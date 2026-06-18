عمّان، الأردن – أعلنت شركة ڤاليو الأردن، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة هايبرباي، بوابة الدفع الإلكترونية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية جمعت الطرفين مؤخراً من أجل التوسع في تقديم حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً، وذلك كتطبيق عملي للجهود المشتركة الهادفة لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية في المملكة.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن التجار ومقدمو الخدمات ضمن شبكة ڤاليو، من الوصول إلى حلول الدفع الإلكتروني المتقدمة التي توفرها بوابة هايبرباي وتفعيل وقبول المدفوعات ومعالجة المعاملات المالية بكفاءة، فيما سيتمكن التجار المستخدمون لبوابة هايبرباي من إتاحة خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً التي تقدمها ڤاليو عبر التعاقد المباشر معها، بما يسمح لهم بتقديم حلول مالية متطورة وإجراء واستكمال عمليات البيع بسرعة وسهولة وأمان، كما يضمن تحسين تجارب الشراء للعملاء؛ حيث يندمج نظام هايبرباي ويتكامل بسلاسة مع تطبيق ڤاليو، الذي يمكن تحميله عبر متاجر تطبيقات أبل وجوجل وهواوي، دون الحاجة إلى إجراءات تقنية معقدة، ووفقاً لأعلى معايير الأمن والامتثال.

وستتيح شراكة ڤاليو وهايبرباي فرصة هامة للمزيد من التجار ومقدمي الخدمات من العديد من القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات اليومية والخدمات المرتبطة بأسلوب الحياة، للاستفادة من باقة من حلول الدفع المرن ومعالجة المدفوعات والمزايا التي تسهم في دعم أعمالهم وتنميتها وتعزيز حضورهم في الاقتصاد الرقمي، ما يوسع كل من شبكة تجار ڤاليو، وخيارات المنتجات والخدمات المتاحة أمام عملائها.

ومع هذه الخدمة التي تواكب أنماط الشراء الحديثة عند التسوق عبر الإنترنت أو عبر شبكة التجار المعتمدين، ستتمكن شريحة أكبر من العملاء من الوصول إلى المزيد من المنتجات والخدمات، بالاستفادة من خيارات الدفع المرن التي تتيحها ڤاليو، والتي تلبي احتياجات الباحثين عن حلول لإدارة مشترياتهم ونفقاتهم بكفاءة وذكاء، وبما يتناسب مع حدودهم الائتمانية المعتمدة لدى الشركة، وهو ما يعني منحهم تجارب شراء ودفع رقمية أكثر سلاسة وسرعة وأماناً، سواء عند إتمام عمليات الشراء أو إجراء المدفوعات عبر تطبيق ڤاليو، وذلك بفضل التكامل مع بوابة دفع هايبرباي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف: "تدعم هذه الشراكة جهودنا المتواصلة لتعزيز حضورنا في السوق كجزء من استراتيجيتنا الهادفة لتسهيل حياة العملاء في الوقت الذي ندعم فيه توجهات التحول الرقمي والشمول المالي، بما يدعم مكانة الأردن كمركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية، بالتعاون مع شبكة من الشركاء المرموقين كشركة هايبرباي التي نثمن لها دورها التقني والفني ضمن شراكتنا."

ومن جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هايبرباي، مهند عبويني: "نؤمن بأن تحسين تجارب الشراء وتطويرها يبدأ من تبسيطها بالاستفادة من الابتكار الذي يسهم في تقديمنا لمجموعة واسعة من الحلول الذكية التي تعالج عمليات الدفع. وتتيح لنا شراكتنا مع شركة ڤاليو تحقيق أهدافنا بتقديم تجارب أكثر سلاسة ومرونة للتجار والمستهلكين."

وفي إطار هذه الشراكة، ستتولى هايبرباي مهمة دمج التجار وربطهم بمنظومة الدفع الإلكتروني، مع توفير خدمات الدعم الفني والصيانة المستمرة لضمان كفاءة واستمرارية العمليات التشغيلية، إلى جانب الاستجابة لاستفسارات التجار ومساندتهم في مختلف مراحل التشغيل. في المقابل، ستواصل ڤاليو إدارة العلاقات مع التجار وتقديم حلول وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، بما يسهم في تعزيز تجارب العملاء والتجار في السوق الأردنية.

نبذة حول شركة ڤاليو:

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: U Consumer Finance S.A.E) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وفي الأردن، تقدّم ڤاليو حلول تمويل رقمي مبتكرة تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك في مرحلتها الأولى تقديم خدمة “الشراء الآن والدفع لاحقًا” (BNPL)، التي تتيح للعملاء دفع مشترياتهم على عدة دفعات لغاية 60 شهراً عبر شبكة من التجار المعتمدين، من خلال تجربة رقمية سلسة وسريعة، تُمكّن العملاء من تبنّي أنماط حياة أكثر مرونة، مع إدارة إنفاقهم بطريقة ذكية تتماشى مع احتياجاتهم اليومية وتطلعاتهم المستقبلية.

وتأتي عمليات ڤاليو في الأردن بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي الأردني لمزاولة أعمال التمويل المتخصص، في إطار التزامها بتقديم حلول مالية مسؤولة ومنظمة، تسهم في تعزيز الشمول المالي وتطوير تجربة المستخدم في قطاع التمويل الرقمي.

كما تسعى ڤاليو إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات في السوق المحلي، بما يساهم في تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في المملكة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو مصر

News-release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

البتول الفايز

مدير تسويق - ڤاليو الأردن

balfayez@valugroup.com

نبذة حول شركة هايبرباي:

هايبر باي هي بوابة دفع فعَّالة تعمل على إحداث تغيير في تجربة الشراء عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكامل. وتمكن الشركة الأعمال عبر الإنترنت من قبول المدفوعات الإلكترونية وإدارتها بمزيد من المرونة والأمان والسهولة. منذ تأسيس الشركة في عام 2014، وهي تعمل على معالجة عمليات الدفع عبر الإنترنت في هايبرباي. واليوم، نذهب الشركة إلى أبعد من كونها مجرد بوابة للدفع؛ بأن تقدم للتجّار في جميع القطاعات مجموعة كاملة من حلول الدفع عبر الإنترنت التي تلبي احتياجاتهم كافةً. عامًا بعد عام، حقق التجَّار الإلكترونيون لدى الشركة نموًا هائلاً في مبيعاتهم عبر الإنترنت؛ وهذا هو ما يحفزها على العمل لتنمية عروضها وإصداراتها باستمرار. وتمتلك الشركة شبكة بنكية هي الأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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