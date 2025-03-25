وجهتان جديدتان تتميزان بتصاميم راقية، ومرافق عالمية المستوى لعقد الاجتماعات والفعاليات، وسط موقع استثنائي بالقرب من أهم مراكز الأعمال وأبرز الوجهات العصرية

القاهرة، مصر: أعلنت هيلتون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HLT) اليوم عن توقيع اتفاقية مع "سكاي ووك للتطوير العقاري لإنشاء "سيغنيا باي هيلتون القاهرة سكاي ووك" و"سيغنيا باي هيلتون ريزيدنس القاهرة سكاي ووك"، في خطوة هي الأولى لإطلاق العلامة الفاخرة في مصر وأفريقيا. وتشكل الإضافة الجديدة أحدث الوجهات الفاخرة ضمن محفظة هيلتون في مصر، حيث ستوفر تجارب إقامة عصرية بوسائل راحة متكاملة تلبي احتياجات الضيوف والمقيمين، مع خدمات شخصية راقية ومرافق متكاملة للاجتماعات والفعاليات، ما يعزز مكانتها كوجهة مثالية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح الباحثين عن تجربة ضيافة عالمية.

وتتميز المنشأتين الجديدتين بموقعها في أحدث وجهات غرب القاهرة، وسط مجمع حيوي يضم مراكز للأعمال والترفيه، إلى جانب مجموعة متنوعة من المتاجر والمرافق التجارية. ويتيح الموقع المتميز للضيوف والمقيمين سهولة الوصول إلى أبرز المعالم التاريخية والثقافية في القاهرة والجيزة، بما في ذلك المتحف المصري الكبير الذي افتُتح حديثاً وأهرامات الجيزة. كما يتميز الموقع ببعده عن مطار سفنكس الدولي 20 دقيقة فقط بالسيارة، بينما يبعد عن مطار القاهرة الدولي نحو 50 دقيقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس خنيصر، نائب رئيس هيلتون للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا: " بينما نواصل توسيع وتعزيز حضور هيلتون في مصر، يسعدنا تقديم علامة سيغنيا باي هيلتون في إحدى أبرز الوجهات الجديدة بغرب القاهرة. ومع خططنا لزيادة محفظتنا إلى أكثر من 40 فندقاً في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات المقبلة، يعكس هذا الافتتاح وشراكتنا مع شركة سكاي ووك للتطوير التزامنا الراسخ بتقديم تجارب ضيافة وسكن استثنائية ترتقي بمعايير الفخامة في المنطقة."

سيضم "سيغنيا باي هيلتون القاهرة سكاي ووك" 200 غرفة وجناحاً بتصاميم أنيقة تجمع بين الفخامة والراحة، إلى جانب مجموعة متميزة من وجهات الطعام، تشمل مطعماً يقدم أشهى الأطباق على مدار اليوم، ومطعماً متخصصاً، وركناً للمشروبات في ردهة الفندق، بالإضافة إلى ركن مشروبات ومطعم بجوار المسبح. وسيحظى الضيوف بتجربة متكاملة مع مجموعة من المرافق تتضمن مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل، ومنتجع صحي فاخر، ومسبح خارجي يوفر أجواء مثالية للاسترخاء. أما الضيوف المقيمون في غرف وأجنحة "كلوب سيغنيا"، فسيحظون بخدمة شخصية راقية مع إمكانية الدخول الحصري إلى ردهة "كلوب سيغنيا"، وخدمات كونسيرج مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن مزايا إضافية في الغرف توفر مستوى أعلى من الراحة والرفاهية. وتوفر "كلوب سيغنيا" تجربة استثنائية مستوحاة من الأندية الخاصة، حيث تمنح الضيوف أجواء فريدة داخل ردهة خاصة تتميز بخدمات راقية، بما في ذلك خدمة سفير النادي المتخصص لتلبية طلباتهم، وقائمة طعام أعدها نخبة من الطهاة، متاحة على مدار الساعة.

يقدم فندق "سيغنيا باي هيلتون القاهرة سكاي ووك" مفهوم سيغنيا المميز لعالم الاجتماعات والفعاليات، حيث يضم إحدى أكبر مساحات الفعاليات في مدينة القاهرة، حيث تمتد على نحو 5000 متر مربع وتضم قاعة احتفالات فاخرة مجهزة بأحدث التقنيات، وغرفة متعددة الاستخدامات، إضافةً إلى مساحة خارجية مثالية للمناسبات في الهواء الطلق، مما يجعله الوجهة الأمثل لاستضافة الاجتماعات والفعاليات في المدينة.

وفي المقابل، يقدّم "سيغنيا باي هيلتون ريزيدنس القاهرة سكاي ووك" تجربة سكنية راقية تجمع بين الأناقة والراحة، مع 200 وحدة سكن فندقي عصري تشمل شققاً بغرفة أو غرفتي نوم، مصممة لتلبية تطلعات الحياة العصرية في قلب غرب القاهرة. ويمكن للمقيمين الاستمتاع بوجهات الطعام الفاخرة داخل الفندق، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق الحصرية، بما في ذلك ردهة خاصة، ومسبح ومركز لياقة بدنية، مع خدمة صف السيارات، وخدمات كونسيرج شخصية، مما يضمن لهم أسلوب حياة يجمع بين الفخامة والتميز.

من جانبه، قال خالد راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي ووك للتطوير العقاري: "تجسد شراكتنا مع هيلتون رؤية مشتركة للتميز، حيث نعمل معاً على رسم ملامح جديدة لقطاع الضيافة في مصر. لطالما تفرّدت القاهرة بتاريخها العريق ومعالمها الثقافية الغنية، إلى جانب دورها المتنامي كمركز للمؤتمرات والفعاليات، لتواصل الآن استقطاب السياح من داخل البلاد وخارجها. ومن خلال مشروعنا الجديد، نعيد تعريف أسلوب الحياة الحضرية، حيث نوفر للسكان والزوار موقعاً فريداً ومجتمعاً متكاملاً يجمع بين الترفيه، والضيافة، والتسوق، ليمنحهم تجربة متكاملة لا تُضاهى."

ويأتي توقيع الاتفاقية اليوم ليؤكد المكانة الريادية لهيلتون في المنطقة، بعد التوسع الناجح للعلامة في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وافتتاح "سيغنيا باي هيلتون عمّان" في الأردن. كما يعكس هذا النمو التزام هيلتون الراسخ تجاه السوق المصري، حيث تضم خطتها التوسعية أكثر من 25 فندقاً قيد التطوير، والمتوقع أن يوفر أكثر من 5,000 فرصة عمل جديدة، مما يعزز دور الشركة في دعم المجتمعات المحلية وترسيخ حضورها في قطاع الضيافة بالمنطقة.

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 24 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر من 8,400فندق ومنتجع وما يقرب من1.25 مليون غرفة حول 140 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune’s 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 210 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

نبذة عن سيغنيا باي هيلتون

سيغنيا باي هيلتون هي مجموعة من الفنادق الرائدة التي تدمج السفر المتطور والتجارب المتميزة في كل جانب من جوانب إقامة الضيوف. يقدم كل فندق من فنادق سيغنيا باي هيلتون إمكانيات لا مثيل لها للاجتماعات والفعاليات مع تصميم عالمي المستوى وتجارب مميزة للأطعمة والمشروبات وعروض صحية متميزة، وكلها مدعومة باسم هيلتون وبرنامج هيلتون أونرز الحائز على جوائز. اعرف المزيد عن سيغنيا باي هيلتون على Stories.hilton.com/signia.

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