الدوحة: أطلق قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر دورة شهادة لدعم أصحاب المهن الصحية وتمكينهم من مواكبة التغيّرات المتسارعة في مجال صحة الإنسان ورفاهه، وذلك بعنوان "الصحة الذكية لعالم متغير: الاتجاهات والأدوات".

وافتتح الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب - قطر، الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 20 شخصاً مسجلاً من قطر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أعضاء من هيئة التدريس في الكلية. وقُدّمت الدورة من خلال ندوات، ومحاضرات تعليمية، ومناقشات تفاعلية، وجلسات عبر الإنترنت لتشجيع اتباع نُهج استباقية محورها المتعلّم ولتحفيز المشاركين على التفكير النقدي.

تزوّد الدورة المشاركين بمعرفة متكاملة تجمع بين المبادئ التقليدية للرعاية الصحية والصحة العامة من جهة، والتكنولوجيات الناشئة والاتجاهات الصحية العالمية من جهة أخرى. وتستكشف الدورة مشهد الرعاية الصحية الآخذ بالتطوّر والتغيّر من خلال المبادئ الأساسية للصحة والمرض، والأعباء الناجمة عن الأمراض، والممارسة القائمة على الأدلة، والابتكارات والاتجاهات الناشئة مثل طب نمط الحياة، والذكاء الاصطناعي، وصحة الكوكب، وكل ذلك في إطار التحضير لمستقبل الرعاية الصحية.

وأدار الدورة وتحدث خلالها من وايل كورنيل للطب - قطر كل من الدكتور رافيندر مامتاني أستاذ علوم الصحة السكانية ونائب العميد للصحة السكانية وطب نمط الحياة وأستاذ الطب في مركز الصحة العالمية، والدكتورة سهيلة شيما الأستاذ المشارك لعلوم الصحة السكانية الإكلينيكية والعميد المساعد لقسم الصحة السكانية.

وانضم إليهما أعضاء آخرون من هيئة التدريس في وايل كورنيل للطب – قطر هم الدكتور علاء عبدالرزاق الأستاذ المساعد للبحوث في علوم الصحة السكانية، والدكتور أميت أبراهام الأستاذ المساعد لعلوم الصحة السكانية الإكلينيكية والمدير المساعد لقسم الصحة السكانية، والدكتور عرفان أحمد الأستاذ المساعد للبحوث في علوم الصحة السكانية في مركز الذكاء الاصطناعي للصحة الدقيقة، والدكتورة كريمة شعابنة الأستاذ المساعد لعلوم الصحة السكانية الإكلينيكية ومديرة بحوث الصحة السكانية، والدكتورة مها النشار المحاضِرة في علوم الصحة السكانية ومديرة مركز التوعية الثقافية في الرعاية الصحية، والدكتورة راجي أناند المديرة الإدارية الأولى في قسم الصحة السكانية، والدكتورة سنية شعبان المحاضِرة في علوم الصحة السكانية واختصاصية أولى في بحوث الصحة السكانية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مامتاني: "في ظلّ التعقيد المتزايد الذي تواجهه النظم الصحية، بدءاً من الأمراض الناشئة وصولاً إلى التحولات التكنولوجية اللافتة، تبرز حاجة ملحّة للارتقاء بمهارات أصحاب المهن الصحية في المجالات التي تسدّ الفجوة بين مبادئ الصحة العامة والرعاية الصحية التقليدية من جهة، والابتكارات الحديثة من جهة أخرى. ويسهم ذلك في ضمان اكتساب المتخصصين القدرات اللازمة للتكيّف مع بيئة الرعاية الصحية في ظل تسارع وتيرة تطوراتها".

وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة شيما: "تُعزّز هذه الدورة طريقة التفكير الشاملة والاستشرافية الضرورية للممارسة في بيئة الرعاية الصحية الحالية بكل ما تشهده من تغيّرات متلاحقة. فهي تُمكّن المشاركين من الإلمام بمجمل العوامل التي تؤثر في صحة المجتمعات وتعلُّم كيفية تحقيق نواتج صحية أفضل".

تمّ إعداد برنامج الدورة خصيصاً للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، ومنهم الأطباء والممرضون وأطباء الأسنان والصيادلة والعاملون في المهن الطبية المسانِدة والأكاديميون والباحثون والإداريون وغيرهم. وهذه الدورة حاصلة على الاعتماد من قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر بالولايات المتحدة الأميركية.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

http://qatar-weill.cornell.edu/

