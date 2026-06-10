عمّان، الأردن – وقعت شركة ڤاليو الأردن، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة نتورك إنترناشيونال – الأردن، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تقديم حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً لعملائها عبر شبكة تجار نتورك إنترناشيونال في المملكة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية ڤاليو لتعزيز تواجدها في السوق وتوسيع نطاق وانتشار خدماتها، من خلال إتاحة حلول دفع رقمية سلسة ومتكاملة تُمكّن العملاء من إتمام مشترياتهم عبر شبكة واسعة من المتاجر والعلامات التجارية، سواء داخل المتاجر أو عبر منصات التجارة الإلكترونية.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن التجار ضمن شبكة نتورك إنترناشيونال – الأردن من توفير حلول الدفع المرنة من ڤاليو لعملائهم بسهولة وسرعة من خلال إجراءات انضمام وربط مبسطة، ليتم إثر ذلك تفعيل تطبيق ڤاليو الخاص بالتجار عبر أجهزة نقاط البيع التابعة لنتورك إنترناشيونال - الأردن، بما يتيح للعملاء إتمام عمليات الشراء في إطار تجربة رقمية سلسة باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، مما يساهم في تعزيز تجربتهم ودعم نمو مبيعات التجار.

ومع هذه الخدمة، سيتمكن عملاء ڤاليو من الاستفادة من خيارات دفع متعددة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك ضمن حدودهم الائتمانية المعتمدة، ومن خلال تجربة رقمية متكاملة عبر تطبيق ڤاليو.

وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم منظومة المدفوعات الرقمية والتمويل الاستهلاكي في الأردن، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب تطلعات المستهلكين والتجار في السوق المحلية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في زيادة قاعدة مستخدمي خدمات ڤاليو وتعزيز معدلات استخدام خدماتها، بما ينعكس على توسيع حجم المعاملات عبر منصتها وترسيخ مكانتها كمزود رئيسي لحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً في المملكة. وفي سياق متصل، ستعزز هذه الشراكة من قدرة نتورك إنترناشيونال – الأردن على تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة وقيمة مضافة أكبر للتجار ضمن شبكتها، بما يواكب تطورات قطاع المدفوعات الرقمية واحتياجات السوق الأردنية المتنامية.

وعلى هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة ڤاليو نحو دعم نمو أعمالها في السوق الأردنية، من خلال التعاون مع أحد أبرز مزودي حلول الدفع في المنطقة وحيث نؤمن بأن تقديم حلول دفع مرنة وسلسة أصبح اليوم عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة العملاء ودعم نمو التجار، فإننا نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إتاحة خدمات ڤاليو لشريحة أوسع من العملاء والتجار في مختلف أنحاء المملكة.

ومن جهته، عبر المدير الإداري والإقليمي لعمليات المعالجة في شركة "نتورك" في منطقة المشرق العربي، أمجد الصادق عن فخره بالتعاون مع شركة ڤاليو، وقال: "تتماشى حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً مع التزامنا بتقديم أحدث حلول الدفع لشبكة عملائنا من التجار في الأردن، كجزء من جهودنا لتمكين الأعمال المحلية في إطار استراتيجيتنا التي تقوم على الشراكات النوعية الدافعة للابتكار، والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي وتسريع النمو لقيادة مستقبل المدفوعات الرقمية وتسهيل المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات."

ويُذكر أن شركة ڤاليو قد بدأت عملياتها في الأردن خلال الأسبوع الأول من أيار من العام 2026، بعد الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني واستكمال جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق خدماتها رسمياً بموجب رخصة متخصصة.

نبذةعن شركة ڤاليو:

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: U Consumer Finance S.A.E) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وفي الأردن، تقدّم ڤاليو حلول تمويل رقمي مبتكرة تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك في مرحلتها الأولى تقديم خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” (BNPL)، التي تتيح للعملاء دفع مشترياتهم على عدة دفعات لغاية 60 شهراً عبر شبكة من التجار المعتمدين، من خلال تجربة رقمية سلسة وسريعة، تُمكّن العملاء من تبنّي أنماط حياة أكثر مرونة، مع إدارة إنفاقهم بطريقة ذكية تتماشى مع احتياجاتهم اليومية وتطلعاتهم المستقبلية.

وتأتي عمليات ڤاليو في الأردن بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي الأردني لمزاولة أعمال التمويل المتخصص، في إطار التزامها بتقديم حلول مالية مسؤولة ومنظمة، تسهم في تعزيز الشمول المالي وتطوير تجربة المستخدم في قطاع التمويل الرقمي.

كما تسعى ڤاليو إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات في السوق المحلي، بما يساهم في تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في المملكة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

البتول الفايز

مدير تسويق - ڤاليو الأردن

balfayez@valugroup.com

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو مصر

News-release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

نبذة عن "نتورك إنترناشيونال:

تُعدّ نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتمثل هدفها الرئيسي في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضوراً في أكثر من 50 دولة، وتوفر خدماتها للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والمؤسسات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية موزعين في أسواق الشركة، وتخدم قاعدة عملاء تضم أكثر من 250 مؤسسة مالية وما يزيد على 130,000 تاجر.

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