هيدالغو، تكساس: أعلنت شركة "تيرا جن"، إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة المستقلة والمتكاملة في الولايات المتحدة، والمملوكة من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"أجنيو إنفراستركشر بارتنرز"، عن بدء تشغيل مشروع "مونتي كريستو 1" لطاقة الرياح.

وسوف تسهم المحطة، التي تبلغ قدرتها238.5 ميجاواط وتقع في مقاطعة هيدالغو بولاية تكساس، بإنتاج أكثر من850 جيجاواط/ساعي من الكهرباء النظيفة سنوياً، أي ما يعادل تزويد نحو 81 ألف منزل بالكهرباء سنوياً. وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل لشراء الطاقة.

وبمناسبة تشغيل المشروع، تمت إقامة مراسم رسمية في الموقع، بحضور ممثلين عن الشركات المشاركة في تطوير المحطة، ومسؤولين وأفراد من المجتمع المحلي.

وقال جون أونور، الرئيس المالي لشركة "تيرا جن": "يسعدنا تدشين هذا المشروع المهم لطاقة الرياح الذي جاء نتيجة الجهود الكبيرة والعمل الدؤوب لمئات الأشخاص الذين ساهموا في تطوير المحطة. ويعكس هذا المشروع التزام ’تيرا جن‘ بتوفير إمدادات الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء تكساس والولايات المتحدة، وتعزيز موثوقية الشبكة الإقليمية من خلال إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة، إلى جانب الاستثمار الناجح في مجتمعاتنا المحلية."

وقد أتاح مشروع "مونتي كريستو 1" لطاقة الرياح توفير نحو280 فرصة عمل خلال سريان أعمال التطوير والإنشاء، مع تسجيل أكثر من490 ألف ساعة عمل دون أي حوادث تستدعي التوقّف عن العمل خلال مرحلتي البناء والانتقال إلى التشغيل.

كما ساهم المشروع في تحسين البنية التحتية للمجتمع المحلي، من خلال إعادة تأهيل أكثر من 11 ميلاً من الطرق التابعة لوزارة النقل في تكساس، و25 ميلاً من الطرق التابعة للمقاطعة.

وبعد انتهاء مرحلة الإنشاء، ستواصل المحطة رفد المنطقة بفوائد اقتصادية طويلة الأمد، بما في ذلك جني أكثر من 100 مليون دولار من ضرائب الممتلكات ومدفوعات ملاك الأراضي والمساهمات المحلية الأخرى على مدى فترة تشغيل المشروع.

وقال ريتشارد ف. كورتِز، قاضي مقاطعة هيدالغو: "نرحّب بواصلة ’تيرا جن‘ استثماراتها في مقاطعة هيدالغو. فهذا المشروع لا يقتصر على إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة فحسب، بل يمثل داعماً لأفراد مجتمعنا ومساهماً في النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ومن خلال توفير وظائف نوعية، وضخ ملايين الدولارات في الاقتصاد المحلي، ودعم الخدمات العامة الأساسية، تسهم مثل هذه المشاريع في تطوير القوى العاملة واستقطاب الكفاءات، إلى جانب ترسيخ مكانة مقاطعة هيدالغو كوجهة رائدة لتعزيز التنمية المستدامة."

يُعد مشروع "مونتي كريستو 1" ثاني مشروع لطاقة الرياح تنفذه "تيرا جن" في ولاية تكساس بعد محطة "تكساس بيغ سبرينغ" لطاقة الرياح، لترتفع بذلك القدرة الإجمالية لمشاريع الشركة في مجال الطاقة النظيفة داخل الولاية إلى 273 ميجاواط. كما تم الحصول على ترخيص لتطوير المرحلة الثانية من مشروع "مونتي كريستو" التي يجري حالياً الإعداد لتنفيذها.

ويُعتبر "مونتي كريستو 1" أول مشروع يتم إنجازه منذ استحواذ شركة "مصدر" على حصة 50% في "تيرا جن" عام 2024، مما يؤكد التزام "مصدر" طويل الأمد بالاستثمار في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة، ويعكس أهمية هذه السوق الاستراتيجية ضمن محفظة مشاريعها المنتشرة حول العالم.

لمحة عن "مصدر":

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة في عام 2006، وتعمل الشركة على إحداث نقلة نوعية في أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة حول العالم من خلال دفع عجلة الابتكار وتعزيز الجدوى التجارية. وتُعد "مصدر" مستثمراً ومطوراً ومشغلاً عالمياً لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث تقوم بتطوير مشروعات رائدة بتقنيات متقدمة في أسواق رئيسية حول العالم، وتمتلك محفظة مشاريع بقدرة إنتاجية تتجاوز 51 جيجاواط حتى اليوم. وبدعم من الشركات المالكة لها: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تواصل "مصدر" توسيع حضورها العالمي مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

