاقتصادي وتعزيز موقعه الريادي إقليمياً، من خلال تواجده ضمن قائمة أقوى 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2026 الصادرة عن مجلة "فوربس"، حيث حل في المركز الثالث محلياً بين البنوك الكويتية من حيث القيمة السوقية والأصول والربحية.

وبلغت القيمة السوقية للبنك 9.8 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت إجمالي الأصول إلى 33.5 مليار دولار أمريكي، وحقق صافي ربح بلغ 331 مليون دولار بنمو قدره 4%.

كما جاء البنك في المركز الـ52 إقليمياً ضمن نفس القائمة، متقدماً 9 مراكز مقارنة بتصنيف العام الماضي، في مؤشر واضح على متانة أدائه المالي واستراتيجيته القائمة على التوسع المدروس وتبني الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، إلى جانب تعزيز قيمته السوقية على مستوى المنطقة.

** مرونة في الأداء… وتوازن في النمو

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد "إن تواجدنا المستمر ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط يمثل دلالة واضحة على نجاح النموذج المؤسسي الذي ننتهجه في بنك بوبيان،

والقائم على تحقيق التوازن بين التوسع المدروس والنمو المتواصل من جهة، وبين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر من جهة أخرى."

وأضاف أن البنك واصل خلال العام الماضي تحقيق نمو متوازن في مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، مدعوماً بثقة المساهمين والعملاء وكفاءة نموذج أعماله، إلى جانب جودة إدارة المخاطر، الأمر الذي رسّخ موقعه كأحد أكثر البنوك الإسلامية جاهزية لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن التقدم الذي حققه البنك يعكس المسار التصاعدي لأدائه، مدعوماً بالنمو القوي في عملياته التشغيلية، وتعزيز قاعدة عملائه، وزيادة حضوره في الأسواق الإقليمية، مؤكداً أن البنك يواصل تنفيذ خططه التوسعية بكفاءة مع المحافظة على جودة الأصول وتحقيق عوائد مستدامة تعزز ثقة المستثمرين واستقراره المالي على المدى الطويل.

** استراتيجية النمو المستقبلي

وأكد الماجد أن النتائج التي حققها البنك خلال الفترة الماضية جاءت انعكاساً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية "بوبيان 2028"، والتي تمثل خارطة طريق واضحة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل التوسع المدروس، وتطوير الحلول المصرفية الرقمية، ورفع كفاءة التشغيل، والاستدامة بمفهومها الشامل.

وفيما يتعلق بالريادة الرقمية والاستثمار في التقنيات الحديثة، أضاف الماجد "نواصل الاستثمار بشكل متسارع في بناء شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات الرائدة في الابتكار الرقمي، إلى جانب دعم وتمكين الشركات التقنية الناشئة، بما يتيح تطوير حلول مصرفية أكثر ذكاءً ومرونة تعزز تجربة العملاء وترتقي بكفاءة العمليات التشغيلية."

واستكمل "بوبيان يعمل اليوم على الانتقال من مرحلة التحول الرقمي التقليدي إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل المصرفي، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية وتقديم حلول أكثر سرعة ودقة تلبي احتياجات العملاء وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي."

وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية البنك في بناء منظومة ابتكار متكاملة تجمع بين الشراكات التقنية والاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة وتمكين رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن الابتكار أصبح اليوم ركيزة أساسية في استراتيجية البنك لتعزيز موقعه كمؤسسة مصرفية سباقة تتبنى توجهات المستقبل.

وأضاف أن البنك يواصل الاستثمار في موارده البشرية وتقنياته الحديثة لتعزيز قدرته على تحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة، مع التزام كامل بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ومبادئ الحوكمة، بما يدعم دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي يحظى بثقة الأسواق العالمية.

واختتم الماجد تصريحه متوجهاً بالشكر إلى جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن ما يحققه البنك من نجاحات يعتمد في المقام الأول على فريق العمل الاحترافي والجهود المخلصة التي تبذل من أجل استمرار التميز والريادة.

استند تصنيف فوربس لأقوى الشركات المدرجة في الشرق الأوسط إلى أربعة معايير رئيسية تشمل القيمة السوقية، وصافي الأرباح، وإجمالي الأصول.

خلال عام 2025، حقق بنك بوبيان أرباحاً صافية بلغت 100.5 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 4% مقارنة بعام 2024، فيما بلغت الأرباح قبل الضرائب 118 مليون دينار كويتي بنمو 17%، وبلغت ربحية السهم 21.4 فلساً.

خلال نفس الفترة ارتفعت أصول البنك إلى 10.2 مليار دينار كويتي بزيادة 9% عن العام السابق، كما بلغت محفظة التمويل 7.7 مليار دينار كويتي بنمو 11%، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 133 مليون دينار كويتي بزيادة 11%، وارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12.3%.

