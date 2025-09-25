كشفت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن زيادة إقبال المسافرين السعوديين على رحلات الصيف داخل المملكة وخارجها، مما يعكس استعدادهم لمزيد من الاكتشافات مع اقتراب يوم السياحة العالمي.

تُظهر بيانات ويجو من منتصف إلى أواخر الصيف ارتفاعا ملحوظا في عمليات البحث والحجز نحو مدن محددة، مع بروز تفضيلات واضحة للإقامة واتجاهات في الأسعار تساعد على التخطيط لرحلات نهاية الصيف وبداية الخريف.

أهم الوجهات: الأكثر بحثاً وحجزاً

على الصعيد الدولي، جاءت أسيوط في الصدارة بزيادة 106% في عمليات البحث و162% في الحجوزات، تلتها كاتماندو التي سجلت ارتفاعا بنسبة 47.6% في البحث و29.5% في الحجوزات مقارنة بالعام الماضي.

كما سُجّلت زيادات إضافية لافتة في طرابزون مع ارتفاع 21.7% في عمليات البحث و14.7% في الحجوزات، وفي صلالة بنسبة 10.3% في البحث و23.4% في الحجوزات.

داخل المملكة، تصدرت نجران الوجهات الأكثر نموا بزيادة 24.3% في عمليات البحث و57.5% في الحجوزات، تلتها الباحة بنسبة 21.7% في البحث و38.6% في الحجوزات، ثم أبها بارتفاع 10.1% في البحث و15.7% في الحجوزات.

تشكل هذه الإرتفاعات الصيفية نقطة انطلاق لإلهام خطط السفر في أواخر سبتمبر، حيث يتجه السعوديون نحو وجهات طبيعية مثل طرابزون وصلالة والباحة وأبها، إلى جانب رحلات العودة إلى الوطن مثل أسيوط وكاتماندو، مما يفتح المجال أمام الهيئات السياحية وشركاء القطاع للتواصل مع الجمهور مع اقتراب يوم السياحة العالمي.

الفنادق ما زالت الأكثر حجزًا، مع ميل متزايد نحو الخيارات الفاخرة

رصدت ويجو بيانات الإقامات التي حجزها المسافرون السعوديون، مبرزةً تباين أسعار الليلة الواحدة بين الوجهات.

ما زالت الفنادق الأكثر حجزًا في الرحلات الدولية والداخلية في يوليو وأغسطس، تلتها الشقق الفندقية، فيما يواصل المسافرون السعوديون تفضيل المنتجعات والشقق أيضا.

وعلى الصعيد الدولي، استحوذت الفنادق الفاخرة على الحصة الأكبر من الحجوزات، حيث تصدّرت فنادق الخمس نجوم بنسبة 37.3%.

أما محليا، فتمثّل إقامات الأربع والخمس نجوم أكثر من نصف الحجوزات، مما يعكس تفضيل المسافرين للراحة حتى في الرحلات القصيرة.

تُعد طرابزون الوجهة الكلاسيكية للهروب من حر الصيف، وسجلت هذا الموسم انخفاضا طفيفاً في التكلفة مع معدل 136 دولارا للشخص (-3% على أساس سنوي). ولندن، الوجهة البعيدة المفضلة، جاءت هذا العام أكثر إتاحة بمتوسط 350 دولارا للشخص (-22% مقارنة بالعام الماضي).

في المقابل، شهدت الوجهات ذات الجاذبية الموسمية ارتفاعا في الأسعار. فقد استفادت صلالة من تأثير موسم الخريف مع معدل 214 دولارا للشخص (+12% على أساس سنوي). وعلى البحر الأحمر، سجلت شرم الشيخ واحدة من أكبر الارتفاعات في الأسعار بمتوسط 350 دولارا لليلة (+33% على أساس سنوي)، ما يشير إلى ازدهار عطلات الشاطئ والشعاب المرجانية رغم الزيادة في الأسعار.

وعلى الصعيد المحلي، يدفع المسافرون السعوديون أسعارا أعلى مقابل الإقامات في المرتفعات الباردة؛ حيث بلغ متوسط كلفة الإقامة في أبها 157.77 دولارا للشخص (+15.78% على أساس سنوي)، فيما سجلت الباحة معدلًا قريبا عند 157.70 دولارا للشخص (+47.39% على أساس سنوي).

