فتح باب بيع التذاكر للضيوف المسافرين ابتداءً من اليوم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لطيران الرياض، على متن طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الجديدة والمقرر وصولها خلال الأسابيع المقبلة.

ستنطلق الرحلات اليومية بين الرياض ولندن اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع الإعلان قريبًا عن وجهات إضافية جديدة.

سيستفيد أعضاء برنامج الولاء "سفير" من مجموعة من المزايا الحصرية، وتشمل، الحصول على " ضمان العرض الأفضل " عند الحجز، وخدمة الاتصال بالإنترنت المجانية على متن الطائرة، والعديد من المكافآت.

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن طرح تذاكر رحلاته للضيوف المسافرين بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار لندن هيثرو، عبر أسطوله الجديد كليًا من طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر"، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار ربط المملكة بأكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030.

وبدء من اليوم، يمكن للضيوف المسافرين حجز التذاكر عبر تطبيق طيران الرياض، أو الموقع الإلكتروني الرسمي riyadhair.com، أو من خلال مزودي خدمات السفر المعتمدين للسفر في 1 يوليو القادم على متن الطائرات الحديثة. وبإمكان الضيوف المسافرين الانضمام إلى برنامج الولاء "سفير" كأعضاء مؤسسين، والاستفادة من الحصول على ميزة "ضمان العرض الأفضل " وخدمة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة بشكل مجاني واكتساب المكافآت متنوعة.

وقد بدأت الشركة منذ 26 أكتوبر 2025، بتسيير رحلات يومية إلى لندن، باستخدام الطائرة الاحتياطية التي تحمل اسم "جميلة"، ضمن البرنامج التشغيلي "المسار نحو الانطلاق" والذي يهدف إلى ضمان جاهزية التشغيلية وقياس جميع نقاط التواصل مع الضيف، قبيل استلام أولى طلائع طلبيات أسطوله من شركة بوينج خلال الأسابيع المقبلة، وستستمر الرحلات الحالية ضمن هذا المسار متاحة للحجز عبر شركاء السفر المعتمدين لدى طيران الرياض حتى 30 يونيو 2026.

وتحتوي طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الجديدة والمتطورة كليًا، على مقصورة طيران الرياض الذي تم الإعلان عنها سابقًا بمعايير استثنائية وتجربة سفر راقية تعكس هوية طيران الرياض المميزة. وتنطلق الرحلات اليومية من الرياض إلى مطار لندن هيثرو على الرحلة رقم "RX401"، حيث تغادر الرحلة من الرياض في تمام الساعة 02:35 صباحًا وتصل إلى لندن الساعة 07:30 صباحًا (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي). أما رحلات العودة إلى الرياض على الرحلة رقم "RX402"، فتنطلق من مطار لندن هيثرو عند الساعة 09:35 صباحًا، لتصل إلى الرياض عند الساعة 18:05 مساءً.

وبهذه المناسبة عبر السيد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، قائلًا: "يمثل هذا اليوم محطةً فارقةً في مسيرة طيران الرياض، إذ نبدأ من خلاله تقديم طائراتنا الجديدة وتجاربنا الاستثنائية في خطوة تجسد رؤيتنا الطموحة لإعادة تعريف مفهوم السفر الجوي وربط الرياض بالعالم. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتقديم تجربة لا تُضاهى لضيوفنا، ترتقي بأعلى معايير الراحة والابتكار، وابراز كرم الضيافة السعودية الأصيلة والحفاوة في أدق تفاصيلها، منذ لحظة صعودهم إلى الطائرة."

وأضاف: "ربط المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة وغيرها من وجهاتنا للوصول إلى أكثر من 100 وجهة، يشكل ركيزة أساسية في بناء طيران الرياض كناقل عالمي طموح، ويعكس في جوهره مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما تحمله من تطلعات لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في الخدمات اللوجستية والنقل الجوي. ونتطلع إلى استقبال ضيوفنا المسافرين على متن رحلاتنا، ليكونوا أوائل من يختبرون مستقبل السفر الجوي بمعاييره الجديدة."

راحة وأناقة بمعايير استثنائية

تُقدّم مقصورة طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الحديثة تقنيات متقدمة ومستوى رفيع من الراحة عبر درجاتها الأربع للضيافة: درجة الأعمال إيليت، ودرجة الأعمال، والدرجة السياحية بريميوم، والدرجة السياحية. وصُممت جميعها لتقديم أعلى مستويات الراحة وأحدث التقنيات والتجارب الترفيهية الغامرة على متن الطائرة. وتتميز درجتي الأعمال ايليت والأعمال بمقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل بتوزيع 1-2-1، مع منافذ شحن USB-C وUSB-A، وتجربة صوتية غامرة مدمجة مباشرة في مساند الرأس. أما الدرجة السياحية بريميوم فتأتي بتوزيع 2-3-2 مع أجنحة خصوصية لمساند الرأس ومساحات تخزين إضافية وأربعة منافذ USB-C، فيما توفر الدرجة السياحية مساند رأس قابلة للتعديل بستة اتجاهات ومنفذي USB-C ضمن توزيع 3-3-3. كما تتميز جميع المقاعد بتصاميم مريحة، مع استخدام طبقات اسفنجية فاخرة وأقمشة عالية الجودة لضمان أعلى مستويات الراحة والاسترخاء طوال الرحلة.

أحدث تجربة ترفيهية جوية في العالم

سيستمتع الضيوف المسافرون على متن رحلات طيران الرياض بتجربة ترفيهية غامرة عبر منصة (Astrova) من "باناسونيك أفيونيكس"، والتي تشمل شاشات "OLED HDR 10+" بدقة "4K" المتطورة، وتتميز بصورة سينمائية عالية الجودة، وقدرات تفاعلية، واتصال بلوتوث، ومنافذ شحن USB-C. كما سيتوفر للضيوف إحدى أكثر أنظمة الترفيه الجوي تطورًا في العالم، مع مكتبة غنية تضم أكثر من 500 فيلم و600 مسلسل تلفزيوني من أبرز الشركاء العالميين، من بينهم منصة "شاهد"، ومنصة "ديزني بلس" "Disney+" و"HBO Max" و"Warner Bros".، إلى جانب أكثر من 1,000 ألبوم وقائمة تشغيل صوتية، بما يضمن تجربة ترفيهية متكاملة طوال الرحلة.

ضيافة مميزة على متن الطائرة

سيقدم الطيران لضيوفه المسافرين تجربة ضيافة فاخرة صُممت بعناية لتمنحهم أعلى مستويات الراحة والاسترخاء طوال الرحلة، وتشمل منتجات حصرية مقدمة من شركة "كياني" المصممة لتعزيز الراحة والاسترخاء أثناء الرحلة، وحقائب مستلزمات مخصصة من شركة "ديزني" العالمية للضيوف المسافرين الصغار، إلى جانب تجربة طعام فاخرة تضم قائمة متنوعة من الأطباق المحلية والعالمية، أُعدّت بعناية لتلبي مختلف الأذواق، مع خيارات متعددة ومكونات عالية الجودة تعكس معايير الضيافة الراقية على متن الرحلة. ومفروشات ناعمة وراقية من "بيت جون هورسفال". وسيستمتع ضيوف درجتي الأعمال إيليت والأعمال على أطقم استرخاء حصرية من "كياني"، فيما سيحظى ضيوف الدرجة السياحية بريميوم لأول مرة على أطقم الراحة لضمان وصول الضيوف المسافرين بكل راحة واسترخاء.

"سفير": مستقبل الولاء لجيل دائم الحركة

يمكن للضيوف المسافرين على خط "لندن هيثرو" الاستفادة من مزايا حصرية عبر الانضمام إلى برنامج الولاء “سفير” التابع لطيران الرياض، والذي يجمع اسمه بين دلالة كلمة “السفير” باللغة العربية وكلمة “Sphere” باللغة الإنجليزية، ليرمز إلى التواصل العالمي وروح الحفاوة السعودية الأصيلة. ويقدم البرنامج مزايا عدة أولها " ضمان العرض الأفضل " للأسعار الحجوزات، وسياسة "عدم انتهاء صلاحية النقاط"، وإمكانية تبادل النقاط بين الأعضاء ومجتمعهم، وخدمة الإنترنت المجانية على متن الطائرة.

ومع انطلاقه، سيقدّم "سفير" مفهومًا متطورًا وحصرياً لبرامج الولاء يجمع بين التفاعل المجتمعي والتجارب الترفيهية الممتعة، ما يتيح لأعضائه استكشاف أفضل ما تقدمه السعودية. ليكون منظومة رقمية متكاملة لأسلوب حياة عصري، توفر قيمة مضافة لجيل جديد من المسافرين جواً وبراً من خلال شراكات وفعاليات حصرية. واعتبارًا من اليوم، يمكن للأعضاء الجدد الانضمام إلى برنامج "سفير" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي لطيران الرياض، ليحصلوا على صفة "الأعضاء المؤسسين"، مع أولوية الحجز المبكر لأول رحلات طيران الرياض، إضافةً إلى مزايا حصرية أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا.

ويُشكّل مسار الرياض ولندن إحدى الركائز الاستراتيجية ضمن خطط توسع الشركة في المملكة المتحدة، حيث يربط بين عاصمتين من دول مجموعة العشرين، ويعزز أحد أهم الممرات الاقتصادية الحيوية بين الوجهتين. كما يدعم هذا الخط حركة الاستثمار والتبادل التجاري، مستفيدًا من المكانة الراسخة التي تتمتع بها لندن كمركز مالي عالمي، والدور المتنامي للرياض كمحور اقتصادي وسياحي دولي. كما يلبي الخط الطلب المتزايد على السفر والسياحة بين الوجهتين، ويرسخ مكانة الرياض كمركز عالمي للنقل الجوي والربط الدولي، عبر توفير رحلات مريحة للمسافرين القادمين من لندن إلى شبكة متنامية من الوجهات الإقليمية والعالمية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

