تمنح اشتراكاً مجانياً في حساب ويو للأعمال وويو للأفراد على مدى ستة أشهر

أبوظبي : بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أعلن ويو بنك ش.م.ع، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات، عن تقديم اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في حساب ويو للأعمال وويو للأفراد* لعملائه الجدد من السيدات الإماراتيات.

وتؤكد المبادرة على التزام البنك بتمكين رائدات الأعمال ودعمهن في جميع مراحل رحلتهن، كما تحتفي بخمسة عقود من النجاح الذي تحقق بفضل رؤية الإماراتيات وقيادتهن ومرونتهن، حيث تعكس مساعي البنك لبناء منظومة مالية شاملة، وتزويد المرأة بالأدوات الذكية والفرص لإدارة شركاتهن وحياتهن بثقة تامة.

واستضاف البنك في هذا الإطار اجتماعاً حصرياً ضمّ مجموعة من قائدات الفكر والمبتكرات ورائدات الأعمال، بحضور كلاً من نايلة الخاجة، مخرجة ومنتجة سينمائية إماراتية؛ ومنى وليد، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ورئيس الشراكات الاستراتيجية لدى ويو بنك، وعبير الأميري، مدير إدارة تطوير بيئة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، حيث جرى خلالها تسليط الضوء على دور المرأة الإماراتية البارز في رسم ملامح المشهد الاقتصادي الوطني، إلى جانب إجراء حوارات بنّاءة حول مستقبل الأعمال والتمويل والقيادة النسائية.

وبهذا الصّدد، قالت أمينة طاهر، سيدة أعمال إماراتية والرئيس التنفيذي للتسويق في ويو بنك: "يعتبر التطور ثمرة العمل الجماعي والطموحات المشتركة. ويمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة للاحتفاء بما حققناه من إنجازات حتى الآن، مع إدراك مسؤوليتنا من أجل مواصلة التقدم. ونفخر في ويو بنك بدعم السيدات الإماراتيات من خلال تزويدهن بالأدوات المناسبة ومنحهن الثقة لرسم ملامح مستقبلهن المالي، وبناء شركات مزدهرة وإحداث تأثير إيجابي يمتد لأجيال قادمة".

من جانبها، قالت منى وليد: "إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة مميزة، ودليلاً على أهمية المرونة وتحقيق الأهداف والأمل بمستقبل أفضل. إذ ندرك في ويو أن التمكين يبدأ عندما تشعر المرأة بالأمان حول مستقبلها وبالثقة بأهمية دورها في المجتمع. وهذا لا يقتصر على جني المال وتحقيق التقدم فقط، بل يشمل القيمة والفرص الممكنة أيضاً. ومن خلال إطلاق العنان للفرص ودعم الشمول وتعزيز ثقافة تتيح للمرأة تحقيق الازدهار والنجاح، فإننا نحتفي بالإنجازات التي مهدت الطريق أمام مسيرة التقدم، كما نستثمر في الأجيال القادمة التي ستواصل هذه المسيرة".

وتلعب السيدات دوراً محورياً في قاعدة عملاء ويو بنك، وتشكل الشركات التي تتولى قيادتها السيدات 26% من عملاء ويو للأعمال، مع نمو هذه الفئة بنسبة 50% خلال العام الماضي. كما تمثل السيدات نسبة 31% من عملاء ويو للأفراد، مما يؤكد تأثيرهن في دفع عجلة الابتكار والاعتماد المالي في دولة الإمارات.

واحتفل ويو بنك بقصص التقدّم الحقيقية هذه عبر التعاون مع المخرجة الإماراتية نايلا الخاجة لإنتاج فيلم ملهم يلتقط جوهر الحضور الإنساني للنساء في المؤسسة، يتخطى القوالب التقليدية ليقدّم وجوه «ويو» النسائية في أبهى صورها، من محللات المخاطر إلى الرئيسة التنفيذية للتسويق، حيث تتقدّم المساواة والمساهمة لتكون العنوان الأبرز بعيداً عن قصص النجاح النمطية.

وفي هذا السياق، قالت أمينة طاهر عن تجربتها في عالم التكنولوجيا المالية: "التمكين الحقيقي لا يُقاس بالكلمات والشعارات، بل بما نملكه من أدوات، وما نحظى به من ثقة، وما نزرعه من يقين لنرسم مستقبلنا المالي بأيدينا.

وأضافت: يجب علينا أن نستمر في بناء فضاءات تحتضن المرأة لتقود وتبتكر وتزدهر؛ فحينما تُمنح المرأة الفرصة، ينهض معها النظام بأكمله ويجني ثماره الجميع."

وبفضل هذا الزخم، يعزز ويو بنك مكانته بوصفه شريكاً موثوقاً للسيدات الإماراتيات، من خلال مساعدتهن على تحويل طموحاتهن إلى إنجازات، وضمان استمرار قصص نجاحهن في رسم ملامح مستقبل الدولة.

