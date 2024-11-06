أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية ذات الأسعار المخفضة في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر شركة طيران في أبوظبي، عن افتتاح مسار رحلاتها الجديد بين أبوظبي وكيشيناو.

وتنطلق الرحلات الجديدة ثلاث مرات أسبوعياً، وذلك أيام الأربعاء والجمعة والأحد، وتوفر تجربة سهلة ومريحة ومعقولة التكلفة للسياح والسكان في دولة الإمارات ومولدوفا والمنطقة، وتتوفر التذاكر حالياً على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وعلى تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بالشركة والمتاح باللغة العربية، بأسعار تبدأ من 309 درهم إماراتي فقط*

ومع توسع شركة ويز إير في وجدولة رحلات إضافية بنسبة 40 بالمائة إلى وجهاتها الشتوية الأكثر شعبية، يمكن للمسافرين الآن الاستمتاع بمزيد من المرونة والراحة مع توفير المزيد من المال أثناء سفرهم.

وتشتهر كيشيناو عاصمة مولدوفا بكرم الضيافة والإطلالات الخلابة والثقافة المميزة، حيث يمكن للزوار من مختلف الأعمار زيارة المواقع التاريخية البارزة، مثل نصب ستيفن العظيم وحديقة فاليا موريلور الهادئة، واستكشاف الإرث الثقافي العريق والمتنوع لمولدوفا، والتعرف على الحياة فيها، وزيارة السوق المركزي المزدحم، والاستمتاع بتقاليد الطعام المتنوعة. وتتميز مدينة كيشيناو بموقعها الفريد على نهر بيك، وتضم أبرز المعالم السياحية التي تستقطب عشاق المغامرة والاستكشاف، إلى جانب 23 بحيرة، وهي واحدة من أكثر المدن الأوروبية التي تحتوي على مساحات خضراء طبيعية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تمارا فالوا، رئيس القسم التجاري في شركة ويز إير أبوظبي: "يسرنا إطلاق أولى رحلاتنا إلى كيشيناو، التي توفر تجربة مميزة تتسم بالجمال الطبيعي والتاريخ العريق وبتكلفةٍ معقولة، حيث نؤكد التزامنا بتعزيز نمو شبكة رحلاتنا ضمن المنطقة. إذ يتيح جدول رحلاتنا الشتوية للمسافرين من أي وجهة الاستفادة من الأسعار المُخفضة والمنتجات والخدمات المريحة والمخصصة".

وأضاف: "تلتزم ويز إير أبوظبي بنهجها في توفير رحلات طيران منخفضة التكلفة ومنح عشاق المغامرات تجارب سفر مميزة ضمن دولة الإمارات وخارجها. لذا، نتطلع لانضمامكم إلينا قريباً على متن طائرات الشركة لنتشارك سويةً حبنا للرحلات والسفر".

وأضافت ناتالي جونغما، نائب رئيس تطوير الطيران في مطارات أبوظبي: "لقد تجاوز عامنا الأول في مطار زايد الدولي التوقعات، وذلك بفضل الدعم القوي من شركاء الطيران مثل ويز إير. لم يتم الاعتراف بمطار أبوظبي الدولي باعتباره المطار الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من حيث سعة المقاعد الدولية (دليل شركات الطيران الرسمي) فحسب، بل شهدنا أيضًا زيادة قوية منذ بداية العام في حركة الركاب على أساس ربع سنوي. نحن متحمسون لمواصلة توسيع شبكتنا وربط أبوظبي بشكل لم يسبق له مثيل، مما يوفر للمسافرين المزيد من خيارات السفر وسهولة الوصول إلى وجهات جديدة.

وأعلنت شركة الطيران الوطنية مؤخراً إطلاق ويز ملتي باس، الخدمة الرائدة والمبتكرة للاشتراك في الرحلات الجوية والتي تتيح للمسافرين الدائمين إمكانية السفر عدة مرات شهرياً من دولة الإمارات والحصول على نقاط الولاء لاستكشاف وجهات جديدة ومتعددة. ويمكن لمستخدمي ويز ملتي باس الاستفادة من سعر ثابت لتذاكرهم وأمتعتهم على مدار العام، والحصول على توفير يصل إلى 40% على تذاكر السفر إلى أبرز الوجهات.

وبفضل خدمة ويز فليكس، يمكن للمسافرين حجز تذاكرهم بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث تتيح ويز فليكس للمسافرين إمكانية تغيير حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

وانطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، تقدم ويز إير أبوظبي مجموعة واسعة من خيارات السفر عالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية والقاهرة وسوهاج (مصر)، وألماتي ونورسلطان وتركستان (كازاخستان)، وعمّان والعقبة (الأردن)، وأثينا (اليونان)، وباكو (أذربيجان)، وبلجراد (صربيا)، وبشكيك (قيرغيزستان)، وكلوج (رومانيا)، والدمام والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، إلى جانب رحلات أخرى نحو كوتايسي (جورجيا)، ولارنكا (قبرص)، وماليه (المالديف)، وسمرقند وطشقند (أوزبكستان)، وساراييفو (البوسنة)، وتيرانا (ألبانيا)، ويريفان (أرمينيا)، وغيرها من الوجهات.

*سعر التذكرة باتجاه واحد، شاملة للرسوم الإدارية. يُسمح للمسافرين اصطحاب حقيبة محمولة واحدة (الحجم الأقصى: 40x30x20 سم). تخضع جميع الحقائب والأمتعة الأخرى لرسوم إضافية. يسري السعر على الحجوزات المُقدمة عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة على الهواتف الذكية حصراً. عدد المقاعد بالأسعار المشار إليها محدود.

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