عقدت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، اجتماع جمعيتها العمومية العادية للعام 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي، بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، بحضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وصادق المساهمون على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية السابق للشركة والذي عُقد بتاريخ 24 سبتمبر 2025، كما تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي استعرض أبرز الإنجازات والنتائج التي حققتها الشركة خلال العام، إضافة إلى التطورات التي شهدتها منظومة الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها "بنفت" وخطط الشركة المستقبلية.

كما اطلع الحضور على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وجرى اعتماد ومناقشة البيانات المالية الموحدة بعد استعراض الأداء المالي للشركة خلال العام، حيث بلغ صافي الأرباح 1.85 مليون دينار بحريني للمجموعة.

واستعرض الاجتماع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية ذاتها، وذلك وفقاً لما ورد في الإيضاح رقم (21) من البيانات المالية المدققة، بما يتماشى مع متطلبات المادة (189) من قانون الشركات التجارية.

وأقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10%، وترحيل الأرباح المستبقاة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات ذات العلاقة. كما وتم اعتماد تقرير الحوكمة بما يتوافق مع متطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

وأقرت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما وافقت على إعادة تعيين شركة إرنست آند يونغ (Ernst & Young) كمدقق حسابات خارجي للشركة وشركاتها التابعة، بما فيها شركة سناد ذ.م.م وشركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ذ.م.م للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات التنظيمية. كما ناقش الاجتماع ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة منى الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة بنفت: "نعتز بالنتائج المالية التي حققتها "بنفت" خلال العام 2025 وما وصلت إليه من إنجازات ومحطات هامة، حيث نجحنا في وضع الأساس للمرحلة التالية من التوسع المحلي والإقليمي، ومواصلة تعزيز بنيتنا التحتية، وتوسيع نطاق خدماتنا ذات الأثر العالي، وتسريع وتيرة الابتكار عبر المنظومة المالية، كما حافظ "بنفت بي" على مسار نموه القوي مدفوعاً بإدخال العديد من الخدمات الجديدة، من بينها خدمة الخصم الرقمي المباشر وإضافة الحسابات التجارية وخدمة "هدية"، إلى جانب تحسينات كبيرة في تجربة المستخدم، وواصل نظام التحويلات المالية الإلكترونية تحقيق نمو قوي على أساس سنوي عبر خدمات "فوري" و"فوري بلس" و"فواتير"، إضافةً إلى تحويل عمليات التسوية إلى جدول زمني كامل على مدار السنة، ورفع الحد اليومي للتحويل عبر "فوري بلس" إلى 3000 دينار بحريني".

وأضافت: "ترتكز الرؤية الاستراتيجية لـ "بنفت" للفترة من 2025 إلى 2027 على ثلاثة ركائز أساسية ستوجه المرحلة التالية من نمو الشركة، وهي الابتكار وتسويق البيانات والتوسع الدولي، والتي تشكّل الأساس لخارطة الطريق طويلة الأجل التي تمكّننا من استكشاف فرص نمو جديدة، ومن المقرر أيضاً إطلاق العديد من الخدمات النوعية خلال العام الجاري 2026، بالتوازي مع العمل على عدد من المبادرات لتعزيز قدرات المدفوعات المحلية والإقليمية على حدٍ سواء. ونحن نعتزم المضي قدماً في تنفيذ خططنا مع استمرارية العمل بوتيرة متصاعدة لمواصلة تحقيق الإنجازات التي تخدم تطلعات مساهمينا وشركائنا".

وتوجهت السيدة الهاشمي بخالص الشكر والتقدير إلى مصرف البحرين المركزي على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة، كما أعربت عن امتنانها العميق لكافة البنوك والعملاء والمساهمين على ثقتهم، بالإضافة إلى جميع موظفي شركة "بنفت" على تفانيهم، مؤكدةً التزام الشركة بالعمل المشترك لتعزيز ريادة القطاع المالي والمصرفي في المملكة.

من جانبه، قال السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "لقد عكس أداء عام 2025 نجاح استراتيجيتنا في الاستثمار المستدام في النمو وتطوير حلول مبتكرة تقدم قيمة مضافة ملموسة لعملائنا ومساهمينا على حد سواء، وإن تحقيق هذا الأداء المتميز في ظل التحولات الرقمية المتسارعة يترجم كفاءة منظومتنا وقدرتها على مواصلة الريادة ودعم مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي المتكامل في المملكة، ونجاحنا في بناء شبكة قوية وراسخة للمدفوعات تربط الأفراد والشركات في جميع أنحاء البحرين".

وتقدم السيد الجناحي بوافر الشكر والتقدير إلى مصرف البحرين المركزي ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم اللامحدود ورؤيتهم الطموحة التي كانت الدافع وراء هذه النجاحات والإنجازات، كما أعرب عن تقديره لجهود موظفي "بنفت" المخلصين وتفانيهم في العمل، ولمساهمي الشركة على مساندتهم الدائمة، مؤكداً مواصلة العمل الجماعي لأجل الارتقاء بخدمات الشركة وتقديم الأفضل دائماً.

