سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة: وقعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية مذكرة تعاون مع فيزا، شركة رائدة عالمياً في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، بهدف دعم مسار التحول الرقمي والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي حديث وشامل في الدولة.

تم توقيع مذكرة التعاون في المقر الرئيسي لشركة فيزا بمدينة سان فرانسيسكو بحضور معالي السيد عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية؛ وليلى سرحان، نائب الرئيس الأول ومدير أعمال فيزا في منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان؛ حيث تضع المذكرة إطاراً للتعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك وضع إطار تجريبي لبيئة تنظيمية مصممة خصيصاً للاقتصاد الرقمي السوري. وتشمل مجالات التعاون الأخرى إطلاق مبادرات مشتركة لتطوير المهارات وبناء القدرات، والتعاون في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، والاستفادة من خدمات فيزا الاستشارية لدعم خطط سوريا في مجال الاقتصاد الرقمي.

سيركّز التعاون أيضاً على تمكين المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بصورة أوسع في الاقتصاد الرقمي من خلال دعم اعتماد المدفوعات الرقمية، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، ورقمنة المعاملات التجارية اليومية بما يتماشى مع المعايير العالمية للأمن والتشغيل البيني.

يعتزم الطرفان كذلك التعاون في تصميم وإطلاق مبادرة وطنية متخصصة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في سوريا؛ ومن خلال منصات فيزا العالمية للتكنولوجيا المالية، سيحصل المبتكرون المختارون على فرص أوسع للظهور والتواصل مع شركاء ومستثمرين وجهات فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال معالي السيد عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية: "تركز الوزارة في صدارة أولوياتها على تمكين الاقتصاد الرقمي ومساعدة شركات التكنولوجيا الناشئة في إيجاد حلول مستدامة للخدمات الرقمية. ويعكس تعاوننا مع فيزا حرصنا على اتباع أفضل الممارسات والاستفادة من الخبرات العالمية في صياغة أطر الحكومة الرقمية والمدفوعات والابتكار بما يخدم المواطنين والشركات في سوريا على حد سواء".

من جهتها، قالت ليلى سرحان، نائب الرئيس الأول ومدير أعمال فيزا في منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان: "يمثّل هذا تعاون خطوة جديدة ترسخ التزامنا المستمر ودعمنا لإنشاء منظومة مدفوعات متطورة تواكب المستقبل في سوريا. ومن خلال الجمع بين الاستراتيجية الرقمية الوطنية لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات وخبرات فيزا العالمية في قطاع المدفوعات الرقمية، سنعمل معاً على تعزيز البنية التحتية الأساسية اللازمة لبناء اقتصاد رقمي حديث، وتمكين الخدمات الرقمية في سوريا من العمل بكفاءة وموثوقية وعلى نطاق أوسع".

نبذة حول شركة Visa

