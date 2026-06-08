الدوحة: اختتمت وكالة ترويج الاستثمار جولة ترويجية رفيعة المستوى في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، استعرضت خلالها الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية بدولة قطر، وعززت تواصلها مع المستثمرين الأتراك وأبرز الجهات الفاعلة في مجتمع التجارة والأعمال.

وعلى مدى أربعة أيام، عقد وفد الوكالة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من كبرى الشركات التركية. وتضمن البرنامج العديد من الفعاليات المخصصة للمستثمرين، نُظمت بالتعاون مع شركاء رئيسيين، شملت حوارًا للمستثمرين بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK)، ومأدبة أعمال بالتعاون مع جمعية الصناعة والأعمال التركية (TÜSIAD). كما شهدت الزيارة تنظيم مائدة مستديرة متخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية جمعت الجهات المعنية بهذا المجال، بالإضافة إلى توقيع شراكة جديدة مع "آري تيكنوكانت" حديقة التقنية في جامعة إسطنبول التقنية.

تضمن برنامج الجولة الترويجية سلسلة من النقاشات التنفيذية، والزيارات الميدانية، والاجتماعات الثنائية، التي ركزت على قطاعات التصنيع الذكي، والتقنيات الرقمية، وتكنولوجيا الألعاب الإلكترونية، والطاقة، مبرزةً البيئة الاستثمارية التنافسية القائمة على الابتكار في دولة قطر. وقد شاركت في فعاليات الجولة العديد من الشركات ومن ضمنها إنرجيزا للطاقة، إنجه القابضة هولدينغ، أكول للمحاماة، ترينديول، فيتو للطاقة، أرض المعلوماتية. كما أجرى الوفد زيارة ميدانية إلى مركز "MEXT" للتكنولوجيا، الذي يُعد أحد أبرز مراكز الابتكار في مجال الثورة الصناعية الرابعة في الجمهورية التركية، ويؤدي دورًا محوريًا في دفع عجلة التحول الرقمي بقطاع التصنيع عبر توظيف التقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون، وتنمية المواهب.

كما تضمنت الجولة الترويجية محطة بارزة تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم مع "آري تكنوكِنت" التابعة لجامعة إسطنبول التقنية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات العلوم والأكاديميا والثقافة وريادة الأعمال. وتسعى هذه المذكرة إلى دعم منظومات الابتكار في كل من دولة قطر والجمهورية التركية، عبر تشجيع الشراكات بين الشركات الناشئة، وتيسير تبادل المعرفة، بالإضافة إلى تعزيز تسويق التقنيات المبتكرة وتسهيل توسعها في الأسواق الدولية.

وفي تعليقه على الجولة الترويجية، قال السيد/ فهد علي الكواري، المدير التنفيذي لتنمية الاستثمار بوكالة ترويج الاستثمار: "تجسد هذه الجولة الترويجية التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجمهورية التركية، وحرصها على توفير بيئة مستقرة وداعمة للمستثمرين الدوليين. ومن خلال توسيع قنوات الاستثمار، وتعزيز الشراكات، وترسيخ مكانة الدولة كمركز موثوق للأعمال، تواصل قطر ترسيخ موقعها كوجهة طويلة الأمد للشركات التركية لتأسيس أعمالها في الدولة والانطلاق منها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية."

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية التركية نموًا مطّردًا، حيث تعمل حاليًا أكثر من 1370 شركة تركية في الدولة، بما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين والشركات التركية في بيئة الأعمال القطرية.

نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم.

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