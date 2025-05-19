يأتي تسليم الفلل بالتزامن مع احتفال "مجموعة بهاتيا" بمرور خمسين عامًا على انطلاقتها في قطاع المقاولات ودورها البارز في تعزيز المشهد العقاري في دولة الإمارات

الشركة أنجزت أكثر من 250 مشروعًا متنوعًا على مدار العقود، شملت مشاريع حكومية كبرى بقيمة مليارات الدراهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة بهاتيا للمقاولات العامة، إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات، عن استعدادها لتسليم 1,050 وحدة سكنية في منطقة الخوانيج الثانية خلال شهر مايو الجاري. ويأتي هذا الإنجاز ضمن مبادرة حكومية طموحة تهدف إلى توفير مساكن عصرية ومستدامة للمواطنين الإماراتيين، والمساهمة في تطوير النسيج الحضري لإمارة دبي.

ويُجسّد هذا المشروع الحيوي، الذي دخل مراحله النهائية، التزام مجموعة بهاتيا بتوفير حلول سكنية بمعايير عالمية، بما يتماشى مع مسيرتها الممتدة على مدى خمسة عقود من التميز، وعطائها المستمر في خدمة القطاع العقاري بالدولة.

ويُعد مشروع "فلل الخوانيج 1050" عنصرًا استراتيجيًا ضمن “خطة دبي الحضرية 2033”، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل المدن للعيش عالميًا. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات المنجزة منذ عام 2024 نحو 2.5 مليار درهم. ويأتي هذا المشروع ضمن الميزانية الإسكانية التاريخية البالغة 65 مليار درهم، التي أقرّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والممتدة حتى عام 2040، في تأكيد واضح على حرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة سكنية مستدامة ورفيعة المستوى للمواطنين.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال أجاي بهاتيا، رئيس مجلس إدارة “مجموعة بهاتيا للمقاولات العامة” ومؤسس شركة "سول العقارية": "يأتي هذا المشروع المتميز تجسيدًا لرؤية القيادة في تعزيز جودة حياة المواطنين وتلبية تطلعاتهم. وانطلاقًا من هذه الرؤية، وتزامنًا مع احتفالنا باليوبيل الذهبي لتأسيس مجموعة بهاتيا، نؤكد التزامنا الراسخ ببناء مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. ويشكّل مشروع ’فلل الخوانيج 1050‘ نموذجًا رائدًا للحياة الحضرية المستدامة، صُمم بعناية ليعكس معايير التخطيط الحديث والعيش الكريم".

ويُعد المشروع خير دليل على المسيرة الحافلة لـ “مجموعة بهاتيا”، التي أثبتت على مدار العقود الماضية قدرتها على تنفيذ مشاريع بنية تحتية متقدمة ومجتمعات عمرانية متكاملة، شملت: مجمع إسعاف حكومة دبي، مختبر دبي المركزي، منفذ حتا الحدودي الذكي الذي يربط الإمارات بسلطنة عمان، وسوق الواجهة البحرية في دبي. وقد ساهم هذا السجل المتميز في ترسيخ مكانة المجموعة كشريك موثوق للجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى في الدولة.

ويقع المشروع في منطقة الخوانيج الثانية، ويضم مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات تشمل: مساحات خضراء مفتوحة، مسارات للمشاة والدراجات، حضانة، حديقة مجتمعية، ومرافق عامة متعددة. كما يتميز بتصميم حضري ذكي يعزز سهولة التنقل داخل الأحياء، ويقلل الاعتماد على المركبات، انسجامًا مع رؤية دبي في تعزيز أنماط الحياة المستدامة. ويشتمل المجمع كذلك على شبكة طرق متطورة، مراكز خدمية متكاملة، نظام تخصيص رقمي، وخدمات مالية ذكية تسهم في تحسين تجربة السكان ورفع كفاءة العمليات اليومية.

ومنذ تأسيسها، أنجزت “مجموعة بهاتيا للمقاولات العامة” أكثر من 250 مشروعًا متنوعًا في الإمارات والمنطقة، تتراوح بين مشاريع تطوير متوسطة ومشاريع حكومية ضخمة بمليارات الدراهم. وتواصل الشركة التزامها بإرساء معايير جديدة في جودة البناء والاستدامة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

نبذة عن مجموعة بهاتيا للمقاولات العامة

تأسست مجموعة بهاتيا للمقاولات العامة عام 1975، وتُعد من أبرز شركات المقاولات المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل محفظة مشاريعها أكثر من 250 مشروعًا متنوعًا في قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والفلل الخاصة. وتتمتع الشركة بسجل حافل في تنفيذ مشاريع للقطاعين العام والخاص، ما يعكس التزامها الدائم بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وعلى مدى خمسة عقود، كرّست “بهاتيا” جهودها لتسليم مشاريع تتسم بالإتقان والابتكار، وأسّست شراكات استراتيجية مبنية على الثقة مع عملائها ومهندسيها وشركائها في القطاع. ويعدّ التزامها بالمسؤولية المجتمعية والبيئية ركيزة رئيسية في دعم مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

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