رأس الخيمة: نظّمت شركة يوتيرا الشرق الأوسط للصناعات الزراعية حفل تدشين منشأتها الحديثة لإنتاج الأسمدة العضوية في منطقة الغيل الصناعية برأس الخيمة، في خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في الإمارة لتصنيع المنتجات الزراعية المستدامة. ويأتي هذا الإنجاز عقب استثمار قدره 20 مليون دولار أمريكي، ما يعكس التزام الشركة بدعم الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من الدكتور أناتولي يوناتسكي، مؤسس شركة يوتيرا و رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين. وتم خلال الفعالية تسليط الضوء على الإمكانات المتطورة للمنشأة في إنتاج الأسمدة العضوية الميكروبيولوجية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى استعراض أنشطتها المبتكرة في مجالات البحث والتطوير الزراعي.

وتقع المنشأة الجديدة على مساحة 33,000 متر مربع، وتستخدم أحدث تقنيات الإنتاج العضوي المعتمدة على الزراعة الداخلية والخارجية، بما في ذلك تقنيات الزراعة العمودية لتعزيز إنتاج الفواكه والخضروات والتوت على مدار العام. كما تركز على تصنيع أسمدة عالية الجودة خالية من المواد الكيميائية الضارة والكائنات المعدلة وراثيًا، إلى جانب تطوير طرق فريدة لزراعة النباتات والفطريات الطبية، بهدف تعظيم الإنتاج والاستدامة.

وفي هذا السياق قال المهندس العالمي الدكتور يوناتسكي: "تسعى منشآت يوتيرا إلى إحداث أثر بيئي إيجابي من خلال استعادة خصوبة التربة المتدهورة نتيجة الاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية. كما يُثبت منتج يوتيرا للمؤسسات الزراعية أن زراعة منتجات صديقة للبيئة وغير ضارة بالصحة ليست حلماً بعيد المنال، حيث بدأت الشركة في إنتاج هذا السماد العضوي والدُبال الحيوي في بيلاروسيا في عام 2023. ويتجاوز إنتاجها في الوقت الراهن 1000 طن سنوياً. ويعمل هذا المنتج على رفع المحاصيل بنسبة تتراوح بين 30 إلى 120%، وتسريع نمو النباتات، وتحسين نكهة وجودة الفواكه، وزيادة محتواها من الفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن، فضلاً عن حماية النباتات والتربة من الآفات والأمراض، وتعزيز التربة بالكائنات الدقيقة المفيدة، وتعديل حموضتها. ونحن على قناعة بأن المصنع الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة سيسمح بإنتاج المزيد من سماد يوتيرا العضوي والذي سيسمح للمستخدمين من زراعة غذاء صحي."

ومن جانبه، صرّح السيد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "نستلهم من شركة يوتيرا نموذجاً استثنائياً في مجالي الاستدامة والزراعة الحيوية. هذه المنشأة تمثل مثالاً حياً على كيفية مساهمة الابتكار الهادف في تحقيق تقدم فعّال. وستلعب الشركة دوراً مهماً في تطوير النظام الزراعي في دولة الإمارات، ودفع أجندة الاستدامة الوطنية. ومن خلال انضمامها إلى مجتمع رأس الخيمة المتنامي من الشركات المستقبلية، تعزز يوتيرا مكانة الإمارة كمركز للابتكار المستدام. ونحن في راكز وحكومة رأس الخيمة ملتزمون بدعم نجاح الشركة ونموها المستدام من منصتنا."

تعد المنشأة الجديدة مساهمة بارزة في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة رأس الخيمة على الوجه الذي ينسجم مع رؤية الإمارة لتكون نموذجا ريادياً في تطبيق الممارسات المستدامة وتعزيز الابتكار البيئي والزراعي في المنطقة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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