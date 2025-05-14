"سبارك باي هيلتون مكة العزيزية" يستقبل الضيوف في وقت لاحق من هذا العام ضمن فئة الضيافة الاقتصادية الراقية، بالتزامن مع اقتراب "هيلتون" من 100 فندق عامل أو قيد التطوير في المملكة العربية السعودية

أعلنت هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT)، عن توقيع اتفاقية لإطلاق فندق "سبارك باي هيلتون مكة العزيزية"، وذلك بالشراكة مع مجموعة "المصباح"، ليشكّل هذا المشروع أول وجهة للعلامة التجارية الاقتصادية الراقية في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع افتتاح الفندق خلال هذا عام ، في خطوة تعزز النمو المتواصل لمحفظة "هيلتون" في المملكة، وترسّخ حضورها في أحد أكثر أسواق المنطقة حيوية. ويأتي هذا التوسع ضمن مساعي "هيلتون" لتحقيق هدفها بالوصول إلى 100 فندق عامل أو قيد التطوير في المملكة العربية السعودية هذا العام.

ويتميز فندق "سبارك باي هيلتون مكة العزيزية" بموقعه الاستراتيجي شرق المسجد الحرام، ضمن حي العزيزية في مكة المكرمة، وعلى مقربة من مشعر منى، كما يسهل الوصول منه مباشرة إلى مشعر عرفات عبر شبكة القطارات. ويتيح هذا الموقع للفندق خدمة الحجاج بكفاءة عالية، لاسيما أنه محاط بمرافق تجارية تلبي احتياجات الزوار على مدار السنة.

بهذه المناسبة قال محمد المصباحي، مدير مجموعة "المصباح": "يسرّنا التعاون مع هيلتون لإطلاق أول فندق يحمل علامة ’سبارك باي هيلتون‘ في مكة المكرمة على مستوى المنطقة مع فندق "سبارك باي هيلتون مكة العزيزية" . ومع مواصلة قطاع الضيافة في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، نؤكد التزامنا بدعم هذا النمو من خلال توفير مجموعة متنوعة من الفنادق التي تلبي احتياجات المسافرين على اختلافها. ونتطلع قدماً إلى استقبال زوار المملكة وضيوف الرحمن على حد سواء".

ومن المقرر أن يحتضن فندق "سبارك باي هيلتون مكة العزيزية" 329 غرفة تتناغم فيها أعلى معايير الراحة مع جودة الخدمات، بتصاميم تتسم بالبساطة والأناقة، وتعكس الهوية المتفرّدة لوجهات العلامة التجارية. وبما ينسجم مع رؤية "سبارك"، يقدم الفندق للضيوف باقة متكاملة من الخدمات وبأسعار مناسبة، بما في ذلك ردهة الاستقبال، ووجبة الفطور المجانية، بالإضافة إلى غرف الصلاة المنفصلة للرجال والنساء.

من جانبه قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "هيلتون": "يمثّل الوصول إلى 100 فندق عامل أو قيد التطوير في المملكة محطة مهمة في مسيرة ’هيلتون‘، حيث نواصل توسيع حضورنا وإطلاق وجهات للمزيد من علاماتنا التجارية الرائدة عالمياً في مختلف الأسواق. وتُعد شراكتنا المستمرة مع مجموعة المصباح دليلاً على هذا النمو وعلى التزامنا بدعم تطوير القطاع الخاص في مجال السياحة السعودية. نحن فخورون بأن تكون مجموعة المصباح جزءًا من مجتمع المالكين الذين نقدرهم كثيرًا، ونفخر بأننا نعمل معهم لتقديم أول فندق سبارك باي هيلتون في المنطقة في مكة المكرمة. ومع دخول ثلثي مشاريعنا المخطط لها حيز الإنشاء في المملكة، فإننا نتطلع قدماً إلى مواصلة العمل مع شركائنا الحاليين والجدد لافتتاح المزيد من الفنادق من مختلف الفئات السعرية، والتي تلبي تطلعات الضيوف في مختلف أرجاء المملكة".

وتتولى "هيلتون" حالياً تشغيل 20 فندقاً في المملكة، وتعمل على تطوير 77 فندقاً جديداً، بما يمثل نحو ربع عدد الغرف الفندقية التابعة لعلامات تجارية عالمية قيد الإنشاء في السوق السعودية. ويعكس هذا النمو التزام الشركة بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تقديم تجارب ضيافة ذات مستوى عالمي بكل المقاييس.

نبذة عن مجموعة المصباح

تُعد مجموعة المصباح شبكة شركات ناجحة مملوكة للقطاع الخاص وتتخذ من جدة مقرًا لها، وتزاول أعمالها في مجموعة متنوعة من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

بدأت المجموعة أعمالها من خلال تجارة العطور بالتجزئة، ومن ثم توسعت لتشمل قطاعات متعددة مثل العقارات، التجزئة، الإنشاءات، الأغذية والمشروبات، تجارة التجزئة في المطارات، الهدايا والتذكارات، تطوير وخدمات تقنية المعلومات، حلول الاتصالات والألياف البصرية، الضيافة، وخدمات مواقف السيارات والتقنيات المرتبطة بها، وغيرها.

فازت المجموعة بمناقصة تدشين أول الأسواق الحرة في المملكة، ونجحت في إطلاق وتشغيل أول متجر سوق حرة في مطار جدة، تلاه افتتاح متجرين إضافيين في مطاري الرياض والدمام. وتدير الشركة التابعة "موقف" أكثر من 300,000 موقف سيارة يوميًا، بما في ذلك الفوز بأكبر عقد امتياز لمواقف المطارات في مطار دبي الدولي. كما تُعد "Brew92" محمصة قهوة سعودية فازت بالعديد من الجوائز وتم تطويرها داخليًا.

بفريق عمل يجمع بين الخبرات العالمية والمعرفة المحلية، تُقدم المجموعة قيمة مضافة عبر مختلف مجالات أعمالها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 24 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر من 8,600فندق ومنتجع وما يقرب من1.3 مليون غرفة حول 139 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune’s 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 218 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة.

نبذة عن سبارك باي هيلتون

سبارك باي هيلتون هي علامة تجارية فندقية اقتصادية متميزة ، تجمع بين القيمة والاتساق لتوفير إقامة موثوقة ومريحة مع خدمة ودودة لجميع الضيوف، وبأسعار مناسبة. تتميز فنادق سبارك بأجواء ترحيبية عند الوصول، مع جدران ذات ألوان نابضة بالحياة وأعمال فنية ملهمة. أما المساحات العامة، فتضم أماكن جلوس متعددة الاستخدامات، من الطاولات الجماعية إلى الكراسي الهزازة، بينما توفر الغرف أجواءً هادئة ومريحة بتصاميم أثاث بسيطة وعصرية.

يبدأ الضيوف يومهم مع وجبة الفطور الشهية. وقد أسهم التأثير الريادي لسبارك في قطاع الضيافة في إدراج هيلتون ضمن قائمة "أكثر الشركات ابتكارًا لعام 2024 “التي تصدرها Fast Company.

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