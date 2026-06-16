زيادة بنسبة 10% في القدرة الاستيعابية مقارنة بالصيف الماضي، مدعومة بـزيادة 23 طائرة وتوسّع مستمر في شبكة الوجهات

إطلاق أربع وجهات جديدة خلال أربعة أيام، مع عودة خمس وجهات موسمية هذا الأسبوع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تدخل الاتحاد للطيران موسمها الصيفي الأضخم على الإطلاق، حيث تُسيّر أكثر من 300 رحلة يومياً، مع تحقيق أرقاماً شبه قياسية في عدد الركاب، وإطلاق أو إعادة تشغيل تسع وجهات جديدة خلال أيام، واستمرار تسارع الطلب على السفر من وإلى وعبر أبوظبي.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل استمرار الاتحاد للطيران في مسار نموها السريع، مع ارتفاع القدرة الاستيعابية خلال الصيف بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعومةً بأسطول طائرات نما بمقدار 23 طائرة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع تشغيل الرحلات بنسبة إشغال تقارب 90%، تشهد الشركة طلباً قوياً عبر شبكتها التي تمتد من آسيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط.

ففي الفترة ما بين 11 و14 يونيو 2026، دشّنت الشركة بنجاح أربع رحلات جديدة تربط أبوظبي بكراكوف، وبالما دي مايوركا، ودمشق وزنجبار، كما سترحب هذا الأسبوع بعودة خمس وجهات موسمية شهيرة: ميكونوس ومالقة من 15 يونيو، وسانتوريني من 16 يونيو، ونيس من 19 يونيو، والعلمين من 16 يوليو.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " اليوم، تنقل الاتحاد للطيران عددًا أكبر من الضيوف المسافرين إلى وجهات أكثر من أي وقت مضى مع تشغيل أكثر من 300 رحلة يومياً لربط أبوظبي بوجهات أكثر من أي وقت مضى."

وأضاف: "خلال هذا الأسبوع وحده، أطلقنا أربع وجهات جديدة، ورحبنا بعودة خمسة وجهات موسمية، مما يدل على قوة الطلب على شبكتنا وسرعة نمونا. مع دخولنا ذروة موسم السفر الصيفي، نقدم برنامجنا الصيفي الأكثر طموحًا على الإطلاق بدعم من 23 طائرة إضافية والطلب القوي من جميع أنحاء العالم. إننا نواصل نمونا بثقة، مع توسيع شبكة وجهاتنا، وزيادة طاقتنا الاستيعابية، لجذي المزيد من الزوار إلى أبوظبي."

ولدعم الطلب المتزايد على السفر إلى أبوظبي، وتسهيل تجربة السفر إليها، أطلقت الاتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تأميناً طبياً مجانياً للمسافرين الدوليين القادمين إلى أبوظبي على متن رحلات الاتحاد. وتتيح هذه المبادرة، المتوفرة من يوليو إلى ديسمبر 2026 وتديرها الشركة الوطنية للتأمين – ضمان، للمسافرين المؤهلين تغطية طبية تصل إلى 15 يوماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المسافرين الذين يستخدمون برنامج التوقف في أبوظبي من الاتحاد للطيران والذي يستمر في جذب أعداد متزايدة من الزوار إلى أبو ظبي من خلال تحويل رحلة العبور إلى عطلة قصيرة.

وتُبرز الوجهات الأربع الجديدة التي تم إطلاقها مدى اتساع شبكة الاتحاد المتنامية. إذ تتيح كراكوف للمسافرين الوصول إلى إحدى أهم المدن الثقافية في أوروبا، بينما تربط بالما دي مايوركا أبوظبي بجزر البليار مباشرةً، وتعزز دمشق الربط الجوي في جميع أنحاء المنطقة، فيما تضيف زنجبار إحدى أكثر وجهات الترفيه رواجاً في المحيط الهندي إلى شبكة رحلات الاتحاد للطيران.

ويأتي إطلاق هذه الخطوط الجديدة ضمن طموح الاتحاد للطيران لتوسيع نطاق خدماتها العالمية، بما يتماشى مع الطلب في الأسواق الرئيسية، إذ تُعزز هذه الإضافات الربط بين أبوظبي ووجهات استراتيجية في أوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهندي، مما يُرسّخ مكانة العاصمة الإماراتية كبوابة عالمية حيوية.

عودة المزيد من وجهات الصيف

لتقديم المزيد من الخيارات للمسافرين لاكتشاف السواحل الخلابة والجزر الساحرة، تُعيد الاتحاد للطيران باقة من الوجهات الصيفية المفضلة، وهي:

• ميكونوس – رحلتان أسبوعياً ابتداء من 15 يونيو

• مالقة – أربع رحلات أسبوعياً ابتداء من 15 يونيو

• سانتوريني – رحلتان أسبوعياً ابتداء من 16 يونيو

• نيس – رحلتان أسبوعياً ابتداء من 19 يونيو

• العلمين – رحلتان أسبوعياً ابتداء من 16 يوليو

إلى جانب كراكوف، وبالما دي مايوركا، ودمشق، وزنجبار، تُشكّل هذه الوجهات جزء من أضخم برنامج صيفي تُقدّمه الاتحاد للطيران على الإطلاق، مما يمنح الضيوف خيارات أوسع من أي وقت مضى في أوروبا، والبحر الأبيض المتوسط، والشرق الأوسط، والمحيط الهندي.

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نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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