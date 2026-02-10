أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت خزنة داتا سنترز، المزوّد العالمي الرائد للبنية التحتية الرقمية واسعة النطاق، عقداً طويل الأمد وذا أهمية تجارية كبيرة مع بريسايت، لتطبيق حلّ مُحسّن لإدارة المرافق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز قيادة وتحكّم مركزي.

ويأتي هذا الاتفاق استناداً إلى التعاون الاستراتيجي الذي أُعلن عنه خلال معرض جيتكس جلوبال 2025، ويدعم إطلاق خزنة NexOps، وهي مؤسسة تشغيل داخلية متخصّصة صُممت لتقديم معيار جديد من التناسق وسرعة الاستجابة والتميّز التشغيلي للبنية التحتية واسعة النطاق والبنية التحتية المهيّأة لعصر الذكاء الاصطناعي. وتُرسّخ خزنة NexOps نموذج تشغيل موحّد يشمل الكوادر والعمليات والتقنيات والحوكمة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التركيز على استمرارية الخدمة للعملاء الذين يديرون أحمال عمل بالغة الأهمية.

وسيتمثل أول إنجاز رئيسي في إطار التنفيذ بإنشاء مركز قيادة وتحكّم مركزي يوفّر رؤية آنية وإشرافاً منسّقاً عبر محفظة خزنة من مراكز البيانات، بما يُمكّن تسريع عملية اتخاذ القرار وتعزيز المرونة التشغيلية.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنة داتا سنترز: "يُعزّز هذا التعاون قدرتنا على تشغيل بنى تحتية معقّدة وبالغة الأهمية بمستويات أعلى من الرؤية والمرونة والكفاءة. ويسهم نشر منصة بريسايت المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومركز القيادة والتحكّم المركزي في دعم التزامنا بالتميّز التشغيلي والنموّ المستدام، بالتوازي مع مواصلة توسّع شبكتنا العالمية من مراكز البيانات".

من جانبه، قال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "من خلال دمج الذكاء في صميم عمليات مراكز البيانات، نُسهم في تمكين مستويات أعلى من المرونة والكفاءة والاستدامة على نطاق واسع. ويُجسّد عملنا مع خزنة داتا سنترز قدرة بريسايت على تحويل القدرات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي إلى منصات قابلة للتوسّع تُحقق قيمة تشغيلية مستدامة، في وقت تواصل فيه البنية التحتية الرقمية نموّها من حيث الحجم والتعقيد والأهمية الاستراتيجية. نفخر بدعم خزنة في هذه الرحلة وهي تُرسي معايير عالمية جديدة للتميّز التشغيلي في مراكز البيانات واسعة النطاق".

ويُدمج هذا التنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في صميم عمليات مراكز البيانات التابعة لخزنة، ليقدم نهجاً موحداً قائماً على البيانات لإدارة بنى تحتية معقّدة وعالية الاستهلاك للطاقة. وتعمل منصة بريسايت المُحسّنة لإدارة المرافق والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على دمج البيانات الواردة من أنظمة تقنيات التشغيل المتعددة وأنظمة المرافق ضمن طبقة ذكاء واحدة، بما يدعم الصيانة التنبؤية والاستباقية، والكشف الاستباقي والتنبؤي عن الأعطال، وتحسين الأداء عبر جميع أصول المرافق.

ويرتكز هذا التنفيذ على حلّ مركز البيانات المستدام المُحسّن بالذكاء الاصطناعي من بريسايت، والذي يجمع بين تقنيات إنترنت الأشياء، والتحليلات المتقدمة، والأتمتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لدعم البيئات واسعة النطاق. وتُتيح المنصة المراقبة الفورية والإدارة المنسّقة للأصول والسعات والحوادث وعمليات التغيير، إلى جانب دعم التحسين التشغيلي المستمر عبر المواقع والمناطق.

كما يتضمن الحلّ قدرات التوأم الرقمي من خلال منصة « Meta-Intelligence » التابعة لبريسايت، والتي توفّر تمثيلاً افتراضياً ثلاثي الأبعاد وفي الوقت الحقيقي للبنية التحتية لمراكز البيانات لدعم محاكاة السيناريوهات، وتحليل الأصول المكاني، والتخطيط التشغيلي. وتدعم تحليلات تحسين الطاقة والاستدامة المدمجة تحسين الكفاءة، وتتبع استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب المقارنة المعيارية عبر المواقع المختلفة لدفع التحسين التشغيلي المستمر.

ويُعزّز تنفيذ مشروع خزنة مكانة بريسايت كشريك عالمي موثوق في مجال البنية التحتية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مستندةً إلى محفظتها الدولية المتنامية في مجالات المدن الذكية، والطاقة، والسلامة العامة، والتمويل، والتعليم، والتحولات المؤسسية واسعة النطاق.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز، والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عمليات اتخاذ القرارات الواعية، لصنع سياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أماناً وصحة وسعادة واستدامة. ومن خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام، لتسريع تحقيق الاستراتيجيات والطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن خزنة داتا سنترز

بفضل منصّاتها التي تعدّ من الأسرع نمواً على مستوى العالم في قطاع مراكز البيانات واسعة النطاق، تُمكّن خزنة داتا سنترز نموّ الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية عبر توفير بنية تحتية متطورة بكفاءة طاقة لا مثيل لها. وتتصدّر خزنة طليعة تقنيات مراكز البيانات عبر تقديم حلول رائدة تجمع بين الابتكار والمرونة والاستدامة. كما تُمكّن خزنة الحكومات والشركات والمجتمعات من الازدهار في العصر الرقمي بفضل مراكز بيانات مصممة للتعامل مع متطلبات الحوسبة عالية الكثافة والضرورية لتطبيقات الجيل القادم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدعم اقتصاد المستقبل.

