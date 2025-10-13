أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وحدة الجنسية والاستثمار في جمهورية ساو تومي وبرينسيبي، العاملة تحت مظلة البرنامج الوطني لمنح الجنسية مقابل الاستثمار، والممثَّلة من قبل شركة إس.تي.بي للخدمات والاستشارات (STP Service & Advisory FZCO)، الشريك التشغيلي لبرنامج ساو تومي وبرينسيبي للجنسية عن طريق الاستثمار، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة أطلس للأنظمة السيادية الذكية (Atlas Sovereign Smart Solutions LLC)، وهي مشروع مشترك بين شركة "آي أو بي إن" (IOPn) وشركة Betabytes، مستفيدةً من قدرات شركة NVIDIA للحوسبة السيادية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

تهدف هذه الشراكة إلى وضع إطار شامل لاستقطاب استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات العشر القادمة، تمهيداً لتحويل ساو تومي وبرينسيبي إلى أول دولة جزيرية رقمية بالكامل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية في العالم.

وبقيادة شركة "IOPn"، ستعمل أطلس للأنظمة السيادية الذكية (Atlas Sovereign Smart Solutions LLC) على تمويل وإدارة وتنفيذ مجموعة من المشاريع الوطنية الحيوية، من بينها تطوير مركز بيانات معياري، وأكاديمية للذكاء الاصطناعي معتمدة من شركة NVIDIA، إلى جانب مصنع للذكاء الاصطناعي قائم على "سلسلة OPN".

وستشكل هذه المبادرات الركيزة التقنية الأساسية للتحول الرقمي الوطني في ساو تومي وبرينسيبي، من خلال دعم حوكمة رقمية متكاملة، وأنظمة هوية رقمية وإقامة إلكترونية قائمة على تقنية البلوك تشين، وأنظمة حكومية عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنظمة وبنية تحتية رقمية متطورة للمدن الذكية.

وفي هذا السياق، قال مجتبى أسديان، الرئيس التنفيذي لشركة "IOPn": "إن ساو تومي وبرينسيبي لا تتبنى التحول الرقمي فحسب، بل ترسم ملامح جديدة لمفهوم الدولة في عصر الذكاء الاصطناعي وتقنيات الويب 3. فمن خلال هذه الشراكة، نحن نبني نموذجاً رائداً لاقتصادات رقمية سيادية، حيث تتقاطع الهوية والابتكار والفرص ضمن منظومة رقمية متكاملة قائمة على البلوك تشين."

من جانبه، قال ديسني راموس، الوزير الأسبق للاقتصاد ومدير وحدة الجنسية والاستثمار: "تشكل هذه الشراكة محطة حاسمة في مسيرة برنامج الجنسية مقابل الاستثمار، إذ تضمن أن تسهم الاستثمارات ضمن البرنامج مباشرةً في تعزيز السيادة الرقمية، وخلق فرص عمل، وترسيخ مكانة ساو تومي وبرينسيبي كمنارة رقمية في إفريقيا".

كما تدعم هذه الشراكة إنشاء خزانة رقمية ومنطقة حرة مخصصة لتقنيات الويب 3، تهدف إلى استقطاب الشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية، والبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، مما يجعل من ساو تومي وبرينسيبي مركزاً جديداً للابتكار يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

-انتهى-

#بياناتشركات