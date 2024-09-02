تتوافق رؤية الشركة مع مبادرات عدة مثل استراتيجية الأمن المائي 2036 وسياسة الاقتصاد الدائري وصافي الانبعاثات الكربونية 2050 في دولة الإمارات

وسياسة الاقتصاد الدائري وصافي الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات سيحول كل جهاز A1R3000 البالغ عددها 50 جهازاً٬ 3,000 لتر من المياه العذبة للشرب يومياً من الهواء لوضع معايير جديدة في ابتكار المياه واستدامتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إير ووتر"٬ الشركة الرائدة عالمياً في مجال تحويل الهواء للمياه، عن إطلاق منشأتها الجديدة في مدينة دبي الصناعية، والتي من المتوقع أن تنتج أكثر من 100,000 لتر من مياه الشرب يومياً. ويساهم هذا التطور البارز من نوعه في تحقيق أهداف الاستدامة في المنطقة وتسريع سياسة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال جهود التصنيع المستدامة المستمرة للشركة.

ونظراً لأن موارد المياه العالمية تواجه ضغوطاً متزايدةً، تقدم التقنية الفريدة من نوعها من "إير ووتر"، حلاً رائداً لتوليد مياه شرب عذبة غنية بالمعادن من رطوبة الهواء. وستضم منشأة مدينة دبي الصناعية الجديدة التي من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها في الربع الرابع من عام 2024، 50 وحدة من أجهزة A1R3000 التي تنتج كلٌ منها 3,000 لتر من مياه الشرب يومياً٬ التي تعادل إنتاج يومي هائل يبلغ حوالي 120,000 لتر.

أضاف ديف كوبيت، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية: "لقد ارتقت دولة الإمارات بمكانتها العالمية من خلال تحديد الثغرات وتقديم الحلول المناسبة لها على مدار الخمسين عام الماضية. وتتوافق منشأتنا في مدينة دبي الصناعية الجديدة مع هذا الإرث٬ مع قدرتها على إنتاج أكثر من 100,000 لتر من المياه يومياً. ويعتبر حدث افتتاح المنشئة الجديدة حدث هام رئيسي يوسع طاقتنا الإنتاجية، ويسد فجوة السوق، ويضع معياراً جديداً لاستدامة مياه الشرب في الدولة والمناطق المجاورة."

قفزة نوعية نحو تحقيق الأمن المائي والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

تساعد التقنيات الرائدة من "إير ووتر" على تحقيق الأهداف الرئيسية للدولة في العديد من القطاعات، تماشياً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 من خلال أجهزتها "A1R30" و" A1R100”، التي تولد 30 و100 لتر من مياه الشرب النقية يومياً على التوالي. وشكلت الشركة شراكات رئيسية لإحداث تغيير دائم مع كيانات جغرافية بما في ذلك جوتن وأدنوك وفنادق ومنتجعات هيلتون وقصر الإمارات. ومن يعتبر موقع المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية موقع استراتيجي يربط بين دبي والعاصمة أبو ظبي. وستكون "إير ووتر" مجهزة بالكامل وعلى أتم استعداد لتسريع أهداف الأعمال والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لكل من المدارس الحالية والجديدة والمكاتب الحكومية، بالإضافة للشركات الخاصة والبنية التحتية الشاملة للنقل في البلاد. وتتواجد أجهزة "إير ووتر" في العديد من محطات المترو في دبي ومناطق الاستراحة الخاصة بسائقي توصيل الطعام، وتعتبر جهودها الفعالة مجرد بداية المشوار لتوفير حلول مياه الشرب.

وقال روب بين، المدير الإداري للإمارات للشركة بهذه المناسبة: "انخفضت مستويات المياه الجوفية العذبة خلال السنوات العشر الماضية بنسبة %76 في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى المياه بنسبة 30% خلال العقد المقبل. وتعكس منشأتنا الجديدة توسعنا في القدرة الإشغالية وهدفنا الأساسي لتسهيل وتغيير مسار الحصول على مياه عذبة ومستدامة للشرب في الدولة٬ ويكمن ذلك من خلال قدرتنا على تحويل الهواء لمياه شرب عذبة ونظيفة بدون الحاجة لبنية تحتية أو لاستخدام البلاستيك."

إحداث ثورة في الوصول إلى المياه والاستدامة

تضم المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية خمسة مواقع تمتد على آلاف الأمتار المربعة، التي ستساعد شركة "إير ووتر" في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 عن طريق التخلص من الحاجة إلى القارورات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والبنية التحتية المكلفة وتقليل الانبعاثات الكربونية بشكل عام.

واختتم أليكس غاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"إير ووتر": "تعتبر المياه المورد الوحيد الذي يربطنا جميعاً، ومهمتنا قائمة على إعادة تعريف كيفية وصول العالم إلى هذا المورد الحيوي، بدءاً من قطرة واحدة إلى المدن بأكملها. وتعتبر المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية دليل على التزامنا، ولا زلنا في بداية المشوار في اكتشاف ما إمكان تحقيقه مع الدعم المتواصل من الشركاء والمستثمرين."

وتواصل شركة "إير ووتر" الابتكار والدعم المالي الأخير من "تاو كابيتال" الذي يعزز دورها كعنصر أساسي في مستقبل الإمارات المستدام. وتتيح الحلول اللامركزية للشركة التي توفر مياه الشرب العالية الجودة مع درجة حموضة 7.3 ومحتوى معدني محسّن، وتضع معايير جديدة لجيل قادم من مرافق المياه والأمن المائي.

نبذة عن "إير ووتر" A1RWATER

تتخصص شركة A1RWATER™ "إير ووتر"٬ الرائد في مجال ابتكارات المياه٬ في إنتاج مياه نظيفة من رطوبة الهواء بشكل كبير، وتوفر أجهزة لتوليد المياه من الهواء، ومرافق تعبئة مخصصة، وحلول تغليف مستدامة. ملتزمة بتقليل استخدام البلاستيك لمرة واحدة ودعم أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تلتزم "إير ووتر" أيضاً بمعايير المياه الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وبلدية دبي، مما يضمن توفير مياه شرب آمنة وغنية بالمعادن لتلبية احتياجات متنوعة. يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ولها مكاتب في سويسرا والمملكة المتحدة، وتتصدر "إير ووتر" مستقبل استدامة المياه.

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