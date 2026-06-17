دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية (ش.م.ع.) المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI) إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تحقيق إنجاز جديد بوصول عدد الكوادر الإماراتية العاملة لديها إلى 1,000 موظف على مستوى المجموعة، ما يعزز موقعها ضمن أبرز المؤسسات المشغّلة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص بالدولة.

يأتي هذا الإنجاز في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز جهود التوطين في قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين، بما يتماشى مع المستهدفات التي يضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتوطين و"نافس" البرنامج الوطني الرائد الذي تم إطلاقه ضمن "مشاريع الخمسين" بهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

ومع وصول عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في مجموعة الأنصاري إلى 1,000 موظف، تُعدّ الأنصاري للخدمات المالية من أكبر الجهات المساهمة في توظيف الكوادر الوطنية ضمن قطاع شركات الصرافة في الدولة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبريل 2026، بلغ عدد المواطنين العاملين في قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين 23,364 موظفاً بنهاية العام 2025، فيما شكّلت شركات الصرافة ما نسبته 15% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذه القطاعات.

يؤكد هذا الارتفاع في مشاركة الكوادر الوطنية داخل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، استمرار التقدم نحو تحقيق أهداف التوطين الوطنية، مع التركيز بشكل متزايد على توفير مسارات مهنية تخصصية ومستدامة للكفاءات الوطنية في قطاع الخدمات المالية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية:"يمثل الوصول إلى 1,000 موظف من الكوادر الإماراتية إنجازاً نفخر به، فهو يجسد مسيرة طويلة من الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها. فمنذ البدايات الأولى للمجموعة، أولينا الكفاءات الإماراتية اهتماماً خاصاً باعتبارها ركيزة أساسية لمسيرة النمو والتطور ولبناء أعمالنا وتنمية مواردنا البشرية. وبالنسبة لنا، لا يقتصر التوطين على تحقيق المستهدفات، بل يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في الإنسان، ودعامة رئيسية لمواصلة النمو وتحقيق النجاح المستدام."

من جهتها قالت جورجيت يوسف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية:"يشكل تطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية ركيزة أساسية في استراتيجية المجموعة ودورها في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة. ويعكس هذا الإنجاز التزاماً راسخاً بتوفير مسارات مهنية متنوعة ضمن مجالات العمليات المالية، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، والتقنية، والامتثال، والوظائف المؤسسية."

ستواصل الأنصاري للخدمات المالية الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية والتدريب وترسيخ مسارات مهنية مستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في تنمية رأس المال البشري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

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