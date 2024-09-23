دبي: أعلنت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إقامة شراكة مع الخطوط الجوية الماليزية، الناقل الوطني في ماليزيا. ويتيح التعاون الجديد لمستخدمي ويجو حجز رحلاتهم على متن الخطوط الجوية الماليزية مباشرةً وبسهولة من خلال المنصة.

ويحظى مستخدمو ويجو بفرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من رحلات الطيران المحلية والدولية التي توفرها الخطوط الجوية الماليزية، وإجراء الحجوزات عبر منصة ويجو الشاملة. وتساهم هذه الشراكة بشكل كبير في توسيع خيارات السفر الجوي أمام مستخدمي ويجو، لا سيما وأن رحلات الشركة الماليزية تصل إلى أكثر من 50 وجهة عالمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال روس فيتش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ويجو: "يسعدنا التعاون مع الخطوط الجوية الماليزية بهدف تعزيز قطاع السياحة في ماليزيا، التي لطالما مثلت وجهة مفضلة للمسافرين. وتشتهر الشركة الماليزية بتقديم مستويات مميزة من الخدمة وتجارب الضيافة، وهو ما يتماشى مع مهمتنا الرامية إلى تزويد المستخدمين بأفضل خيارات السفر المتاحة، بصفتنا تطبيق السفر الأبرز لحجوزات الطيران كما يساهم هذا التعاون في تعزيز حضور الخطوط الجوية الماليزية ودعم خيارات الحجز المباشر، لا سيما ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتركز الشراكة بين الطرفين على نشر الأسعار التنافسية التي توفرها الخطوط الجوية الماليزية عبر مختلف قنوات التسويق الخاصة بمنصة ويجو، مما يتيح للمستخدمين إمكانية الحصول على أفضل الأسعار وحجز رحلاتهم مباشرة عبر منصة الحجز الخاصة بشركة الطيران.

ومن جانبه، قال ديرسينيش أريسانديران، الرئيس التجاري لشركة الخطوط الجوية الماليزية: "يسرنا التعاون مع شركة ويجو، في إطار مساعينا لتوسيع نطاق حضورنا الدولي. وتتيح الشراكة الجديدة للمسافرين من أنحاء العالم إمكانية الحصول على أفضل أسعار التذاكر، وحجز الرحلات المناسبة لهم على متن الخطوط الجوية الماليزية".

ووسعت ويجو نطاق حضورها في ماليزيا بافتتاح مكتب جديد وأكبر في كوالالامبور، مما يعكس التزامها بتوفير تجارب سفر استثنائية وتلبية الاحتياجات المتنامية للمسافرين في المنطقة.

وتؤكد الشراكة الجديدة التزام ويجو بمنح المستخدمين خيارات واسعة من الرحلات الجوية عبر منصاتها، ما يضمن لهم تجربة حجز سلسة وشاملة.

نبذة عن "ويجو"

يعد ويجو التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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