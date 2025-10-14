دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت شركة التكنولوجيا العالمية "وايز" (المدرجة في بورصة لندن بالرمز: WISE)، التي تبتكر أفضل السبل لتحويل الأموال حول العالم، على الموافقات التنظيمية اللازمة من "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" لتقديم باقة منتجاتها في الدولة.

وتُعد دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم تنوعاً، إذ تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها، وتشهد سنوياً تحويل ما يقارب 40 مليار دولار أمريكي عبر حدودها من قِبل الأفراد والشركات. وهذا ما يجعل تحويل الأموال وإدارتها دولياً جزءاً لا يتجزأ من الحياة المالية اليومية، ويسلّط الضوء على الحاجة الماسة لخدمات مالية عابرة للحدود تتسم بالسرعة وانخفاض التكاليف.

وقد مَنَحَ المصرف المركزي شركةَ "وايز" موافقته على الترخيص ضمن فئتين تنظيميتين، هما: (1) "تسهيلات القيم المخزّنة"، و(2) "خدمات الدفع للتجزئة - الفئة 2". ويُمثل هذا الترخيص إنجازاً فارقاً يُمهّد الطريق أمام الشركة لتقديم خدماتها ومنتجاتها المبتكرة لعملائها من الأفراد والشركات في دولة الإمارات مستقبلاً. وتشمل هذه الخدمات "حساب وايز" و"حساب وايز للأعمال" اللذين يمكّنان الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم من إرسال الأموال وإنفاقها وتلقيها بسرعة وشفافية وسهولة أكبر. وتخدم "وايز" حالياً ما يزيد على 15 مليون عميل على مستوى العالم، وتدير تحويلات عبر الحدود تقارب 48 مليار دولار أمريكي كل ثلاثة أشهر، وتحتفظ بأكثر من 28 مليار دولار أمريكي في حسابات عملائها، مما يعكس الثقة العالمية الواسعة في منصتها.

وفي هذا السياق، صرّحت جويس لاو، المدير الإقليمي لشركة "وايز" في الإمارات، قائلة: "تُمثل هذه الموافقات التنظيمية محطةً بالغة الأهمية في مسيرة وايز بدولة الإمارات، ونحن ممتنون لنهج التعاون البنّاء الذي أظهره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتزامه الراسخ بتعزيز الابتكار المالي. فبموجبها، سنتمكن من تزويد الأفراد والشركات بجميع الأدوات التي تجعل إدارة الأموال دولياً أسرع وأرخص وأكثر شفافية. وبالنسبة للمجتمع المتنوع في دولة الإمارات، فإن هذا يعني الاستفادة من حساب مالي عالمي حقيقي يعمل بسلاسة عبر الحدود، ويُيسّر عليهم تلبية احتياجاتهم المالية الشخصية والتجارية بكفاءة عالية".

ومن خلال هذه الموافقات الجديدة، تواصل "وايز" توسيع نطاق تراخيصها عالمياً، التي تضم الآن أكثر من 70 ترخيصاً تنظيمياً في جميع أنحاء العالم. وكانت الشركة قد حصلت في وقت سابق من هذا العام على موافقة تنظيمية مبدئية من "بنك الاحتياطي الهندي" لمزاولة أعمال تجميع المدفوعات، مما أسهم في تحسين الخدمات التي تقدمها للشركات في الهند. وتجدر الإشارة إلى أن "وايز" تتولى حالياً معالجة 10٪ من إجمالي تدفقات العملات الأجنبية الموجهة إلى الأفراد في الهند. وفي أستراليا، حصلت الشركة على ترخيص لتقديم الخدمات الاستثمارية، مما أتاح للأستراليين تحقيق عوائد على أرصدة حساباتهم لدى "وايز" عبر ميزة "الأصول" المبتكرة.

نُبذة عن شركة وايز

"وايز" هي شركة تكنولوجيا عالمية تبتكر أفضل السبل لتحويل الأموال وإدارتها حول العالم. فمن خلال "حساب وايز" و"حساب وايز للأعمال"، يستطيع الأفراد والشركات الاحتفاظ بأرصدة في 40 عملة مختلفة، وتحويل الأموال بين البلدان، وإنفاقها في الخارج. كما تستفيد الشركات الكبرى والبنوك من تقنية "وايز"، التي تُعد بمثابة شبكة جديدة كلياً للأموال في العالم. وقد انطلقت "وايز" في عام 2011، لتصبح اليوم واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا نمواً وربحيةً عالمياً.

وفي السنة المالية 2025، قدّمت "وايز" خدماتها لنحو 15.6 مليون من الأفراد والشركات، وعالجت ما يزيد على 185 مليار دولار أمريكي من المعاملات العابرة للحدود، وساعدت عملاءها على توفير قرابة 2.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يبرهن على القيمة الحقيقية التي تضيفها الشركة لعملائها حول العالم.

