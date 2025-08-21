المجموعة تحتفي بخريجيها المتوجهين إلى أعرق الجامعات العالمية لاستكمال مسيرتهم التعليمية

المجموعة تواصل تصدّر القطاع من حيث معدلات الاحتفاظ بالكفاءات مع تأكيد رئيس مجلس الإدارة في قوله: "يمثل عام 2025 بداية فصلٍ جديد يحمل في طياته آفاقاً واعدة ترتقي بمفهوم التعليم إلى مستويات جديدة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحّبت مجموعة جيمس للتعليم اليوم بما يزيد على 1,700 معلّم جديد من دول متعددة حول العالم خلال يوم التوعية السنوي الخاص بالمجموعة للعام الدراسي 2025 - 2026، والذي أُقيم في رحاب فندق أتلانتس النخلة بدبي.

وفي الكلمة الافتتاحية الرئيسية للحدث، قال السيد صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم: "يمثل عام 2025 بداية فصلٍ جديد ويحمل في طياته آفاقاً واعدة ترتقي بمفهوم التعليم إلى مستويات جديدة". كما استعرض السيد فاركي مسيرة المجموعة الممتدة لأكثر من 65 عاماً تزخر بالإنجازات التي أفضت إلى تطوير قطاع التعليم، مسلطاً الضوء على أبرز الفرص والتحديات والمسؤوليات التي يواجهها المعلّمون اليوم.

وفي هذا الصدد، قال فاركي: "ترتكز فلسفتنا إلى منهجية تقوم على مواصلة التقدم والتطور، بما يضمن الحفاظ على ريادتنا التعليمية وقدرتنا على تنشئة الأجيال الجديدة".

وأوضح أيضاً أنه سيكون للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دورٌ فاعلٌ قي تغيير أسلوب التعلّم، إلا أن الرابط الإنساني بين المعلّم والطالب يحافظ على أهميته البالغة، مشيراً إلى أنه مهما تطوّرت الآلات وتحسّنت طرق برمجيتها، إلا أنها لن تكون قادرة على منح أبنائنا القيم الرفيعة ومشاعر الدفء والتحفيز الذي يحصل عليه الطالب من المعلّم، لذا ترتكز قوة العلاقة بين الطالب والمعلم على الروابط الإنسانية."

كما شدّد فاركي على قناعته الراسخة بأن العائلة هي الركيزة الأساسية في رحلة تعلم الطالب، مستعرضاً مبادرات مثل "إلى ما بعد المئة" و"العبقري المثابر" و"المقهى العائلي" و"نظرة شاملة للأهالي"، التي تهدف إلى ترسيخ القيم والارتقاء بمستويات العافية الشخصية وبناء عادات نجاح تدوم مدى الحياة.

وأضاف فاركي: "يتخطى عملنا مفهوم المهام الوظيفية والرسائل الملهمة إلى كونه التزاماً راسخاً بجعل جميع الأطفال في طليعة أولوياتنا دون أي شروط أو استثناءات".

ويواصل طلاب مجموعة جيمس للتعليم سنوياً الالتحاق بأعرق الجامعات العالمية، بما في ذلك الجامعات الأعضاء في رابطة اللبلاب بالولايات المتحدة (Ivy Leagues)، وأوكسفورد وكامبريدج في المملكة المتحدة، وجامعات مجموعة راسل، وغيرها من المؤسسات المرموقة حول العالم. وتمثل هذه النتائج انعكاساً واضحاً للتميز الأكاديمي ومعايير التدريس الرفيعة وشبكات الدعم ذات المستوى العالمي التي تنفرد بها المجموعة.

وشهد العام الحالي قبول 250 طالباً في جامعات ضمن قائمة أفضل 50 جامعة عالمياً، و353 طالباً في جامعات مجموعة راسل، كما التحق 7 طلاب بالجامعات الأعضاء في رابطة اللبلاب.

ومن جهة أخرى، أوضح دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الالتزام باستقطاب أفضل الكفاءات التعليمية قائلاً: "نحرص كل عامٍ على اختيار نخبة المعلمين ممن يشاركونا الرؤية ذاتها نحو التميّز والإبداع وضمان نجاح الطلاب، وهو ما يجسده يوم التوعية السنوي، حيث يجتمع المعلمون المتميزون وسط بيئة تعزز الانتماء للعمل على الارتقاء بمعايير التفوق عبر شبكتنا التعليمية".

وتابع: إن مجموعة جيمس للتعليم تعد أحد أكثر جهات التوظيف التعليمية طلباً على مستوى العالم، حيث تستقبل أكثر من 600 ألف طلب توظيف سنوياً مقابل نحو 2,000 وظيفة شاغرة. ويعكس هذا الإقبال سمعة المجموعة الراسخة في دعم المعلمين وتطويرهم وتقدير جهودهم، فلطالما كان المعلمون، وسيظلون، الركيزة الأساسية لنجاح مجموعة جيمس للتعليم."

واختتمت ليزا كروسبي، الحائزة على وسام الإمبراطورية البريطانية، والرئيس التنفيذي لمسؤولي التعليم في مجموعة جيمس للتعليم قائلةً: "يسرني أن أرحب هذا العام بمجموعة جديدة من المعلمين الموهوبين في عائلة مجموعتنا. إن شغفهم وخبراتهم وكفاءتهم كفيلة بالارتقاء بفعالية التجربة التعليمية في صفوفنا الدراسية. ومع وضع الابتكار في صميم أعمالنا، كلّي ثقة بأننا سنواصل تحقيق نتائج استثنائية لجميع الطلاب عبر مختلف مدارسنا."

وتواصل مجموعة جيمس للتعليم تسجيل معدلات استثنائية في الاحتفاظ بالكوادر التعليمية عاماً بعد عام. كما أسهمت برامج التطوير المهني في ترقية قيادات من داخل المجموعة إلى مناصب رفيعة، إلى جانب استقطاب مدراء جدد وفق أعلى مستويات الدقة في الاختيار.

وقد جمع يوم التوعية 2025 معلمين من مختلف مدارس المجموعة في يومٍ حافل بالإلهام والتعاون وتبادل الرؤى، ممهداً لانطلاقة عام دراسي جديد يرتكز على الابتكار والتميّز وإحداث التحوّل في قطاع التعليم.

لمحة حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تُعد مجموعة "جيمس للتعليم" أحد أبرز مزوّدي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12) على مستوى العالم، إذ تدرّس أكثر من 200,000 طالب ينتمون إلى أكثر من 176 جنسية عبر شبكة مدارسها المنتشرة حول العالم. ومع ما يقارب نصف مليون خريج، أرست "جيمس للتعليم" إرثاً تعليمياً يمتد عبر الأجيال والقارات.

تأسست المجموعة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1959، وتعد مؤسسة عائلية تعمل تحت قيادة مؤسسها ورئيسها صني فاركي، وابنيه دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجاي فاركي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتلتزم "جيمس" بتقديم تعليم عالي الجودة يناسب مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال مجموعة واسعة من المناهج والمسارات التعليمية. ويحظى طلابها سنوياً بفرص القبول في أرقى الجامعات العالمية، بما في ذلك جميع جامعات "آيفي ليغ" الأمريكية، وكل جامعات "مجموعة راسل" البريطانية.

ومن خلال توسّع شبكتها المدرسية ومبادراتها الخيرية، تواصل "جيمس للتعليم" سعيها لتحقيق رسالتها الرامية إلى توفير تعليم متميز لكل متعلم، وفي كل مكان بالعالم.

للمزيد من المعلومات حول "جيمس للتعليم"، يرجى زيارة: www.gemseducation.com

