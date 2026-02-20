الرياض، المملكة العربية السعودية : في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الواقع المعماري والإنشائي في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً برؤية 2030 وموجة المشاريع الطموحة في قطاعات السكن والتجارة والسياحة، تتسارع وتيرة الطلب على حلول معمارية مبتكرة تواكب التوقعات العالية في معايير الجودة والاستدامة والتصميم المعاصر.

وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع العقارات السكنية الفاخرة نمواً قوياً تُقدّر قيمته بنحو 15 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات باستمرار التوسع مدفوعاً بتسارع وتيرة الاستثمار المحلي والأجنبي وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع الحضري وزيادة الطلب على بيئات معيشية بمواصفات راقية في الرياض وجدة ومدن رئيسية أخرى. وكل هذه العوامل تحفز الحاجة إلى حلول ذات جودة عالية وتصاميم مبتكرة.

استجابةً لهذه المتغيرات، أعلنت يورو سيستمز، المزود الرائد للحلول المعمارية المبتكرة في منطقة الخليج، عن افتتاح أول صالة عرض لها في المملكة العربية السعودية، وذلك في قلب منطقة العليا وسط مدينة الرياض، أحد أكثر الأحياء حيوية ورقياً.

وتعليقاً على افتتاح صالة العرض الجديدة قال أسرار خازي، المدير الإقليمي لشركة "يورو سيستمز" في المملكة العربية السعودية: "إن النمو المتسارع القائم على التصميم في المملكة العربية السعودية يجعل من هذا الافتتاح علامة فارقة ومحطة مهمة في مسيرتنا. ويضعنا موقع صالة العرض في حي العليا، مقابل برج المملكة، في قلب المشهد المعماري المتطور، وعلى مقربة مباشرة من نخبة المعماريين والمطورين في المنطقة. هذا الموقع يتيح لنا تلبية الطلب المتزايد على الأنظمة المعمارية عالية المواصفات، مع توفير بيئة احترافية تمكّن المتخصصين من اختبار حلولنا ضمن سياق مشاريع واقعية".

تمتد صالة العرض على مساحة 3,552 قدماً مربعاً، وصُممت بعناية لتوفر تجربة تفاعلية تمكّن الزوار من استكشاف وتقييم مجموعة متكاملة من الحلول المعمارية، تشمل أنظمة التظليل الداخلية والخارجية، حلول الواجهات والزجاج، الأبواب والنوافذ ذات الإطارات النحيفة، الأنظمة الصوتية، وأنظمة الأتمتة الذكية. ومن أبرز ما تعرضه الصالة نظام غراسيلي® مينيمال، المعروف بتصاميمه الانزلاقية الأنيقة للأبواب والنوافذ، التي تعزز دخول الضوء الطبيعي وتوفر إطلالات بانورامية سلسة دون عوائق، بما ينسجم مع توجهات التصميم المعاصر في المشاريع السكنية والتجارية الراقية.

وأضاف خازي: "صُممت الصالة كمركز تجربة راقٍ يتيح للمعماريين والمصممين والعملاء النهائيين استكشاف الأنظمة المتقدمة عن قرب، ضمن بيئة تحاكي الاستخدام الفعلي. نحن نسعى إلى ربط الرؤية التصميمية بالأداء العملي، بما يعكس الطلب المتنامي في المملكة على الجودة والابتكار والتميز في التصميم".

ولا يقتصر دور الصالة على العرض فحسب، بل تشكل منصة متكاملة للاستشارات الفنية، ودعم المشاريع حسب الطلب، وتقديم الإرشادات الخاصة بالمواصفات، إضافة إلى تنظيم ورش عمل للعملاء، بما يتيح استكشاف المواد والتشطيبات وتكوينات الأنظمة وتقنيات الأتمتة، وتحويل الأفكار التصميمية إلى حلول تنفيذية ملموسة.

ويمثل دخول يورو سيستمز إلى الرياض فصلاً جديداً في مسيرة قطاع التصميم والتطوير في المملكة، من خلال توفير بوابة محلية إلى أنظمة معمارية عالمية المستوى، وخبرات فنية متخصصة، ودعم تعاوني يواكب طموحات المرحلة المقبلة من النمو العمراني في السعودية.

نبذة عن شركة يورو سيستمز®:

شهدت يورو سيستمز® نمواً متسارعاً جعلها واحدة من أبرز الشركات في القطاع. وإلى جانب منشأتنا الحالية في المملكة المتحدة، نمتلك حضوراً واسعاً في منطقة الشرق الأوسط من خلال مرافق الإنتاج وصالات العرض في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية. تعمل منظومتنا العالمية في طليعة التصميم والابتكار، وقد نفّذت باقتدار عدداً من أهم المشاريع المرموقة في القطاع. أما شعارنا «التصميم بشغف» فهو نهجٌ راسخ في رسالتنا لتقديم حلول مميزة وراقية لمجتمعَي العمارة والتصميم.

يواصل مهندسونا المبتكرون والشغوفون تطوير أنظمة جديدة، تشمل أنظمة الزجاج المعماري، وأنظمة التظليل المتخصصة Solange، وأنظمة تظليل الأسقف الزجاجية. وتتماشى منتجاتنا مع اتجاهات السوق الحالية، فيما تعمل فرق المبيعات والتركيب لدينا، ذات الخبرة الواسعة، على تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الممكنة. وما يميز يورو سيستمز® هو قدرتها على تصنيع وتوريد وتركيب أنظمة مصممة حسب الطلب على مستوى عالمي. كما يسهم تنوع منتجاتنا وخدماتنا في منح العملاء مصدرًا واحدًا يلبي جميع احتياجاتهم.

