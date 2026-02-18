رابغ، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة السويدي إليكتريك لمشروعات نظم القوى عن توقيع اتفاقية تحويل الطاقة بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لشراء الطاقة بصفتها المشتري الرئيسى، الأمر الذي يشكل علامة فارقة لمشروع توسعة محطة رابغ1.

وتعد توسعة محطة رابغ 1 محطة لتوليد الطاقة تعمل بنظام توربينات الغاز ذات الدورة المركّبة بقدرة إنتاج تقريبية تصل الى 1200 ميغا واط. وتقع المحطة في مدينة رابغ على بعد 135 شمال جدة، وتتمتع بالجاهزية لتقنيات التقاط الكربون، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية تحول الطاقة وخطط الحد من الانبعاثات في المملكة.

ويعمل تحالف شركتى السويدي إليكتريك لمشروعات نظم القوى وشركة سيمنس للطاقة على تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح لصالح شركة الكهرباء السعودية، الأمر الذي يعزز الدور الريادي للشركة في تسليم بنية تحتية للطاقة عالية الكفاءة عبر المنطقة.

وتبلغ قيمة اتفاقية تحويل الطاقة نحو 5.33 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) ضمن إطار زمني يصل إلى 25 عاماً لشراء الطاقة، ابتداءً من التشغيل التجاري مع ضمان إمدادات كهربائية ثابتة وموثوقة للمنطقة الغربية في المملكة. ومن المتوقع أن تخدم المحطة ما يقارب 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، الأمر الذي يدعم التنمية الصناعية والحضرية والاقتصادية في المملكة.

ويتولّى تحالف شركتى السويدي إليكتريك لمشروعات نظم القوى وشركة سيمنس للطاقة مهمّة تسليم محطة طاقة ذات دورة مركّبة، وفقاً لأعلى المواصفات العالمية بنظام "تسليم المفتاح". و تعمل المحطة بأسلوب التصميم متعددة الأعمدة، الذي يضم 3 توربينات غازية عالية الكفاءة من طراز SGT6-5000F من إنتاج شركة سيمنس للطاقة، يرتبط كل منها بمولد مُبرّد بالهواء من طراز SGen6-1000A ، يدعمه 3 غلايات لاستعادة الحرارة مع مولد توربين بخاري من سيمنس للطاقة مصمّم لتقديم أفضل كفاءة واعتمادية ومرونة تشغيلية ضمن فئتها.

يشمل نطاق العمل كافة أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب والتشغيل التجريبي، إلى جانب التحقق من أداء المحطة بالكامل، بما في ذلك جميع الأنظمة المساعدة، والأعمال الكهربائية، وأنظمة القياس والتحكم، والأعمال المدنية والبحرية. واستناداً إلى الخبرة العميقة في تقنيات الدورة المركّبة، والتكامل المثالي لمحطة الطاقة، وحلول التحكم والمراقبة الرقمية، سيعمل التحالف على تسليم محطة طاقة تتميز بالجاهزية العالية وسرعة الاستجابة ومواكبة للمستقبل. كما أنها تلبي شروط المخرجات والكفاءة والانبعاثات مع رفع مستويات المرونة التشغيلية والموثوقية والقيمة طويلة المدى للشركة السعودية للكهرباء.

وقال هشام حجازي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك لمشروعات نظم القوى :" يشكّل توقيع اتفاقية تحويل الطاقة لمشروع رابغ 1 علامة فارقة لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للمملكة العربية السعودية. وبصفتنا مقاول الهندسة والمشتريات والإنشاء، تفخر شركة السويدي إليكتريك بالمساهمة في تعزيز أمن الطاقة على المستوى الوطني من خلال تقنيات متطوّرة وعالية الكفاءة لتوليد الطاقة، تواكب المستقبل من ناحية تقنيات التقاط الكربون. وتعكس شراكتنا مع "سيمنس للطاقة" وتعاوننا مع الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لشراء الطاقة، التزامنا المشترك بتقديم بنية تحتية للطاقة تتميز بالموثوقية والاستدامة."

-انتهى-

#بياناتشركات