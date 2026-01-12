مسقط، : مؤكدًا مكانته كمستشار مالي موثوق في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، يشهد البنك الأهلي الإغلاق المالي الناجح لمشروع مزون للنحاس، أكبر مشروع لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عُمان، والذي تقوده شركة تنمية معادن عُمان. شملت هذه الصفقة هيكلة وتنسيق قرض مشترك ثنائي العملة تجاوزت قيمته 154 مليون ريال عماني (400 مليون دولار أمريكي) عبر شرائح تمويل تجارية وإسلامية، ما يعكس قدرة البنك المثبتة على تقديم حلول تمويل المشاريع المعقدة، ويعزز مكانته المتنامية في تقديم استشارات الاستثمارات الضخمة المتوافقة مع أجندة السلطنة للتنويع الصناعي والاقتصادي. شهدت عملية التمويل مشاركة كلٍ من البنك الأهلي والأهلي الإسلامي، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية المحلية.

وبمناسبة هذا النجاح، قالت هناء الخروصية، مدير عام أول الأعمال المصرفية التجارية في البنك الأهلي: " يمثل مشروع مزون للنحاس خطوة محورية في تعزيز القاعدة الصناعية غير النفطية للسلطنة وتأمين مكانتها ضمن سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية العالمية. المشاريع بهذا الحجم تتطلب ليس فقط رؤوس الأموال، بل أيضًا وضوح الرؤية، وإدارة المخاطر بشفافية، والقدرة على مواءمة الهيكل المالي مع الأولويات الوطنية للتنمية. وبالنسبة لأي مؤسسة مالية، تُعرَّف الصلة بمدى قدرتها على تحويل الطموح الاستراتيجي إلى هياكل تمويلية قوية وقابلة للتطبيق، مع تحقيق التوازن بين المخاطر وفترات السداد وتوافق الأطراف المعنية عبر دورات السوق. ويعكس دورنا كمستشار مالي التزام البنك الأهلي المستمر بتمكين المبادرات التحولية التي تسهم بشكل ملموس في تعزيز الصمود الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام".

وبصفته المستشار المالي ، قدم البنك الأهلي دعمه للصفقة عبر دورة كاملة من تمويل المشروع، بما في ذلك هيكلة الصفقة، والتواصل والتنسيق مع المقرضين، وإدارة التنفيذ، بما يضمن التوافق بين أهداف الجهة الراعية ومتطلبات المقرضين، واستدامة المشروع على المستويين التشغيلي والمالي على المدى الطويل، مما يعزز قابلية تمويل الصفقة وضمان تنفيذها.

ويأتي هذا التمويل ضمن وضع حجر الأساس لمشروع مزون للنحاس في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، والذي أُقيم تحت رعاية القيادة الوطنية. يشمل المشروع خمس مناجم مفتوحة ومصنعًا متطورًا لمعالجة النحاس، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج مركزات النحاس اعتبارًا من عام 2027. وعند تشغيله، سيلعب المشروع دورًا محوريًا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على النحاس، ويعزز مكانة سلطنة عُمان كمنتج استراتيجي لمركزات النحاس عالية الجودة.

تمثل هذه الصفقة علامة فارقة في مسيرة تطوير قطاع التعدين في سلطنة عُمان وبيئتها الصناعية الأوسع. وبالإضافة إلى مساهمتها في زيادة القدرة التصديرية، من المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل وتحفيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل الإنتاج، مع الالتزام بمعايير بيئية واجتماعية صارمة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

من خلال دوره الإستشاري في مشروع مزون للنحاس ، يواصل البنك الأهلي تعزيز مكانته الاستراتيجية في مجالات الاستشارات المتعلقة بالديون، وتمويل المشاريع، والقروض المشتركة. وتعكس هذه الصفقة سجل البنك المتنامي في مهام الاستشارات، وتدعم مشاركاته المستقبلية مع الشركات، والجهات المعنية، والمؤسسات الحكومية في قطاعات النمو ذات الأولوية.

