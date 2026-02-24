• نسبة النمو زادت عن 10% في كل من السعودية والإمارات، مدفوعةً بارتفاع طلب العملاء على طرازات تيريتوري وتوروس وإيفرست

• استثمارات فورد في قطع الغيار والعمليات وتجربة العملاء تدعم زخم المبيعات المستمرّ في العام الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة، حقّقت شركة فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2025 أفضل أداء لمبيعاتها خلال عقد من الزمن، لتحقّق نمواً سنوياً نسبته 10% بالمقارنة مع العام السابق، وتسجّل نسبة نمو تزيد عن 10% للسنة الثالثة على التوالي. وتعكس هذه النتيجة الطلب المتزايد في الأسواق الرئيسية للشركة، مدعوماً بتركيز فورد على السيارات التي يرغب بها العملاء وتجربة الملكية التي يتوقعونها.

رئيس فورد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رافي رافيشاندران، صرّح بالقول: "العام 2025 كان عاماً مميزاً للشركة من حيث النمو الذي سجّلته مبيعات سياراتنا والتزام شركائنا الوكلاء. فقد حقّقت أعمالنا نمواً في الأسواق الرئيسية بالتوازي مع تركيزنا على الهدف الأهم، وهو كسب ثقة عملائنا ودعمهم لنا في كل خطوة. وخلال العام الحالي، سوف نواصل هذا الزخم عبر طرح سيارات جديدة وتعزيز حضورنا في مجال رياضة السيارات."

هذا وسجّلت مبيعات فورد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعاً في أكبر أسواقها، بما فيها المملكة العربية السعودية (أكثر من 11.7% على أساس سنوي)، والإمارات العربية المتحدة (أكثر من 11.1%)، إضافةً إلى نمو مبيعات الكويت بنسبة 8% بالمقارنة مع العام 2024.

وتصدّرت سيارة تيريتوري مبيعات العام 2025، وتلتها توروس ثم إيفرست، لتُكمل بذلك قائمة أفضل ثلاث سيارات لشركة فورد أداءً في المنطقة.

وخلال العام 2025 أيضاً، أطلقت فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خدماتها المتّصلة مع طرح تطبيق فورد وتطبيق لينكولن الجديدين كلياً في الإمارات العربية المتحدة، ما من شأنه أن يتيح لمالكي سياراتها طرقاً أكثر للبقاء على اتصال مع سياراتهم وإدارة المزايا الرئيسية لتجربة الملكية من مكان واحد. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق تطبيق فورد الجديد كلياً في المملكة العربية السعودية، ليقدّم كذلك تجربة ملكية سلسة للعملاء في جميع أنحاء المملكة.

من جهة أخرى، عزّزت فورد تركيزها على تجربة العملاء، حيث حصل وكلاؤها – شركة توكيلات الجزيرة للسيارات وشركة الطاير للسيارات وشركة الغانم - على شهادة اعتماد تجربة عملاء فورد، لينضمّؤا إلى شركة المانع للسيارات وشركة المؤيد للسيارات، علماً أنّ هذا البرنامج يدعم الوكلاء في تقديم تجربة أكثر اتساقاً وجودة في المبيعات والخدمات.

إلى ذلك، وسّعت فورد تشكيلة طرازاتها في قطاعي سيارات الركاب والمركبات التجارية. وشملت عمليات الإطلاق إكسبيديشن الجديدة كلياً، وموستانج ماك-إي الكهربائية بالكامل، ولينكون نافيجيتور الجديدة كلياً، إضافةً إلى فورد تيريتوري الجديدة. وفي العام 2025 كذلك، أزاحت فورد الستار عن الطرازين الجديدين ترانزيت وإيفرست V6، كما أطلقت هويتها التجارية العالمية الجديدة "استعدّ، انطلق، فورد" لتبدأ كتابة فصل جديد في تاريخ فورد حافل بالحيوية والحماس ومصمّم لمساعدة العملاء على تحقيق كامل إمكاناتهم والشعور بالاستعداد لأي نوع من التحدّيات.

وشهد العام الجاري حتى الآن إطلاق طراز توروس الجديد، علماً أنّ فورد سوف تطرح في وقت لاحق منه طراز إيفرست V6، وهو نسخة حصرية لمنطقة الشرق الأوسط مزوّدة بمحرك إيكو بوست EcoBoost V6 سعة 2.7 لتر، ومن شأنها أن تُضفي مستوى جديداً من القوة والأداء على السيارة المصمّمة خصيصاً لتلبية متطلبات المنطقة. كما ستُقدم فورد طراز ترانزيت الجديد، وفئة جديدة من رينجر هي تيريتوري بلاتينيوم، بالإضافة إلى تشكيلة مُحدثة من سيارات لينكون تشمل نوتيلوس وكورسير الجديدتين، والإصدار الخاص نافيجيتور بريزيدنشال. وتساهم هذه الإضافات مجتمعةً في توسيع وتعزيز تشكيلة فورد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع سيارات يجري استيرادها من الولايات المتحدة والصين وتايلاند وجنوب إفريقيا.

الجدير بالذكر أنّ الاستثمار في العمليات والبنية التحتية ساهم في دعم نمو مبيعات وخدمات فورد في جميع أنحاء المنطقة. فقد افتتحت الشركة مركزاً جديداً لتوزيع قطع الغيار في دولة الإمارات، ما ساهم في تحسين توافر القطع وكفاءة الخدمة. كما أعادت الشركة دمج شمال أفريقيا في عملياتها، ما جعل السعودية مركزاً استراتيجياً لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وتأكيداً على هذا الالتزام، وسّعت فورد مكتبها في الرياض وعيّنت قيادات عليا لتعزيز حضورها في المملكة.

وهذا العام، ستعود فورد إلى سباقات الفورمولا 1 كشريك استراتيجي لفريق أوراكل ريد بول ريسينغ، موسعةً بذلك حضور علامتها التجارية في رياضة السيارات وعلاقاتها مع العملاء المهتمين بالأداء في جميع أنحاء المنطقة، خاصةً مع وجود أربعة سباقات تقرّر تنظيمها في الشرق الأوسط. وفي الشهر الماضي، اختتم فريق فورد ريسينغ رالي داكار 2026 في السعودية بوجود سائقين على منصّة التتويج وإحراز بطولة ست مراحل من السباق، ما عزز قوة وعمق وزخم برنامج فورد رابتور T1+ في أصعب سباق على الطرقات الوعرة حول العالم. وسوف تشارك فورد أيضاً في بطولة العالم لسباقات التحمّل من خلال سباقين يُقامان في المنطقة وتستضيفهما قطر والبحرين.

