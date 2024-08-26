تكشف ويجو، تطبيق السفر رقم 1 وأكبر سوق للسفر عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن رؤى رئيسية حول اتجاهات حجز السفر في المملكة العربية السعودية في الصيف هذا العام.

غالبًا ما كان الصيف موسم الذروة للسفر للمسافرين السعوديين ومن المرجح أن تعزز الأرقام عطلة عيد الأضحى التي جاءت في بداية العطلة الصيفية.

حيث أظهرت بيانات ويجو للصيف أن حجوزات الرحلات الجوية الدولية الصادرة من المملكة العربية السعودية سجلت نموًا بنسبة 16.39٪ على أساس سنوي.

قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "تجاوزت حجوزات الصيف هذا العام في المملكة العربية السعودية حجوزات الرحلات الجوية المسجلة خلال فترة السفر المزدحمة في رمضان وعيد الفطر قبل بضعة أشهر بنسبة 23.20٪".

وأضاف مأمون أن "الارتفاع في الحجوزات دليل على الإقبال المتزايد على السفر بين المقيمين في السعودية، كما زاد استخدام تطبيقات السفر والمنصات الإلكترونية لحجز وتخطيط الرحلات بشكل كبير، مما يسلط الضوء على أهمية القنوات الرقمية في سوق السفر السعودي".

متوسط ​​الإنفاق في ارتفاع حجوزات الرحلات الجوية

أظهر المسافرون السعوديون زيادة ملحوظة في الإنفاق هذا الصيف، حيث بلغ متوسط ​​الإنفاق لكل مستخدم على الرحلات والإقامة 465.49 دولارًا (1747.61 ريالًا سعوديًا) في يونيو ويوليو، وفقًا لبيانات من ويجو. وتمثل هذه الأشهر فترة الذروة للإنفاق للمسافرين في عام 2024 حتى الآن.

الوجهات القريبة والمألوفة تجتذب معظم الحجوزات

هذا الصيف، تختار العائلات الوافدة والسكان المحليون من المملكة العربية السعودية الأماكن القريبة والمألوفة للاستفادة من العطلة المدرسية الطويلة. وتعد مصر والهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا وباكستان الوجهات الدولية الأكثر حجزًا على ويجو من المملكة العربية السعودية هذا الموسم.

كشفت البيانات عن اتجاه نحو التخطيط التلقائي للسفر، حيث يقوم غالبية المسافرين السعوديين بالحجز خلال فترة أسبوعين من المغادرة.

ويشير خبراء ويجو إلى مصر كحالة تدعم هذا الاقتراح.

حيث تمثل مصر ما يقرب من نصف جميع حجوزات الرحلات على ويجو من المملكة العربية السعودية بين يونيو وأغسطس. إن القرب الشديد بين البلدين، إلى جانب الكثير من الرحلات اليومية التي تخدم المسارات، يعني أن الجالية المصرية الضخمة في السعودية يمكنها بسهولة ركوب الطائرة لزيارة عائلاتها.

في نفس الوقت، يمكن للمواطنين السعوديين الذين يتطلعون إلى زيارة مصر اختيار إما التأشيرة الإلكترونية لمصر مع فترة الموافقة القصيرة أو التأشيرة عند الوصول، مما يجعل تخطيط الرحلة أمرًا سهلاً.

الفنادق ذات الخمس نجوم هي الاختيار الأفضل للإقامة

أظهرت نتائج ويجو أن الفنادق الفاخرة هي الخيار المفضل للإقامة لدى المسافرين السعوديين عند السفر إلى الخارج هذا الصيف. وتشكل الفنادق ذات الخمس نجوم 41.09% من إجمالي حجوزات الفنادق الدولية من المملكة العربية السعودية على ويجو، تليها الفنادق ذات الأربع نجوم بنسبة 34.73%.

وتشمل الإقامات البديلة المفضلة لدى المسافرين السعوديين أيضًا المنتجعات والشقق الفندقية.

نبذة عن "ويجو"

يعد ويجو التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور.

-انتهى-

#بياناتشركات