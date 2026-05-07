​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "شراكة المدارس الدولية" (ISP) في الشرق الأوسط عن تقديم 100 منحة دراسية تغطي ما يصل إلى 100% من الرسوم الدراسية السنوية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في 10 مدارس تابعة للمجموعة في دولة الإمارات وقطر. ويدعم البرنامج الطلاب الحاليين والجدد في المرحلة الثانوية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر، تقديراً لإنجازاتهم وإمكاناتهم في مجتمع "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط.

يهدف برنامج المنح الدراسية إلى تقدير إنجازات الطلاب وإمكاناتهم، وبما يدعم حصول العائلات في أنحاء الإمارات وقطر على تعليم دولي عالي الجودة.

وبهذه المناسبة، قال كام بهامرا، المدير العام الإقليمي لـ "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط: "يصادف هذا العام مرور عشر سنوات على تأسيس ’شراكة المدارس الدولية‘ في الشرق الأوسط، وهو إنجازٌ يعكس ثقة العائلات بمدارسنا وقوة المجتمعات التي نخدمها. ويعد تقديم 100 منحة دراسية بتغطية تصل إلى 100% في 10 مدارس دليلاً واضحاً على التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة وتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالي الجودة. ونحن فخورون بالاستثمار في الطلاب الذين يمتلكون القدرة على النجاح، ومواصلة بناء مدارس تُعزز الثقة".

من جانبه، قال روري جالفين، مدير التعلم في "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط: "على مدى أكثر من عقد من الزمن، رسّخت ’شراكة المدارس الدولية‘ وجودها في الشرق الأوسط انطلاقاً من إيمان راسخ يتمثل في التعلم أولاً. لا شك أن النجاح الأكاديمي مهم، لكنه يجب أن يقترن بتنمية عادات التعلّم الراسخة، وبناء الشخصية، واكتساب الكفاءات الحياتية التي تمكّن الشباب من بناء مستقبل هادف. ويعد توسيع برنامج المنح الدراسية امتداداً طبيعياً لهذا الإيمان والتزامنا طويل الأمد تجاه المجتمعات التي نخدمها في الإمارات وقطر".

فئات المنح الدراسية

سيتم تقديم المنح الدراسية للطلاب المؤهلين ضمن ثلاث فئات هي التميز الأكاديمي، والمتعلم الدولي، وقادة المستقبل.

المدارس المشاركة

ستتوفر المنح الدراسية في المدارس التالية التابعة لـ "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر:

دبي، الإمارات : مدرسة الكلية الإنجليزية في دبي، ومدرسة أكويلا، ومدرسة النبراس الدولية، ومدرسة ستار الدولية في الطوار، ومدرسة ستار الدولية في مردف، ومدرسة سمارت فيجن

: مدرسة الكلية الإنجليزية في دبي، ومدرسة أكويلا، ومدرسة النبراس الدولية، ومدرسة ستار الدولية في الطوار، ومدرسة ستار الدولية في مردف، ومدرسة سمارت فيجن أبوظبي، الإمارات : مدرسة أسبن هايتس البريطانية، ومدرسة ريتش البريطانية

: مدرسة أسبن هايتس البريطانية، ومدرسة ريتش البريطانية الدوحة، قطر: مدرسة هاملتون الدولية، ومدرسة درم الدوحة للبنات

يمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الشروط المؤهلة للحصول على المنح الدراسية، والجداول الزمنية للتقديم، والإجراءات الخاصة بكل مدرسة على هذا الرابط https://lp.internationalschoolspartnership.com/scholarships_middleeast .

نبذة عن "شراكة المدارس الدولية" ISP

يشق طلاب مدارس "شراكة المدارس الدولية" طريق النجاح طوال حياتهم، بدافع من الفضول والثقة بالنفس.

"شراكة المدارس الدولية" (ISP) هي مجتمع عالمي يضم أكثر من 100 مدرسة دولية في أكثر من 25 دولة. نحن نتبنى نهجاً تحويلياً للتعلم يتجاوز الفصول الدراسية. ومن خلال تنمية ملكة الفضول وحب الاستطلاع لدى طلابنا وتنمية ثقتهم بأنفسهم، نعمل على تمكينهم ليصبحوا الجيل القادم من صناع التغيير.

يعمل نهجنا الفريد في التعلم على تقدير طلابنا باعتبارهم شركاء في عملية التعلم. نحن نركز على تطوير المعارف والمهارات مدى الحياة بما يساعدهم على النجاح بعد انتهاء فترة دراستهم في المدرسة. ويستفيد طلاب "شراكة المدارس الدولية" من التميز في التدريس والفرص الدولية والتوجيه للوظائف. وتتمتع مدارسنا بالقدرة على الوصول إلى شبكة عالمية من الخبراء، كما يتم دعم معلمينا وقادتنا لتحسين أدائهم بشكل مستمر من خلال برامج التطوير المتخصصة المكثفة.

