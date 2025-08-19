القاهرة: أعلنت يونيليفر مصر عن إطلاق النسخة الثانية من «إرادة»، مبادرتها الرائدة في مجال الشمول الوظيفي. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام يونيليفر بتعزيز التنوع الوظيفي طبقًا لأعلى معايير الأداء دون تفرقة، والمساهمة في تمكين متحدي الإعاقة وظيفيًا على نطاق واسع. انطلقت مبادرة "إرادة" عام 2013، وبدأت بثلاثة أعضاء من فاقدي البصر، ثم تحولت اليوم لوحدة أعمال عالية الأداء تضم 46 فردًا، ليساهموا فعليًا في نجاح يونيليفر بما يتجاوز تحقيق أعلى معدلات الأداء.

وقد رحبت مبادرة «إرادة» مؤخرًا بالزميلتين روان وبسنت، وهما من متحديات الإعاقة الحركية، وتم ضمهما لفريق توزيع منتجات الشركة في القاهرة والجيزة. إنّ انضمام الزميلتين الجديدتين يرفع من معدلات تمثيل متحدي الإعاقة ضمن القوى العاملة للشركة، ويساهم في تعزيز الشمول الوظيفي القائم على الكفاءة والطموح والهدف المشترك، وهو ما تسعى الشركة لتعميقه وزيادة تأثيره.

وتعليقًا على هذه المبادرة الرائدة، قال جيم طارق يوكسل، مدير عام شركة يونيليفر لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق: «تؤمن يونيليفر بأن المواهب موجودة في كل مكان، ولكنها أحيانا لا تظهر إلا عندما تتوفر لها الظروف المناسبة لكي تتألق وتزدهر. إنّ فلسفة "إرادة" لا تتعلق فقط بتحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية من خلال مساعدة متحدي الإعاقة، ولكنها تعكس بالفعل رغبتنا الصادقة في إطلاق قدرات وإمكانيات الموظفين من جميع التخصصات في مقراتنا ومصانعنا، لكي نؤكد للجميع أن الإصرار والتغلب على الصعاب والأداء العالي يسيران جنبًا إلى جنب."

يضيف مهندس بهاء فاروق، مدير قطاع تنميه العملاء مصر والسودان: "إنّ مبادرة "إرادة" تمثل ميزة تنافسية بالنسبة لنا، حيث يثبت زملاؤنا في هذه المبادرة أن ما يراه البعض تحديًا وعائقًا في الحياة يمكن أن يتحول لمصدر قوة وإنجاز لا مثيل لها. إنّ إصرار زملائنا في "إرادة" وتركيزهم وشغفهم يساهم في نمو حصتنا السوقية، ويعزز علاقاتنا مع عملائنا، ويضع معيارًا جديدًا لأداء المبيعات. إنني أفتخر بما حققناه حتى الآن، كما أثق أن النسخة الجديدة من هذه المبادرة سيكون لها أبلغ الأثر في أعمالنا".

إرادة.... مبادرة لها هدف

يقول أحمد فوزي، وهو مدير مشروع ارادة بشركة يونيليفر، يعاني من إعاقة بصرية ويعمل في يونيليفر مصر: "إنّ فقدان البصر بالنسبة لي لا يعني الظلام، ولكنه نور أضاء قلبي". انضم أحمد للعمل في يونيليفر عام 2003، وبحلول عام 2008 كان بصره قد تدهور لدرجة أنه كان يستطيع بالكاد رؤية شاشة الكمبيوتر. ومع عزيمته وايمانه بأن فقدان بصره الجزئي لن يكون عائقًا لمسيرته المهنية، تعاون أحمد مع فريق تكنولوجيا المعلومات في يونيليفر لتطوير برمجيات تحول النص المكتوب إلى صوت، وقد كان ذلك البذرة الأولى لما أصبح لاحقًا مبادرة "إرادة".

وخلال الـ 12 عامًا الأخيرة، كان لمبادرة «إرادة» دورًا محوريًا في تغيير نمط تفكير يونيليفر ونظرتها للمواهب والقيادة والتميّز التشغيلي، إذ حقق موظفو «إرادة» نموًا استثنائيًا، وساهموا بشكل ملموس في نمو قطاع منتجات الصحة والجمال في يونيليفر مصر. إنّ فريق «إرادة» يحقق أعلى معايير الكفاءة والأداء والنتائج المتميزة باستمرار، وينافس بوتيرة سريعة، ويتجاوز كل التوقعات. واليوم، يدير أعضاء فريق "إرادة" أنظمة شاشات مغلقة تخدم 25% من عملاء الصيدليات لدى يونيليفر، كما يساهم فريق «إرادة» بنسبة مؤثرة في قطاع الصحة والتغطية المباشرة في يونيليفر مصر، مع نمو سنوي مركب قدره 63%، مما يعكس قوة هذا النموذج الناجح.

أداء يسعى لتحقيق هدف

في عام 2020، وخلال ذروة جائحة الكورونا، تم إغلاق القنوات التقليدية لتوزيع المنتجات في جميع أنحاء البلاد. لكن فريق «إرادة» لم يتوقف، بل واصل عملياته التشغيلية، ونجح في مضاعفة حجم الأعمال خلال ذلك العام، مما رسّخ دوره كأداة لا غنى عنها في تحقيق المرونة التشغيلية والنجاح التجاري على أوسع نطاق.

لقد تجاوزنا بفضل «إرادة» معنى الشمول بشكله التقليدي، حيث تمكن موظفو "إرادة" من العمل والإنجاز وفق مؤشرات الأداء الرئيسية المطبّقة على زملائهم في قسم المبيعات، وطبقًا لمسؤوليات وتوقعات أداء مماثلة. إنّ المعنى الحقيقي للشمول بالنسبة ليونيليفر يعني ضرورة تغيير العقلية التقليدية ونظرتها لمتحدي الإعاقة، سواءً في الشركة أو في المجتمع بشكل عام، مع التأكد من إمكانية تحقيق نتائج تجارية ملموسة. إنّ الشمول بالنسبة لنا يتجاوز بكثير مجرد الوفاء بنسبة توظيف متحدي الإعاقة البالغة 5% من إجمالي القوى العاملة في الشركة، طبقًا لما هو منصوص عليه في قانون العمل.

إنّ الشمول يمثل منهجًا أصيلًا في رؤية يونيليفر لعمليات التوظيف والتدريب ودمج العناصر الجديدة ضمن فرق العمل. فكل عضو من أعضاء "إرادة" يشارك في برنامج تدريبي عملي ونظري لمدة 21 يومًا، يتضمن التعريف بمنتجات الشركة، والتدريب على مهارات البيع والتفاوض واستخدام الكمبيوتر والبرامج المصممة خصيصًا للموظفين ضعاف البصر. ويضمن هذا التدريب اندماج موظفي "إرادة" بصورة كاملة ضمن فريق العمل، وتمكينهم من التعامل بفعالية مع الأدوات المستخدمة في إدارة علاقات العملاء، ومعالجة الطلبات، وبناء علاقات قوية مع العملاء.

مبادرة "إرادة"... دعوة للتحرك المجتمعي على نطاق واسع

إنّ مبادرة "إرادة" توجه دعوة لمجتمع الأعمال في مصر لدمج متحدي الإعاقة بصورة عملية ضمن فريق العمل، وعدم الاكتفاء بالتمثيل الرمزي لهذه الطاقات الكامنة، وتحويلها لقوة منتجة طبقًا لأعلى معايير الأداء. يأتي ذلك بعد توسع مبادرة "إرادة" ونجاحها الكبير على مدار السنين، حيث تضم الآن ذوي الإعاقة الحركية والبصرية وغيرهم. إنّ "إرادة" تمثل دراسة حالة حيّة تُظهر كيف يمكن لمبادئ التوظيف الشامل أن تقود لنجاح تجاري مستدام ويمكن قياسه.

