شراكة تجمع ما بين "نبني" للتطوير العقاري وهيلتون بهدف توسيع حضور العلامة الفاخرة العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة فنادق هيلتون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HLT)، وشركة "نبني" للتطوير العقاري، الرائدة في مجال التطوير العقاري والمتخصصة في إنشاء عقارات سكنية وتجارية مميزة تكون ضمن الأفضل في دبي؛ عن شراكتهما الجديدة المتعلّقة بمشروع "والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون"، المقرر إنجازه بحلول العام 2028.

يأتي افتتاح "والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون" في وسط مدينة دبي، ليوسّع حضور علامة الضيافة المرموقة عالمياً باعتباره أوّل مشروع سكني مستقل لـ"والدورف أستوريا" خارج الولايات المتحدة، كما ويُحدث المشروع السكني بعد افتتاحه علامة فارقة في سجل إنجازات شركة "نبني"؛ لا سيّما في إطار مساعيها الرامية إلى إعادة صياغة مفهوم المعيشة الفاخرة في الشرق الأوسط.

كانت الشراكة بين هيلتون و"نبني" قد دخلت حيّز التنفيذ خلال حفل توقيع حضره السيد دانييل واكيلينج، نائب رئيس قسم التطوير والرفاهية والسكن بأوروبا وأفريقيا في هيلتون، إلى جانب السيد عبد الرحمن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "نبني" للتطوير العقاري، والسيد بدر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "نبني" للتطوير العقاري، حيث مهدّت الشركتان بشراكتهما الطريق لحقبة جديدة من الفخامة في قلب إمارة دبي.

وتعقيباً على تلك الشراكة، قال السيد عبد الرحمن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "نبني" للتطوير العقاري: "لطالما سعينا في "نبني" للتطوير العقاري إلى تقديم تجارب معيشة لا مثيل لها؛ من شأنها أن تعيد تعريف سوق المساكن الفاخرة التابعة للعلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم ومع إعلاننا عن والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون؛ نفتح حقبة جديدة من التطور والخدمات الشخصية في الحياة الفاخرة".

يمتد المشروع على مساحة 1.5 فدان (65،000 قدم مربّع) في وسط مدينة دبي، ويجمع بين التصاميم المعمارية عالمية المستوى من شركة كارلوس أوت آركيتكت، والتصميمات الداخلية من شركة تصميم الضيافة الحائزة على جوائز "هيرش بيدنر أسوشيتس"، وتجارب الضيافة الفاخرة التابعة لإدارة "والدورف أستوريا".

من جانبه، قال السيد بدر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "نبني" للتطوير العقاري: "بداية؛ أُعرب عن مدى فخري وامتناني بأن سنحت لنا الفرصة لتقديم علامة (والدورف أستوريا ريزيدنس) إلى منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة إلى قطاع العقارات المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن تعاوننا مع هيلتون يتجاوز حدود بناء المساكن؛ بل ينطوي على إنشاء معلم بارز يعيد تعريف الفخامة الحديثة للأفراد الذين يقدرون الأناقة الخالدة".

وقال دينو مايكل، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لعلامات هيلتون الفاخرة: " يمثل افتتاح علامة (والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون) إنجازًا كبيرًا في رحلتنا الماضية نحو توسيع نطاق تواجدنا في سوق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. فهذه الشراكة لا تعني التزامنا بتقديم تجارب فاخرة استثنائية فحسب، بل تظهر أيضاً ثقتنا في فرص النمو التي تقدّمها المنطقة باستمرار."

وعبر شراكتها مع هيلتون، تؤكد شركة "نبني" على تفانيها الراسخ نحو توفير مساكن فاخرة من الدرجة الأولى، وتنفيذ خطط النمو الطموحة الخاصة بها، وتحرص شركة التطوير العقاري الرائدة على الحفاظ على جوهر علامة والدورف أستوريا الأنيق والجذّاب، لتعرّف بذلك سوق المساكن الفاخرة في دبي على الألفة المريحة والجاذبية الآسرة التي تشتهر بهما.

الجدير بالذكر أنّ هذا التعاون بين نبني والمصمم المعماري ليس بالأوّل، إذ سبق لهما التعاون في مشروع "مبنى لامبورغيني دبي"، أكبر صالة عرض ومركز خدمة للعلامة التجارية في العالم على طريق الشيخ زايد، وأيضاً في مشروع بناء بيزنس افينيو المذهل المكسو بالزجاج الذهبي في منطقة الخبيصي.

في سياق متصل، ستساهم هذه المساكن بعد افتتاحها في ترسيخ مكانة علامة الضيافة الحائزة على عدّة جوائز والتابعة لهيلتون على قمة الابتكار والرفاهية، وسيتمتع المقيمون برفاهية الوصول السريع والسهل إلى أرقى مناطق الجذب، ومراكز التسوق الفاخرة، والمطاعم الحائزة على جوائز عالمية، بالإضافة إلى أهم المعالم والوجهات القريبة مثل مبنى برج خليفة ودبي مول. فضلًا عن الاستمتاع بشتى خدمات المقيمين المميزة، وأكثر من 100 عام من الضيافة ذات المستوى العالمي والمزايا الحصرية لمالكي السكن، بما في ذلك فئة النخبة من برنامج هيلتون أونورز وغيرها.

للمزيد من المعلومات حول مشروع "والدورف أستوريا ريزيدنس دبي داون تاون"، يُرجى زيارة www.waresidencesdubai.com أو التواصل مع فريق المبيعات على +971 4 2566409.

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نبذة عن مجموعة فنادق هيلتون

مجموعة فنادق هيلتون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HLT) هي شركة عالمية رائدة في مجال الضيافة. وتمتلك محفظة تضم 22 علامة عالمية تشمل قرابة أكثر 7,500 فندق ونحو 1.2 مليون غرفة في 126 دولة وإقليمًا. وعملًا بهدفها المكرس لتحقيق رؤيتها التأسيسية لملء الأرض بنور ودفء الضيافة، استقبلت مجموعة هيلتون منذ انطلاقتها منذ أكثر من 100 عام أكثر من 3 مليارات ضيف، واحتلت المرتبة الأولى في قائمة أفضل 100 شركة للعمل بحسب موقع فورتشن. هذا وقد تم الاعتراف بها كمجموعة عالمية رائدة في مؤشرات الاستدامة داو جونز لمدة سبع سنوات متتالية. ولطالما كانت المجموعة سباقةً في اعتماد العديد من التحسينات التقنية الرائدة في القطاع، سعيًا منها لتحسين تجربة النزيل، بما في ذلك ميزة مشاركة المفتاح الرقمي وترقيات الغرف المجانية المؤتمتة والقدرة على ضمان حجز الغرف المتصلة. ومن خلال برنامج ولاء الضيوف “هيلتون أونورز" الحائز على الجوائز، يمكن لحوالى أكثر من 180 مليون عضو ممن يحجزون مباشرة مع هيلتون ربح نقاط مقابل الإقامات الفندقية والتجارب التي لا يمكن شراؤها بالمال. ومع تطبيق هيلتون أونورز المجاني، يمكن للضيوف حجز إقامتهم واختيار غرفهم وتسجيل الوصول وفتح بابهم باستخدام المفتاح الرقمي وتسجيل المغادرة، كل ذلك من خلال هواتفهم الذكية. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة stories.hilton.com ، أو وتواصلوا مع هيلتون على فيسبوك وتويتر ولينكد إن وإنستغرام ويوتيوب.

نبذة عن مجموعة فنادق ومنتجهات والدورف أستوريا

تتكوّن فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا من محفظة تضمّ أكثر من 30 عقارًا مميزًا تخلق إحساسًا فريدًا بالمكان والتزامًا راسخًا في تقديم خدمات أنيقة وتجارب لا تُنسى وتجارب تناول طعام مميزة في بعض من أفضل الوجهات حول العالم. تشتهر فنادق والدورف أستوريا بسحرها الخالد وضيافتها التي لا تشوبها شائبة، فتقدّم للضيوف تجارب سلسة لا تُنسى، وتغمرهم في إحساس فريد بالمكان من خلال الهندسة المعمارية الرائعة، وزقاق الطاووس، والمجموعات الفنية الأنيقة، وخيارات المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، ووسائل الراحة الفاخرة داخل الغرفة. وإلى جانب عروض الإقامة الفندقية عالمية المستوى، تقدم العلامة التجارية أيضًا محفظة سكنية عالمية مرموقة تمزج بين خصوصية السكن الشخصي مع وسائل راحة لا مثيل لها والخدمات المميزة. وتتبع إدارة والدورف أستوريا لشركة هيلتون، وهي شركة ضيافة عالمية مشهورة. ارتقِ بتجربة سفرك بإقامة لا تُنسى في فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا عن طريق إجراء الحجز على موقع waldorfastoria.com أو باستخدام تطبيق هيلتون أونرز المبتكر. يمكن لأعضاء برنامج هيلتون أونورز الذين يحجزون مباشرة عبر قنوات هيلتون المفضلة الاستمتاع بمزايا فورية. للمزيد من المعلومات حول فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، تفضلوا بزيارة stories.hilton.com/waldorfastoria ، أو متابعة حسابات العلامة على تويتر وإنستغرام وفيسبوك.

نبذة عن نبني للتطوير العقاري

تعتبر "نبني" للتطوير العقاري واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الإماراتية التي تهدف إلى تقديم معايير عالمية في دبي. حيث تتميز الشركة بتاريخها البارز كمُطور عقاري، تحظى بسمعة لا تشوبها شائبة وذلك بفضل الجودة الاستثنائية التي تقدمها الشركة في التصاميم والمواد المستخدمة في البناء.

تأسست "نبني" للتطوير العقاري قبل 25 عامًا تحت اسم "الجزيري للتطوير العقاري"، بهدف توفير خيارات فريدة غير مسبوقة للمشترين. وتشمل في محفظتها المذهلة مشاريع بارزة تضم مبنى "بزنس أفنيو" في منطقة بور سعيد، ومبنى "لامبورغيني" على شارع الشيخ زايد.

للمزيد من المعلومات والاستفسارات، يرجى التواصل مع:

فريق التسويق في نبني للتطوير العقاري:

media@nabnidevelopments.com

للاستفسارات الإعلامية:

دعاء هليل | كيو كوميونيكيشنز

Duaa.I@qcomms.ae