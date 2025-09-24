زيورخ، سويسرا: حازت شركة هيتاشي إنرجي على اعتراف مجموعة ARC الاستشارية، الرائدة في أبحاث التكنولوجيا والاستشارات لقطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، باعتبارها المتصدّر العالمي لحصة السوق في مجال أتمتة الشبكات الكهربائية لمرافق نقل وتوزيع الطاقة. ويأتي هذا الإنجاز ضمن نتائج دراسة شاملة أعدتها ARC للسوق والتقنيات بعنوان "دراسة السوق العالمية لأتمتة الشبكات 2024-2029" الصادرة في يونيو 2025.

وفقًا للتقرير، تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" المزوّد الأول عالمياً لمنتجات وخدمات أتمتة الشبكات. كما تم تصنيفها كشركة رائدة في الحصة السوقية لعدد من فئات البرمجيات الرئيسية، بما في ذلك أنظمة التحكم وإدارة الشبكات، وإدارة الانقطاعات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكشفت دراسة ARC أيضاً عن تصدّر هيتاشي إنرجي السوق في عدة فئات متعلقة بالأجهزة، تشمل الشبكات اللاسلكية والسلكية، وأجهزة القياس، ووحدات التحكم عن بعد.

وقال ريتشارد ريس، مدير الاستشارات في شركة ARC الاستشارية، والباحث الرئيسي في مجال أتمتة الشبكات: "تعد أتمتة الشبكات أمراً أساسياً لتشغيل وصيانة الشبكات الحديثة. وتُظهر تحليلاتنا الموسّعة للحصة السوقية للموردين في هذا المجال شديد التنافسية، أن "هيتاشي إنرجي" تتصدر قائمة الموردين عالمياً. ونحن نؤمن أن الإرث العريق لهذه الشركة المتميّزة في قطاع الطاقة، وخبرتها الواسعة، وحلولها الشاملة والمتكاملة، بالإضافة إلى تركيزها القوي على التحول الرقمي، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، سيواصل تعزيز ريادتها في هذا القطاع".

ويشير التقرير إلى النمو الكبير في برمجيات وأجهزة وخدمات أتمتة الشبكات، نتيجةً لتغيّر مزيج توليد الطاقة، وإضافة أصول جديدة لتخزين الطاقة على الشبكة، وظهور هياكل سوقية جديدة، مثل محطات الطاقة الافتراضية، ودعم برامج الاستجابة للطلب. كما يوضّح التقرير، بشكل خاص، أن النمو يكون أقوى في المناطق التي تقوم ببناء شبكات كهربائية جديدة، أو تُجري تحديثات وترقيات أو إصلاحات كبرى للأنظمة، بسبب الأحوال الجوية أو الحروب التي تستهدف شبكات وأنظمة توزيع الكهرباء وتُلحق بها أضراراً أو تتسبب في تدميرها.

من جانبه، قال ماسيمو دانييلي، المدير العام لوحدة أعمال أتمتة الشبكات في شركة هيتاشي إنرجي: "يشهد سوق أتمتة الشبكات الكهربائية نقطة تحول جذرية، حيث تفرض الوتيرة المتسارعة لاستخدام الكهرباء على الصعيد العالمي، والحاجة الملحّة إلى التحول في قطاع الطاقة، ضغوطاً غير مسبوقة على الشبكات الكهربائية. ويعتمد مستقبل الشبكة الكهربائية على تسريع الابتكار الرقمي وتطوير قدرات جديدة. وباعتبارنا شركة رائدة في هذا المجال، نفخر بشراكتنا وتعاوننا الوثيق مع عملائنا وشركائنا في قطاع الطاقة لتقديم حلول متطوّرة تُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية للشبكات، وتعزز مرونتها، وتسهم في تسريع عملية الانتقال إلى أنظمة طاقة أنظف وأكثر استدامة".

وتقدّم "هيتاشي إنرجي" مجموعة متكاملة من حلول أتمتة الشبكات، مصمّمة لتحديث الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءتها. وتساعد الشركة مرافق الكهرباء حول العالم على تحويل الشبكات التقليدية إلى أنظمة أكثر موثوقية وكفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة تحديات مشهد الطاقة المتغير باستمرار.

وتمكّن حلول أتمتة الشبكات التي تقدّمها الشركة للعملاء مواجهة تحديات الطاقة الحالية عبر نهج موحد قائم على البيانات. بدءاً من التخطيط والبناء، مروراً بالمراقبة والتحكّم والحماية في الوقت الفعلي، وصولاً إلى عمليات الصيانة والتداول، توفّر تقنيات "هيتاشي إنرجي" شبكات أكثر أماناً وموثوقية واستدامة، مع ربط العملاء بالتطورات المستقبلية في دورة حياة الطاقة بأكملها.

ومنذ عام 2021، تقوم ARC سنوياً بإصدار دراسة السوق العالمية لأتمتة الشبكات، تجمع بين تحليل السوق الراهن وتوقعات السوق والتكنولوجيا لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تحليل مفصّل للحصص السوقية لأهم الموردين العالميين. وتركز الدراسة على مرافق الكهرباء في قطاع النقل والتوزيع التي توفر الطاقة للعملاء التجاريين والصناعيين والسكنيين. كما تتناول الدراسة أبرز الأجهزة والبرمجيات والخدمات الأساسية المستخدمة في أتمتة الشبكة، بدءاً من مراكز التحكم المركزية لمشغلي الشبكات وصولاً إلى أطراف شبكة التوزيع.

تأسست مجموعة ARC الاستشارية عام 1986، وهي شركة رائدة في مجال أبحاث التكنولوجيا والخدمات الاستشارية لقطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.arcweb.com

نبذة عن هيتاشي إنرجي

تُعد هيتاشي إنرجي شركة رائدة عالمياً في مجال تقنيات الكهرباء، حيث تعمل على تمكين مستقبل مستدام للطاقة من خلال تقنيات مبتكرة للشبكات، مع التركيز على التحول الرقمي كأولوية في جميع أعمالها. ويعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم على تقنياتنا المتطورة لتلبية احتياجاتهم اليومية من الطاقة. ومع خبرة تمتد لأكثر من قرن في مجال ريادة التقنيات الحيوية، مثل الجهد العالي، والمحولات، والأتمتة، وإلكترونيات الطاقة، تسعى الشركة إلى مواجهة التحدي الأكثر إلحاحاً في مجال الطاقة في عصرنا، ألا وهو تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الكهرباء وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة. وبفضل حضورنا الراسخ وقاعدة عملاء واسعة تمتد لأكثر من 140 دولة، نساهم في بناء شراكات طويلة الأمد في قطاعات المرافق، والصناعة، والنقل، ومراكز البيانات، والبنية التحتية. يقع مقرنا الرئيسي في سويسرا، ويعمل لدينا أكثر من 50,000 موظف في 60 دولة، ونحقق إيرادات تصل إلى حوالي 16 مليار دولار أمريكي.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

نبذة عن شركة هيتاشي المحدودة

من خلال وحدة أعمال الابتكار الاجتماعي (SIB) التي تجمع بين تكنولوجيا المعلومات (IT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) والمنتجات، تسهم هيتاشي في بناء مجتمع متناغم يوازن بين البيئة، والرفاهية، والنمو الاقتصادي. وتعمل هيتاشي على المستوى العالمي ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي: الأنظمة والخدمات الرقمية، والطاقة، والتنقل، والصناعات المترابطة، بالإضافة إلى وحدة أعمال (SIB) الاستراتيجية الخاصة بالشركات الناشئة والأعمال الجديدة. ومن خلال منصة لومادا (Lumada) التي تُعتبر ركيزة أساسية في أعمالها، تولّد هيتاشي قيمة حقيقية عبر دمج البيانات والتقنيات والمعرفة المتخصصة لمواجهة ومعالجة تحديات العملاء والتحديات الاجتماعية. بلغت إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024 (المنتهي في 31 مارس 2025) نحو 9,783.3 مليار ين، مع 618 شركة تابعة مُدمجة وحوالي 280,000 موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hitachi.com.

للتواصل الإعلامي: media.relations@hitachienergy.com

-انتهى-

#بياناتشركات