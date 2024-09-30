أعلنت اليوم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركتي شيب بلو وبيتابس مصر بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال حلول المدفوعات لمشتريات التجارة الإلكترونية في مصر. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين العملاء من سداد مشترياتهم الإلكترونية التي تقوم شيب بلو بتوصيلها باستخدام رصيد حسابهم في ڤاليو عبر تطبيق myBlu الذي قامت شيب بلو بتطويره، حتى لو كان المتجر الإلكتروني الراسل خارج شبكة التجار المتعاقدين مع ڤاليو. كما ستقوم بيتابس مصر بموجب هذه الشراكة بتوفير تكنولوجيا معالجة المدفوعات الآمنة لإتاحة خاصية الدفع عند الاستلام عبر التطبيق.

من الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تهدف إلى تمكين تجار وعملاء منصات التجارة الإلكترونية بأحدث حلول الدفع الرقمية لدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي. وتتيح هذه الشراكة لعملاء ڤاليو استخدام رصيدهم لدفع مشترياتهم على تطبيق myBlu. وتساهم هذه الشراكة في تبسيط عملية الدفع لدى عملاء تطبيق myBlu، حيث تحول طريقة الدفع النقدية التقليدية إلى نظام الدفع عند الاستلام ( “Payment-on-Delivery”, “PoD”). وتتضمن طرق الدفع المدعومة حالياً على تطبيق myBlu استخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر، أو رمز الاستجابة السريع (QR code) أو المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات التمويل من «ڤاليو».

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة ڤاليو، أن توقيع اتفاقية تعاون مع شركتي شيب بلو وبيتابس مصر يعد بمثابة خطوة هامة في استراتيجية الشركة المعنية بتوفير حلول مالية مرنة وميسرة للعملاء. وأضاف لطفي أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في تعزيز قدرة الشركة على سد الفجوة بين الحلول التقليدية للدفع النقدي والمدفوعات الرقمية، لتوفير تجربة مالية سلسة وفعالة لجميع العملاء عبر تمكينهم من تقسيط مشترياتهم عند استلامها من خلال شركة شيب بلو. كما أشار لطفي إلى أن الشركة تلتزم بمواصلة الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر توقيع المزيد من الشراكات الاستراتيجية المماثلة لدفع عجلة التحول نحو مجتمع غير نقدي. علاوة على ذلك، أكد لطفي أن هذه الشراكة ستساهم في وضع معايير جديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية، لتمكين التجار والعملاء على حد سواء من الاستفادة من أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية.

وفي سياق متصل صرح علي ناصر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شيب بلو، إن هذا التحول النوعي والسريع في تغيير طرق الدفع من "نقد عند الاستلام" (“Cash-on-Delivery”, “CoD”) إلى "دفع عند الاستلام" ( “Payment-on-Delivery”, “PoD”)، يتماشى مع النقلة النوعية للاقتصاد المصري نحو اقتصاد غير نقدي. وتقوم شيب بلو حاليًا بقيادة هذا التحول في مجال الشحن بمصر من خلال تطبيق myBlu الذي قامت الشركة بتطويره مؤخرًا. وأكد ناصر أن تلك الشراكة مع ڤاليو وبيتابس مصر تعكس قوة البنية الأساسية التي تمكنت شيب بلو من تطويرها لإدارة الشؤون المالية للخدمات اللوجستية المحلية، حيث توفر شركة شيب بلو الآن 6 حلول دفع متنوعة لتسهيل تجربة العملاء عند التسوق عبر الإنترنت وتمكين التجار والشركات من التوسع في قاعدة العملاء الخاصة بهم.

ومن جانبه، أعرب هيثم مرسي، المدير الإقليمي لقطاع المعاملات التجارية في بيتابس مصر، عن سعادته بتوطيد أواصر التعاون مع شركة ڤاليو، لتوفير بوابة مدفوعات ملاءمة لعملاء شركة شيب بلو وتمكينهم من استخدام حلول الدفع المرنة والسلسة المقدمة من ڤاليو.

بالإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الشراكة في تطوير قطاع المدفوعات المالية في مصر، من خلال دمج حلول الدفع المتقدمة من بيتابس مصر مع التكنولوجيا المالية المبتكرة من ڤاليو وإتاحتها على تطبيق myBluمما سيثمر عن تمكين العملاء في ضوء التحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي.

يذكر أن شركة شيب بلو قامت بإطلاق وتطوير تطبيق myBlu لتوفير باقة متنوعة ومتكاملة من حلول الدفع للتجار ممن لا يحظون بمنصة خاصة بهم للمدفوعات. ويتيح هذا التطبيق للعملاء إمكانية اختيار حلول الدفع الملائمة لهم، وهو ما سيثمر عن تعزيز تجربتهم عند التسوق ودعم التحول إلى اقتصاد رقمي وغير نقدي بمصر.

عن شركة ڤاليو:

تقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 6,500 نقطة بيع وأكثر من 2,000 موقعًا إلكترونيًا، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«أكيد» وصولاً إلى «Ulter» و«Flip». وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.

عن شركة «شيب بلو»

«شيب بلو» هي شركة ناشئة متخصصة في توفير الحلول والخدمات اللوجستية للشركات من خلال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا نقل المعلومات. تم تأسيس منصة «شيب بلو» لتلبية الاحتياجات اللوجستية الفريدة للشركات العاملة بالمنطقة، وتوفير خدمات الشحن والتخزين بتكلفة مخفضة وحلول الإدارة المالية للشركات بمختلف أحجامها. بالإضافة إلى ذلك، تعكف الشركة على توفير خدمات شحن موثوقة وعالية الكفاءة، وذلك بفضل استراتيجيتها القائمة على تقديم حلول تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تعقدها الشركة مع أبرز الجهات لتزويد العملاء بخدمات متكاملة تلبي مختلف احتياجاتهم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.shipblu.com

عن شركة «بيتابس مصر»

تعد «بيتابس مصر» أفضل شركة ابتكارية مزودة لحلول الدفع الرقمية وقد تأسست بموجب الشراكة الاستراتيجية بين شركة بيتابس الرائدة في مجال تقديم تكنولوجيا الخدمات المالية (FinTech) وحلول المدفوعات الرقمية والحاصلة على العديد من الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وتزود بيتابس مصر التجار بأفضل بوابة للمدفوعات الرقمية في السوق، كما إن بيتابس تدعم باقة متكاملة من أساليب المدفوعات الإلكترونية كما تتواجد علامتها التجارية في العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي.

«بيتابس مصر» هي الشركة الرائدة في توفير حلول المدفوعات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا والتي أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

وقد استهلت الشركة أولى تعاملاتها عبر بوابة الدفع عام 2014، علمًا بأن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ تعاملاتها بالعديد من العملات والأسواق العالمية، وذلك بسرعة وبصورة آمنة. وتقوم أيضًا الشركة بتوفير البنية الأساسية لحلول المدفوعات بين الشركات، ويتضمن ذلك الفواتير الرقمية للشركات ورمز الاستجابة السريع (QR) ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي ونقاط البيع الإلكترونية ومنصات التبديل، وهو ما يتيح لها تسهيل التجارة الإلكترونية، والتجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين المتاجر الكبيرة والصغيرة.

كما تواصل «بيتابس مصر» تطوير وإطلاق تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات الضيافة، والخدمات الحكومية، والتعليم، وشركات الطيران، والسياحة، والنقل، وسداد الفواتير، وذلك سعيًا للربط بين الشركات العاملة في السوق الذي تقدر قيمة تعاملاتها بمليارات الدولارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تتيح منصة «بيتابس مصر» المعترف بها عالميًا عملية موحدة للمدفوعات والتي تساعد الحكومات والمؤسسات الكبرى لتصبح منصات مستقلة بذاتها للمدفوعات بما يساهم في خدمة القطاعات التي تعمل بها على أكمل وجه. تم إطلاق منصة «بيتابس مصر» لتمكين أي شركة من الحصول على المدفوعات، وإصدارها، وإدارتها، والتحكم فيها وفقًا لاحتياجات كل شركة.

وخلال عام 2022، نجحت الشركة في الاستحواذ على منصة التجارة الاجتماعية التركية «بيميس» وهو بمثابة استكمال لمحفظة استثماراتها الحالية في مجال البيع بالتجزئة. كما حصلت الشركة مطلع عام 2023 على اعتماد شركة "المدفوعات السعودية" كبوابة للمدفوعات. وبحلول نهاية عام 2023، حصلت «بيتابس مصر» على جائزة "أفضل حلول التجار" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى حصولها على جائزة "أفضل شركة للتكنولوجيا المالية" لهذا العام.

وتمارس الشركة أنشطتها من مقراتها في دول الخليج وأبرزها مقري الشركة في الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى تواجدها المباشر في العديد من الأسواق ومن بينها مصر والأردن وتركيا. وتعمل الشركة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الوظائف. لمعرفة المزيد عن إنجازات الشركة:

: https://site.paytabs.com/ar/

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