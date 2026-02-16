أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، أحد أبرز المؤسسات المالية الإسلامية، عن فوزه بجائزة «أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط ودولة الإمارات» من مجلة EMEA Finance، إحدى أبرز الإصدارات المتخصصة في الشؤون المالية في أوروبا والشرق الأوسط.

يأتي هذا التكريم تقديراً للأداء الاستثنائي الذي حققه المصرف خلال عام 2025، والذي تميّز بنمو قوي عبر المؤشرات المالية الرئيسية، إلى جانب التزامه المستمر بتقديم تجربة مصرفية متفوقة، وحلول مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تعكس الجائزة النتائج المالية القياسية التي حققها المصرف، والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيته، والتقدّم الملموس في مجالات التحول الرقمي، وتجربة المتعاملين، والاستدامة، وتنمية الكفاءات البشرية، بما يؤكد قدرة مصرف أبوظبي الإسلامي على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة.

وخلال عام 2025، واصل المصرف تسجيل نمو قوي على أساس سنوي عبر مختلف المؤشرات المالية، مدعوماً بتوسع صحي في الميزانية العمومية، وتحسّن الربحية، وتحقيق عوائد رائدة على مستوى القطاع. وقد جاء هذا الأداء نتيجة النمو المتوازن عبر قطاعات الأعمال الرئيسية، والزخم المستمر في تمويل المتعاملين والودائع، وتنوّع مصادر الدخل، ما عزّز مكانة المصرف كأحد أقوى وأكثر المصارف الإسلامية مرونة في المنطقة.

وعلى صعيد التحول المؤسسي، شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة التحول لمصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سرّع المصرف وتيرة أجندته الرقمية، وأطلق وطوّر رحلات متعاملين رقمية متكاملة عبر منتجات رئيسية، ما أسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات بشكل ملموس وتعزيز سهولة الوصول لكل من المتعاملين الحاليين والجدد. كما واصل المصرف تحقيق معدلات مرتفعة في فتح الحسابات عبر القنوات الرقمية، في انعكاس مباشر لارتفاع مستويات التبني ورضا المتعاملين.

كما حقق المصرف تقدماً ملموساً في أولوياته المتعلقة بالاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من خلال مبادرات ركزت على الشمول المالي، والتمويل المسؤول، ودعم المجتمع، وتعزيز رفاه الموظفين. وقد جاءت هذه الجهود متوافقة مع الأولويات الوطنية ورؤية المصرف طويلة الأمد، بما يعزز دوره كمؤسسة مصرفية هادفة تُسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي.

وعملياً، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز قوة امتيازه المصرفي خلال عام 2025، محققاً نمواً قوياً في تمويل المتعاملين والودائع، وتوسيع قاعدة المتعاملين، والارتقاء بجودة الخدمات عبر مختلف نقاط التواصل. كما ظل الاستثمار في المواهب، وتطوير القيادات، ودعم التوطين محوراً أساسياً في استراتيجية رأس المال البشري، بما يدعم بناء مؤسسة عالية الأداء وجاهزة للمستقبل.

ومع مواصلة تنفيذ رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي 2035، يظل المصرف ملتزماً بالبناء على زخم إنجازات عام 2025، وتعميق علاقاته مع المتعاملين، وتسريع تبني الحلول الرقمية والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإسهام الفاعل في تنمية المجتمعات التي يخدمها في دولة الإمارات والمنطقة.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 281 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (إضىB). ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق. وحصد المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

