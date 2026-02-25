دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة نيسوس فاينانس سيرفيسز كومباني ليمتد (NIFCO) عن استحواذها على “بارادايس فيو 1”، وهو مبنى سكني يقع ضمن مجتمع مجان متعدد الاستخدامات، وذلك باستثمار إجمالي قدره 101.1 مليون درهم إماراتي.

وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية نيسوس فاينانس لنشر صندوق بقيمة مليار دولار أمريكي، بالشراكة مع صناديق مؤسسية عالمية ومكاتب عائلية، والمخصص لسوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد صندوق نيسوس للنمو عالي العائد صندوقاً عقارياً وصندوق مستثمرين مؤهلين مسجلاً لدى مركز دبي المالي العالمي، وقد تم تأسيسه كخلية مدمجة ضمن شركة غيتواي آي سي سي ليمتد بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي. ويأتي هذا الإعلان بعد شهرين فقط من استحواذ نيسوس فاينانس على “لوتاه أفينيو” في دبي موتور سيتي بقيمة 220.76 مليون درهم في ديسمبر 2025.

وفي تعليقه على الاستثمار، قال الدكتور أميت غوينكا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسوس فاينانس: “يمثل مجان فرصة واعدة ضمن المشهد السكني المتطور في دبي. ويرتكز الاستثمار على أصل من الفئة (أ) حديث التطوير، مشغول بالكامل ويتمتع بقاعدة مستأجرين قوية وعوائد إيجارية جذابة، ويوفر إطلالات مفتوحة باتجاه البراري. وبفضل ما يضمه من مرافق حديثة وتوزيع متوازن لوحدات الاستوديو والشقق ذات غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، يعكس المشروع نهجاً منضبطاً في اختيار الأصول وتنفيذاً منظماً. كما يؤكد تنامي ثقة المؤسسات في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة والتزام نيسوس فاينانس بحوكمة قوية ضمن الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي.

ويواصل الصندوق استقطاب مديري صناديق مؤسسية رائدين ومكاتب عائلية ومستثمرين من أصحاب الثروات الضخمة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والهند، مما يعزز توسع قاعدته الرأسمالية الدولية.”

ويمثل هذا الاستثمار الرابع لشركة نيسوس فاينانس ضمن صندوقها للاستثمار العقاري، ويأتي في ظل تحقيق سوق العقارات في دبي إنجازاً تاريخياً في عام 2025، حيث تجاوز إجمالي المعاملات 917 مليار درهم (250 مليار دولار أمريكي) عبر 3.11 مليون صفقة، بزيادة نسبتها 7 بالمائة من حيث الحجم. وبلغت الاستثمارات أكثر من 680 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع عدد المستثمرين بنسبة 24 بالمائة ليصل إلى 193,100 مستثمر، وذلك وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويُعد مجان مجتمعاً متعدد الاستخدامات في دبي لاند، يمتد على مساحة تقارب 1.45 كيلومتر مربع، ويتمتع بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد مع سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي، والخليج التجاري، ومطار دبي الدولي. وقد تم التخطيط له كمركز حضري متكامل، يوازن بين الاستخدامات السكنية والتجارية والتجزئة والترفيه، حيث خُصص نحو 32 بالمائة من الأراضي للاستخدام السكني، و44 بالمائة لأنشطة التجزئة والتجارة، و24 بالمائة للمرافق الترفيهية والثقافية، مما يخلق هيكلاً مجتمعياً متكاملاً.

وتغلب على البيئة العمرانية مبانٍ سكنية متوسطة الارتفاع توفر مساكن بأسعار مناسبة مع مرافق حديثة، بما يلبي احتياجات العائلات والمهنيين العاملين الباحثين عن القيمة والاتصال. وقد ساهمت الإيجارات التنافسية، إلى جانب القرب من المدارس ومحلات السوبرماركت والمرافق الصحية ومنافذ البيع بالتجزئة، في دعم زيادة مطردة في نسب الإشغال وجاذبية المستخدم النهائي، مع اكتمال عدة مشاريع واستمرار تطوير مشاريع إضافية.

كما تسهم سلسلة متنامية من المنشآت التجارية والترفيهية في تشكيل مجان تدريجياً كمجتمع أكثر حيوية قائم على التنشيط. ويتضمن المخطط الرئيسي مساحات عامة منسقة، ومعالم ثقافية، وممرات تجارية، ومن المتوقع أن تعزز حركة الزوار وقابلية العيش ومدة البقاء مع نضوج المنطقة. ويؤهل الجمع بين القدرة على تحمل التكاليف والاتصال الاستراتيجي والتطوير المستمر مجان ليكون سوقاً فرعياً ناشئاً يتمتع بإمكانات نمو طويلة الأجل لكل من السكان والمستثمرين.

وأضاف السيد أميت كومار جونجونوالا، المدير والرئيس التنفيذي للاستثمار: “يمثل هذا الاستثمار رابع نشر عقاري سكني لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز حضورنا في الدولة ويرفع إجمالي الاستثمارات إلى 145 مليون دولار أمريكي من خلال صندوق نيسوس للنمو عالي العائد خلال فترة زمنية قصيرة بشكل ملحوظ. ويعكس هذا الإنجاز ليس فقط تخصيصاً منضبطاً لرأس المال وتنفيذاً قوياً على أرض الواقع، بل أيضاً الثقة العميقة التي يوليها مستثمرونا وأصحاب المصلحة لاستراتيجيتنا للنمو عالي العائد. ويؤكد زخمنا المستمر قدرة الصندوق على تحديد الفرص القابلة للتوسع وتحقيق قيمة مستدامة في الأسواق عالية النمو.”

وتستفيد نيسوس فاينانس من خبرة تمتد لعقد من الزمن، من خلال توظيف الخبرة المحلية والبيانات الخاصة بها للاستفادة من الاتجاهات الناشئة وتحقيق عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر بصورة مستمرة.

وتتخصص نيسوس فاينانس في تمويل البنية التحتية الحضرية ومعاملات أسواق رأس المال الخاصة، وتركز مع شركاتها التابعة والزميلة على مجالين رئيسيين: إدارة الصناديق والأصول، وخدمات الاستشارات في المعاملات. وبخبرة تزيد على عقد في الهند، تدير نيسوس أصولاً بقيمة 15.72 مليار روبية هندية للسنة المالية 2025، محققة معدل عائد داخلي إجمالي يتجاوز 19 بالمائة.

حول نيسوس فاينانس

تُعد شركة نيسوس فاينانس سيرفيسز كومباني ليمتد (NiFCO) شركة رائدة مدرجة في البورصة للاستثمار العقاري، ويقع مقرها الرئيسي في الهند، ولها سجل حافل في تقديم أصول عالية العائد قائمة على الأداء في مختلف أنحاء البلاد. وانسجاماً مع استراتيجيتها للتوسع العالمي، وسّعت الشركة نطاق تواصلها مع المستثمرين عبر جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، جالبة خبرتها القطاعية العميقة وحلولها المالية المبتكرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وكجزء من هذا النمو الإقليمي، أطلقت الشركة “صندوق نيسوس للنمو عالي العائد مغلق النهاية IC” (“الصندوق”)، وهو صندوق عقاري وصندوق مستثمرين مؤهلين مسجل لدى مركز دبي المالي العالمي، ومؤسس بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي. ويُعد الصندوق خلية مدمجة ضمن شركة غيتواي آي سي سي ليمتد، ويتم تقديم الاستشارات له من قبل نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي - ش م ح (“NiFCO دبي”)، ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تعيين شركة غيتواي إنفستمنت مانجمنت سيرفيسز (DIFC) ليمتد كمدير للصندوق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://nisusfin.com/

