الطواقم الحائزة على جوائز عالمية والضيافة النمساوية الشهيرة تحوّل رحلات المدى المتوسط على متن أسطول A320neo إلى تجربة مثالية لاستكشاف أجواء الشتاء في النمسا.

إلى تجربة مثالية لاستكشاف أجواء الشتاء في النمسا. عروض حجز خاصة تضمن تجربة سفر شتوية مميزة - مع أسعار تذاكر ذهاب وعودة تبدأ من 1,415 درهم إماراتي على الدرجة الاقتصادية.

اقترب فصل الشتاء في النمسا، ومعه موسم احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة، مع فرص التسوّق من المتاجر والمراكز الفاخرة خلال تخفيضات الشتاء، وأمسيات الحفلات الراقية في قصور النمسا التاريخية، بينما تكسو الثلوج الجبال استعداداً لممارسة الرياضات الشتوية في الطقس المشمس والمنعش الذي تشتهر به البلاد – مرحباً بكم في شتاء النمسا الساحر!

وبالتزامن مع موسم شتاء النمسا، وبتوقيت مثالي للزوار من المنطقة العربية، ستطلق الخطوط الجوية النمساوية خمس رحلات مباشرة أسبوعيًا (الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة، الأحد) بين دبي وفيينا ضمن جدول رحلاتها الشتوية 2025/2026، على أن تنطلق الرحلة الافتتاحية من فيينا في 1 ديسمبر، وأول رحلة من دبي في 2 ديسمبر.

فخلال أفضل موسم للسفر في فصل الشتاء، تقلع الرحلة رقمOS90 من مطار دبي الدولي (DXB) في الساعة 06:05 صباحاً، لتصل إلى فيينا بعد نحو ست ساعات عند الساعة 09:25 صباحاً – وقت مثالي لبدء اليوم بفطور فييني عالمي أو للانطلاق بسهولة إلى أكثر من 120 وجهة أوروبية عبر مركز الخطوط الجوية النمساوية في فيينا. أما رحلة العودة، فتتيح للركاب يومًا كاملًا للاستمتاع بوقتهم، حيث تقلع الرحلةOS89 من مطار فيينا الدولي (VIE) في الساعة 18:55 مساءً، لتصل إلى دبي عند الساعة 03:40 صباحاًَ بالتوقيت المحلي.

وسيتم تشغيل خط دبي – فيينا، الذي تتراوح مسافته بين 4,200 و4,400 كم حسب مسار الرحلة، على متن طائرات A320neo الحديثة متوسطة المدى التابعة للخطوط الجوية النمساوية، والتي تتيح تقديم أسعار جذابة للغاية؛ إذ تبدأ أسعار رحلات الذهاب والعودة على الدرجة الاقتصادية من 1,415 درهماً إماراتياً للفئة الخفيفة (تشمل حقيبة يد بوزن 8 كجم)، ومن1,815 درهماً إماراتياً مع حقيبة يد وحقيبة مشحونة بوزن 23 كجم. أما رحلات الذهاب والعودة على درجة الأعمال فتبدأ من7,935 درهماً إماراتياً، وتشمل حقيبتي يد وحقيبتين مشحونتين، وخدمة الطعام والشراب من Do&Co، ومقعد وسطي مجاني ضمن تكوين "درجة الأعمال الأوروبية" في الطائرات. جدير بالذكر أن طائرات A320neo لا توفر خدمة الاتصال اللاسلكي أو وسائل الترفيه على متن الرحلة. يمكن إجراء الحجز بسهولة عبر الموقع الإلكتروني: www.austrian.com

وتتميّز الخطوط الجوية النمساوية بطواقمها وموظفيها المتميزين الذين أثبتوا جدارتهم على المستوى العالمي، وحازوا العديد من الجوائز المرموقة – كان آخرها في حفل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2025، حيث حصدت الشركة لقب "أفضل طاقم طيران في أوروبا" للمرة الثامنة، تأكيداً على تفرّدها في تقديم تجربة سفر استثنائية. كذلك، حصدت الشركة جائزتي "أفضل شركة طيران في أوروبا الغربية"، و"أفضل تجربة طعام للدرجة الاقتصادية المميزة"، إلى جانب ثلاث جوائز في فئة "أفضل طعام في درجة الأعمال"، واستمرت في التألق بالفئات الفرعية مثل "أفضل طاقم طيران في أوروبا"، لتعزز مكانتها كرمز للتميز في عالم الطيران.

وبزيهم الأحمر المميز، يرحب طاقم الخطوط النمساوية بالضيوف بابتسامات دافئة وروح ضيافة نمساوية أصيلة منذ اللحظة الأولى على متن الطائرة. ويستمر كرم الضيافة طوال الرحلة، من خلال مفهوم الخدمة الموثوق، وأشهى أطباق Do&Co لدرجة الأعمال، بالإضافة إلى مختاراتٍ من Melangerie الذي يقدم المأكولات النمساوية التقليدية والمشروبات المنعشة. واعتباراً من ديسمبر المقبل، سيتمكن الركاب من اختيار مجموعة خيارات إضافية لإثراء تجربة سفرهم قبل الصعود للطائرة وأثناء الرحلة.

الخطوط الجوية النمساوية (Austrian Airlines)

الخطوط الجوية النمساوية هي شركة الطيران الرائدة في النمسا بشبكة طرق عالمية تضم أكثر من 120 وجهة. مع مركز عملياتها في مطار فيينا، تربط الخطوط الجوية النمساوية النمسا بأوروبا وبقية العالم. بصفتها الناقل الرسمي للنمسا، تجسد الخطوط الجوية النمساوية أعلى معايير جودة الخدمة وتتصرف بمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة. تهدف الخطوط الجوية النمساوية إلى تحقيق توازن محايد لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 من خلال تدابير التخفيض والتعويض. بالفعل بحلول عام 2030، تلتزم الخطوط الجوية النمساوية بخفض انبعاثات صافي ثاني أكسيد الكربون إلى النصف مقارنة بعام 2019 من خلال تدابير التخفيض والتعويض. تمت المصادقة على الإدارة البيئية للخطوط الجوية النمساوية وفقًا لمعيار EMAS منذ عام 2023.

الخطوط الجوية النمساوية جزء من مجموعة لوفتهانزا (Lufthansa Group)، أكبر مجموعة شركات طيران في أوروبا، وهي عضو في تحالف ستار (Star Alliance)، أول مجموعة عالمية لشركات الطيران الدولية.

-انتهى-

#بياناتشركات