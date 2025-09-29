أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتزم "هوم وايد"، الشركة التابعة لمجموعة محمد حارب العتيبة، افتتاح مركز خدمة جديد في أبوظبي، في خطوة مهمة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز دعم العملاء وتوسيع خدمات ما بعد البيع في مختلف أنحاء الدولة.

وسيُقام حفل الافتتاح في وقت لاحق من الشهر المقبل، يتخلله قص الشريط بحضور كبار الشخصيات من مجتمع الأعمال في أبوظبي.

ويقع المركز الجديد في منطقة المصفح، ويمتد على مساحة 1,200 قدم مربع، وقد تم إنشاؤه لتلبية احتياجات واحدة من أكبر قواعد عملاء الشركة خارج دبي. وفي السابق، كان العديد من عملاء "هوم وايد" في أبوظبي يعتمدون على عمليات الشركة في دبي للحصول على الخدمة. أما الآن، فإن المركز الجديد يضمن أوقات استجابة أسرع ودعماً محلياً أكثر كفاءة.

ويضم المركز ورشة عمل متكاملة التجهيز، ومناطق استقبال حديثة، ومستودعاً لقطع الغيار، إلى جانب مساحات مخصصة للصيانة. وسيستفيد العملاء من مجموعة شاملة من خدمات ما بعد البيع تشمل الصيانة الوقائية، وخدمات الإصلاح داخل وخارج الضمان، فضلاً عن توفير قطع غيار أصلية تضمن الموثوقية وإطالة دورة حياة المنتجات.

وسيقدّم مركز الخدمة في أبوظبي خدمات معتمدة لعلامات تجارية عالمية مرموقة تشمل "بوش"، و"بيكو"، و"بلاك آند ديكر"، و"لوراستار"، ما يضمن للعملاء مصدراً موثوقاً للإصلاحات وقطع الغيار وخدمات الضمان، مدعوماً بمكانة "هوم وايد" في مجال الجودة في السوق الاماراتي.

وتم تصميم مركز الخدمة الجديد بمنهجية تتمحور حول العملاء في جوهرها. وستتولى مكاتب دعم مخصصة التعامل مع الاستفسارات والشكاوى والمطالبات الضمانية، مدعومة بأنظمة تشخيص متقدمة. كما تم دمج الابتكار الرقمي في العمليات التشغيلية من خلال أنظمة تذاكر خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهاتف المحمول، وتحديثات عبر الرسائل النصية وواتساب، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية متكاملة للخدمات، بما يوفر تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء.

بدوره، قال "جيشانكار ك. نايار"، رئيس قسم الخدمات في مجموعة محمد حارب العتيبة: "إن افتتاح مركز الخدمة الجديد في أبوظبي يُعد محطة مهمة في مسيرتنا نحو تقديم خدمات ما بعد البيع بمعايير عالمية أقرب إلى عملائنا. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا طويل الأمد بالتميز في الخدمة ورضا العملاء والنمو المستدام في دولة الإمارات".

وإلى جانب تحسين رضا العملاء، يمثل المركز استثماراً ملموساً في الاقتصاد المحلي، حيث سيسهم في توفير فرص عمل لفنيين وممثلي خدمة العملاء وموظفي الدعم. كما يدعم هذا المشروع جهود التوطين من خلال منح الأولوية لتوظيف الكفاءات الوطنية.

ويعكس هذا التوسع رؤية مجموعة محمد حارب العتيبة الأوسع لبناء شبكة خدمات لامركزية تقرّب الدعم من العملاء في كل إمارة، كما يعزز مكانة الشركة في الاستفادة من الطلب المتنامي على خدمات ما بعد البيع الموثوقة، والذي أسهم بالفعل في تحقيق نمو سنوي يتجاوز 50% في طلبات الخدمة بمركز "هوم وايد" في دبي.

ويُعّد مركز أبوظبي ركيزة أساسية في استراتيجية نمو "هوم وايد"، حيث تشمل الخطط المستقبلية مزيداً من التوسع في مراكز الخدمة بجميع إمارات الدولة، إضافة إلى دراسة دخول أسواق مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال الجمع بين الخدمة المحلية الفعّالة والمعايير العالمية للجودة، تعزز الشركة مكانتها كشريك موثوق للأسر والشركات والمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات.

