القاهرة : تشارك مصر لأول مرة بجناح يضم 10 شركات تكنولوجية ناشئة بمعرض "سوشي تك طوكيو 2026 SusHi Tech Tokyo"، المُقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2026، وذلك ضمن وفد رسمي تقوده هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، في خطوة تعكس تنامي حضور الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على الساحة العالمية.

وشهدت فعاليات افتتاح المعرض زيارة رسمية للجناح المصري من جانب السفير/ راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، والسيدة/ يوريكو كويكي، محافظ طوكيو.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون والشراكة بين «إيتيدا» و«جايكا» تحت مظلة برنامج Project NINJA (Next Innovation with Japan)، الذي يهدف إلى دعم الشركات التكنولوجية الناشئة وتعزيز توسعها في الأسواق الدولية، من خلال ربطها بشبكات الابتكار العالمية وتمكينها من الوصول إلى فرص استثمارية نوعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز محوري لصناعة تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال القائمة على الابتكار.

وتشارك الشركات المصرية ضمن البرنامج الرسمي للمعرض، حيث تعقد لقاءات ثنائية واجتماعات مع مستثمرين وشركات رأس المال المخاطر ومؤسسات تمويل يابانية ودولية، بما يدعم بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، ويعزز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر واليابان.

وفي هذا السياق، قال المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "تمثل مشاركة مصر لأول مرة بجناح للشركات التكنولوجية الناشئة في معرض SusHi Tech Tokyo خطوة نوعية لتعزيز انفتاح الشركات المصرية على الأسواق الآسيوية، وبالأخص السوق الياباني، الذي يُعد من الأسواق المتقدمة عالية القيمة. ونعمل من خلال هذه المشاركة على ربط الشركات الناشئة المصرية والتي تُقدم حلولا تكنولوجية مبتكرة مباشرة بالمستثمرين والشركاء الدوليين، وتمكينها من عرض حلولها وأفكارها، بما يتيح لها النفاذ إلى فرص نمو جديدة وتسريع وتيرة توسعها عالميًا، وبما يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي لتصدير الخدمات والحلول التكنولوجية والابتكار الرقمي."

شركات مصرية بحلول تكنولوجية مبتكرة في قطاعات واعدة

وتضم قائمة الشركات المشاركة مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا تكنولوجية مبتكرة في قطاعات حيوية تشمل التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة، والأمن السيبراني، وتشمل:

Breadfast : منصة للتجارة السريعة وتوصيل السلع الأساسية من خلال شبكة متاجر وسلسلة إمداد متكاملة تعتمد على التكنولوجيا.

Chefaa : منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط المرضى بالصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية، لتحسين الوصول إلى الدواء.

Rology : منصة متخصصة في مجال الطب الإشعاعي عن بُعد وتقديم حلول وخدمات الأشعة مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

Trella : منصة لوجستية ذكية تربط الشركات بمالكي الشاحنات عبر سوق رقمي قائم على الأتمتة وتحليل البيانات.

NoorNation : شركة تقدم حلولًا مبتكرة في الطاقة الشمسية وإدارة المياه لدعم الزراعة المستدامة وتعزيز كفاءة الموارد.

SURGiA / DentaCarts : منصة لإدارة سلاسل الإمداد الطبية تركز على تتبع المنتجات والحد من الممارسات غير الرسمية والمنتجات المقلدة.

Pharmacy Marts : منصة رقمية تدعم الصيدليات عبر ربطها بالموزعين والمصنعين وتقديم حلول تشغيلية وتمويلية متكاملة.

Buguard : شركة متخصصة في الأمن السيبراني تقدم حلولًا متقدمة لرصد التهديدات واكتشاف الثغرات بشكل استباقي.

MTOR : منصة رقمية لخدمات صيانة السيارات تربط العملاء بميكانيكيين محترفين بكفاءة وسهولة.

INDOS : منصة تصنيع ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة العمليات وزيادة الإنتاجية.

وقد تم اختيار هذه الشركات من خلال لجنة متخصصة ضمت ممثلين عن «إيتيدا» و«جايكا»، إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار اليابانية، وذلك وفقًا لمعايير دقيقة شملت الجاهزية للتوسع الدولي، والقدرة على جذب الاستثمارات، ومستوى الابتكار، ومدى توافق الحلول مع احتياجات السوق الياباني.

تقرير دولي للترويج لمنظومة ريادة الأعمال المصرية

وتزامنًا مع انطلاق فعاليات المعرض، أصدرت مؤسسة ستارت آب جينوم (Startup Genome) تقريرًا بعنوان “Egypt Startup Ecosystem Report” بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بهدف تسليط الضوء على مناخ ريادة الأعمال ومشهد الابتكار التكنولوجي في مصر إلى جانب الترويج لمنظومة ريادة الأعمال في مصر عالميًا، وإبراز مقوماتها التنافسية، ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات مع صناديق الاستثمار الدولية.

هذا ويستعرض التقرير ملامح النمو المتسارع لبيئة ومناخ ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، حيث أشار إلى نجاح القطاع في جذب تمويلات واستثمارات من رأس المال المخاطر تجاوزت 2.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2025. كما أوضح أن السوق المصري يضم أكثر من 1500 شركة ناشئة نشطة، إلى جانب ما يزيد على 15 صندوقًا لرأس المال المخاطر (VC) ورأس المال المخاطر المؤسسي (CVC)، بما يعزز مكانة القاهرة كإحدى أبرز بيئات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما يبرز التقرير دور مصر كمركز إقليمي لانطلاق الشركات التكنولوجية الناشئة، حيث تنجح الشركات في بناء نماذج أعمالها محليًا والتوسع بكفاءة في أسواق الخليج وإفريقيا، مستفيدة من قاعدة مواهب تنافسية من حيث التكلفة والكفاءة التشغيلية العالية. ويشير التقرير إلى تنامي زخم الاستثمارات وعمليات التخارج، حيث سجلت الشركات الناشئة المصرية قيمة إجمالية لعمليات التخارج بلغت 7.4 مليار دولار وأكثر من 50 صفقة تخارج خلال الفترة ذاتها، بما يعكس نضج بيئة ريادة الأعمال المصرية وتوافر مسارات لتخارج الشركات الناشئة إقليميًا وعالميًا.

وفي الوقت ذاته، سلط التقرير الضوء على أبرز المجالات التي تعمل بها الشركات الناشئة المصرية من بينها، التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وأشباه الموصلات وتطوير نماذج اللغة العربية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أوضح التقرير أن هذا يأتي في إطار الميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر وهي توافر المهارات التكنولوجية المحترفة في مختلف المجالات، ما يمكّن الشركات الناشئة من التوسع السريع وتحقيق كفاءة عالية في استخدام رأس المال عبر مختلف الأسواق.

وتهدف البعثة المصرية إلى اليابان إلى تمكين الشركات التكنولوجية الناشئة المصرية من النفاذ إلى السوق الياباني والأسواق الآسيوية، من خلال تعزيز فرص التشبيك مع شركاء استراتيجيين وبناء علاقات تعاون مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب ربطها بالمستثمرين وصناديق الاستثمار، بما يسهم في تسريع نموها ودعم خططها للتوسع الدولي. كما تتيح هذه المشاركة منصة لعرض الابتكارات التكنولوجية المصرية أمام مجتمع الأعمال العالمي، بما يعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

ويُعد معرضSusHi Tech Tokyo (اختصارًا لـ Sustainable High City Tech) أحد أبرز الفعاليات ومؤتمرات الابتكار والتكنولوجيا في آسيا، حيث يجمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، وكبرى الشركات العالمية، إلى جانب صناع القرار وممثلي الحكومات، بهدف تعزيز التعاون الدولي ودعم تطوير حلول تكنولوجية لمدن أكثر استدامة وكفاءة. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة نحو 700 شركة تكنولوجية ناشئة من مختلف أنحاء العالم.

