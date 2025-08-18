أبوظبي - أعلن ويو بنك ش.م.ع، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات، عن إطلاق خدمة التكامل المباشر مع منصة "زيرو" العالمية المتخصصة في دعم الأعمال الصغيرة، لتمكين عملاء "ويو للأعمال" من تبسيط إجراءاتهم المحاسبية من خلال الربط مع الحساب المصرفي، وإعداد التسويات المالية آلياً، والحصول على تحليلات فورية للبيانات المالية، عبر بضع نقرات ضمن تجربة رقمية موحدة.



ويأتي هذا التعاون بين اثنين من رواد الابتكار بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمختصين في مجال المحاسبة عبر تزويدهم بأدوات رقمية تساهم في توفير الوقت وتعزيز جودة القرارات المالية.

ويسهم التكامل بين "ويو بنك" ومنصة "زيرو" في تحسين إدارة العمليات المالية من خلال أتمتة عمليات التسوية المصرفية، وتقليل الإدخال اليدوي للبيانات، والحد من نسبة الأخطاء، إلى جانب تحسين متابعة التدفقات النقدية عبر مطابقة الفواتير تلقائياً، وتوفير بيانات مالية فورية.

وتعليقاً على ذلك، قال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ويو بنك: "يسُرنا التعاون مع منصة زيرو لتوفير حلول محاسبية مبسطة لقطاع الأعمال في دولة الإمارات. ويعكس هذا التكامل التزامنا بتقديم خدمات مصرفية للشركات أكثر ذكاءً وسرعة وكفاءة. ومن خلال أتمتة العمليات المالية، نتيح لأصحاب الأعمال التركيز بصورة أكبر على تحقيق النمو".

تجدر الإشارة إلى أن عدد مستخدمي منصة "زيرو" يزيد عن أكثر من 4.4 مليون مستخدم حول العالم، وتوفر المنصة أدوات فعالة تساعد الشركات على إدارة حساباتها بشكل رقمي بالكامل.

ويُعدُّ هذا التكامل المباشر خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي للخدمات المالية في دولة الإمارات، حيث يُمكّن الشركات من الحصول على تجربة محاسبية متكاملة وسلسة دون الحاجة إلى تدخل يدوي أو وسطاء، بما يعزز من كفاءة العمليات ويمنح المستخدمين تحكماً أكبر في بياناتهم المالية.

وقال كولين تيميس، المدير الإقليمي لمنصة "زيرو" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل التعاون مع ويو بنك خطوة هامة في مهمتنا لدعم الشركات في دولة الإمارات عبر منحها رؤية أوضح لأوضاعها المالية، وتمكينها من تقليص الأعمال الإدارية والتفرغ لتطوير أعمالها".

ويعكس هذا التعاون التزام ويو بنك المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة وآمنة وسهلة الاستخدام للشركات، كما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في قطاع الخدمات المالية الرقمية.

نبذة عن ويو بنك ش.م.ع

يعدُّ ويو بنك ش.م.ع أول منصة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط تقدم مفهوماً جديداً للخدمات المصرفية للأفراد والشركات. يتخذ "ويو بنك" من أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويحظى بدعم مستثمرين استراتيجيين منهم "القابضة “(ADQ)، وألفا ظبي القابضة، وشركة "إي آند"، وبنك أبوظبي الأول. وتجمع المنصة بين التكنولوجيا المتطورة والنهج الذي يركز على الإنسان لتقديم حلول مالية سلسة ومخصصة.

وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، تقدم منصة ويو بنك أدوات ذكية لمساعدة المستخدمين على إدارة شؤونهم المالية، وتمكينهم من الادخار والإنفاق وتنمية أموالهم بسهولة. أما بالنسبة للشركات، فتتجاوز المنصة الخدمات المصرفية التقليدية من خلال تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بمنصة رقمية شاملة مصممة لتبسيط العمليات وإطلاق العنان لفرص النمو وتبسيط الإدارة المالية.

يعيد ويو بنك تعريف المشهد المصرفي في مجال الحلول المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المدمج، حيث يقدم حلولاً مبتكرة تمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من الوصول إلى البنية التحتية اللازمة لبناء ثروات طويلة الأمد. ومن خلال توفير منصة رقمية متكاملة وسلسة لعملائه من الأفراد والشركات، يعمل ويو بنك على إحداث تغيير جذري في نماذج الخدمات المصرفية التقليدية، وتوفير كفاءات تشغيلية عالية، وإطلاق خدمات ذات قيمة مضافة من خلال تجربة عملاء شفافة وشخصية.

حاز ويو بنك ش.م.ع على تقدير واسع، حيث تم تصنيفه كـ "أفضل شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من قبل فوربس الشرق الأوسط، وحصل على جائزة "بنك العام الرقمي" في كل من جوائز E-Business 2024، وجوائز Tech Innovation 2024 كما حصل البنك على جائزة "أفضل تجربة تطبيق مصرفي رقمي للأفراد"، وجائزة "بنك العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "تطبيق الخدمات المصرفية والمالية الذكية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wio.io