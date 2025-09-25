الشراكة الجديدة توفر حلولاً رقمية متكاملة لتسريع رحلة ريادة الأعمال في إمارة عجمان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ويو بنك (ش.م.ع)، أول منصة مصرفية رقمية في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة، أحد أكثر الوجهات حيوية واعتماداً على الحلول الرقمية لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات، بهدف تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وتقديم الحلول المصرفية لمتعاملي المناطق الحرة.

ويجمع التعاون الاستراتيجي بين أهداف المركز الرامية إلى تعزيز سلاسة مزاولة الأعمال في إمارة عجمان، والتزام ويو بنك بتقديم تجارب بنكية رقمية حديثة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات رواد الأعمال. كما تسهم الشراكة في تخطّي التحديات التقليدية، وتقليص الوقت اللازم لإطلاق المشاريع، وتزويد أصحاب الأعمال بالثقة والأدوات اللازمة للنجاح، وذلك من خلال دمج الخدمات المالية مباشرة في رحلة تأسيس الشركات.

وتنسجم المبادرة مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال ونمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تدمج الخدمات المالية في منظومة المنطقة الحرة، مما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ويوفر لأصحاب الأعمال إجراءات مبسطة لتأسيس مشاريعهم. كما تعكس المبادرة استراتيجية ويو بنك الأوسع لبناء شراكات من شانها تعزيز الإبداع والنمو وتمكين مزاولة الأعمال بسلاسة.

ويوفر مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة لروّاد الأعمال تجربة رقمية بالكامل لتأسيس الشركات، إلى جانب إمكانية تقديم طلب لفتح حساب أعمال في بنك ويو خلال دقائق، وتفعيل الحساب خلال ثلاثة أيام عمل، وهي فترة أقصر بكثير من الإجراءات المصرفية التقليدية. كما يُسهم دمج الخدمات المالية في منظومة المنطقة الحرة في تجاوز التحديات الروتينية أمام تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ مكانة مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة بوصفه الوجهة الأبرز لعروض المناطق الحرة.

وبهذا الصّدد، قال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ويو بنك (ش.م.ع): "نلتزم في ويو بنك بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال من خلال تقديم الحلول المصرفية الذكية والسلسلة والمصممة لتلبية تطلعاتهم الطموحة. ويأتي التعاون مع مركز عجمان للمشاريع الجديدة تجسيداً لجهودنا لتحويل هذا الالتزام إلى واقع ملموس. ونسعى إلى إبراز أهمية التحول الرقمي في تبسيط مزاولة الأعمال وتسريعها وإتاحتها للجميع، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات. ونهدف من خلال دمج الحلول المصرفية في رحلة تأسيس الأعمال، إلى تجاوز الحواجز التقليدية، وتأسيس منصة تتيح للشركات وروّاد الأعمال النمو والفرص لتحقيق النجاح طويل الأمد".

وبدوره، قال ريشي سومايا، المدير التنفيذي لمركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة: "تتمثل رسالتنا في تسهيل عملية تأسيس الأعمال، ويرتقي التعاون مع ويو بنك بهذه الرؤية إلى آفاق جديدة، من خلال دمج الخدمات المصرفية الأساسية بشكل مباشر في هذه الرحلة. ونسعى معاً إلى تمكين روّاد الأعمال من إطلاق شركاتهم بثقة، وتسريع نموها، والإسهام في ترسيخ مكانة عجمان بوصفها مركزاً متنامياً للابتكار ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة".

ومن المتوقع أن تجني أكثر من 2,000 شركة ثمار هذا التعاون سنوياً، في ضوء مواصلة مركز عجمان للمشاريع الجديدة – منطقة حرة نموه بوصفه مركزاً لريادة الأعمال في إمارة عجمان، حيث يدعم طموحات أكثر من 5,000 من المستثمرين ومؤسسي المشاريع.

نبذة عن ويو بنك ش.م.ع

يعدُّ ويو بنك ش.م.ع أول منصة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط تقدم مفهوماً جديداً للخدمات المصرفية للأفراد والشركات. يتخذ "ويو بنك" من أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويحظى بدعم مستثمرين استراتيجيين منهم "القابضة “(ADQ)، وألفا ظبي القابضة، وشركة "إي آند"، وبنك أبوظبي الأول. وتجمع المنصة بين التكنولوجيا المتطورة والنهج الذي يركز على الإنسان لتقديم حلول مالية سلسة ومخصصة.

وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، تقدم منصة ويو بنك أدوات ذكية لمساعدة المستخدمين على إدارة شؤونهم المالية، وتمكينهم من الادخار والإنفاق وتنمية أموالهم بسهولة. أما بالنسبة للشركات، فتتجاوز المنصة الخدمات المصرفية التقليدية من خلال تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بمنصة رقمية شاملة مصممة لتبسيط العمليات وإطلاق العنان لفرص النمو وتبسيط الإدارة المالية.

يعيد ويو بنك تعريف المشهد المصرفي في مجال الحلول المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المدمج، حيث يقدم حلولاً مبتكرة تمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من الوصول إلى البنية التحتية اللازمة لبناء ثروات طويلة الأمد. ومن خلال توفير منصة رقمية متكاملة وسلسة لعملائه من الأفراد والشركات، يعمل ويو بنك على إحداث تغيير جذري في نماذج الخدمات المصرفية التقليدية، وتوفير كفاءات تشغيلية عالية، وإطلاق خدمات ذات قيمة مضافة من خلال تجربة عملاء شفافة وشخصية.

