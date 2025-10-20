القاهرة، مصر : أعلنت شركة "صحة تك"، المتخصصة في تكنولوجيا التأمين (insurTech)، عن إغلاق جولة تمويلية ثانية بنجاح لتحصل على تمويل بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي، وبذلك يبلغ إجمالي تمويل الشركة نحو 2 مليون دولار أمريكي. يأتي ذلك ضمن خطتها لتبسيط وأتمتة إدارة خدمات التأمين الصحي. وتعكس هذه الجولة ثقة المستثمرين القوية في الرؤية التحويلية الذي تتبناها "صحة تك" لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية والتأمين في مصر والأسواق الناشئة.

قاد جولة التمويل صندوق Ingressive Capital، بمشاركة Plus VC، وعدد من المستثمرين الملائكة الاستراتيجيين، إلى جانب المستثمرين الحاليين وهم صندوق الاستثمارA15 وبلتون لرأس المال المخاطر، بالإضافة إلى أحد الخبراء البارزين في القطاع.

تأسست شركة "صحة تك" بهدف تحسين إدارة التأمين الصحي من خلال منصة رقمية شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعمل على أتمتة جميع العمليات التشغيلية بالكامل، مما يسهم في القضاء على أوجه القصور التشغيلية، وتقليل التعقيدات في التعامل المباشر بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، فضلاً عن الحد من حالات الاحتيال وإساءة الاستخدام. كما تسعى الشركة إلى معالجة قضية أوسع تتمثل في ضعف انتشار خدمات التأمين الصحي في مصر والعديد من دول المنطقة. وتعمل "صحة تك" على أتمتة البنية الأساسية لقطاع التأمين الصحي، بما يمهّد الطريق نحو نظام رعاية صحية أكثر شمولًا واستدامة وسهولة في الوصول بشكل أكبر للأفراد.

وقال محمد الشبراوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "صحة تك": هدفنا لا يقتصر على معالجة أوجه القصور في خدمات التأمين الصحي، بل نسعى أيضًا إلى توسيع نطاق الحصول على تغطية تأمينية وخدمات رعاية صحية عالية الجودة. وسيساعدنا هذا التمويل على مواصلة تطوير الأدوات والحلول التي تُسهّل التواصل وتقلل التحديات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات، بما يسهم في إتاحة خدمات التأمين الصحي لملايين الأفراد غير المشمولين حاليًا.""

من جانبها، قالت مايا هورغان فامودو، المؤسس والشريك الإداري في Ingressive Capital: " الجهود التي تبذلها "صحة تك" تمثل خطوة محورية في معالجة مشكلة عميقة تصل إلى صميم منظومة الرعاية الصحية، لاسيما في المناطق التي تعاني من فجوات في البنية التحتية تحدّ من الوصول إلى خدمات عالية الجودة. والحلول التي تقدمها منصة "صحة تك" لا تقتصر على الأتمتة فحسب، بل تهدف إلى تحقيق الشمول المالي في قطاع الرعاية الصحية، ونحن فخورون بدعم هذه المهمة."

تعتمد منصة "صحة تك" الرقمية على الذكاء الاصطناعي ونظام تشغيلي ذكي يعتمد على محرك بحثي للبيانات الطبية rule-based engine في عمليات الموافقات والمطالبات والمدفوعات، مما يقلل من الأخطاء اليدوية ويحد من طرق الاحتيال وسوء الاستخدام، ويوفر تجربة أكثر كفاءة وشفافية لجميع الأطراف المستفيدة.

ومع هذا التمويل الجديد، تعتزم "صحة تك" زيادة العمالة وتعزيز الكوادر، وتوسيع نطاق عملياتها داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى تطوير منصتها بتقنيات ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا وأدوات أتمتة أكثر كفاءة.

نبذة عن شركة صحة تك:

تُعد "صحة تك" شركة مصرية رائدة في مجال تكنولوجيا التأمين (InsurTech)، وتعمل على تحقيق تحول جذري في طريقة إدارة التأمين الصحي. وتعتمد منصتها الرقمية على الذكاء الاصطناعي ونظام ذكي يعتمد على محرك بحثي للبيانات الطبية لتشغيل عمليات الموافقات المسبقة والمطالبات والمدفوعات بشكل آلي، مما يحد من الاحتيال والأخطاء اليدوية، ويساعد شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية على تقديم تجربة أكثر كفاءة وشفافية.

تسهم صحة تك في بناء البنية الرقمية الأساسية لنظام رعاية صحية أكثر شمولًا وانتشارًا وأكثر استدامة مالية في مصر والأسواق الناشئة. لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا: www.sehatech.org

-انتهى-

