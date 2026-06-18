دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة هوتباك، المتخصصة في حلول التغليف المستدامة والتي تتخذ من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن إبرام اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة "إتش زد كوربوريشن" HZ Corporation الماليزية المتخصصة في تصنيع منتجات تغليف الأغذية الورقية.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة من خلال تأسيس شركة "إتش زد بي إيكو باكيجينغ" HZP Eco Packaging، التي تهدف إلى تسريع تبني حلول التغليف الورقية المستدامة في الأسواق العالمية. ومن خلال توحيد نقاط القوة لدى الشركتين، سيسهم المشروع في تعزيز القدرات التصنيعية، وتلبية المتطلبات المتطورة للعملاء، والاستجابة للطلب المتزايد على حلول التغليف المبتكرة والمسؤولة بيئياً.

وبهذه المناسبة، قال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة هوتباك: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع مجموعة "إتش زد كوربوريشن"، إحدى الشركات الرائدة في القطاع بماليزيا. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة هوتباك نحو بناء منظومة عالمية متكاملة للتغليف المستدام. ومع الحضور السوقي الواسع لهوتباك في منطقة الشرق الأوسط، وانتشار مجموعة "إتش زد كوربوريشن" في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا، فإن الكيان المشترك يتمتع بموقع قوي يؤهله للاستفادة من الطلب المتنامي في العديد من الأسواق والمناطق ذات النمو المرتفع".

وأضاف: "تستند هذه الشراكة إلى تكامل الخبرات والإمكانات التي يتمتع بها الطرفان في مجالات التصنيع والابتكار وتوسيع الوصول إلى الأسواق. ومن خلال الجمع بين القدرات التشغيلية الواسعة وشبكة التوزيع العالمية التي تمتلكها هوتباك من جهة، والخبرة المتخصصة التي تتمتع بها "إتش زد كوربوريشن" في مجال التغليف الورقي للأغذية من جهة أخرى، فإننا نؤسس منصة قوية لتقديم حلول مستدامة عالية الجودة ومعتمدة للعملاء حول العالم. كما تدعم هذه الشراكة رؤيتنا طويلة الأمد الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى بدائل عملية وقابلة للتوسع تساعد الشركات على تلبية متطلبات الاستدامة المتغيرة".

وتأسست شركة هوتباك في دبي عام 1995، ونمت لتصبح شركة متعددة الجنسيات تدير عملياتها عبر 30 موقعاً حول العالم. وتخدم الشركة عملاء في أكثر من 100 دولة، وتواصل الاستثمار في تقنيات التغليف المستدام، وتعزيز قدراتها التصنيعية، وتوسيع حضورها الدولي.

أما "إتش زد كوربوريشن" فهي شركة تصنيع متخصصة في حلول تغليف الأغذية الورقية المستدامة ومقرها ماليزيا، وتشمل منتجاتها الأكواب الورقية، والعبوات الكرتونية القابلة للطي، وغيرها من منتجات التغليف الورقية. وتمتلك الشركة حضوراً قوياً في أسواق جنوب شرق آسيا وتخدم قاعدة واسعة من العملاء في قطاع خدمات الأغذية. وإلى جانب خبرتها في التغليف الورقي، تشارك الشركة أيضاً في تطوير تقنيات الألياف الجافة المصبوبة لبعض تطبيقات التغليف، بما يعكس التزامها الأوسع بالابتكار في مجال التغليف المستدام.

من جانبه، قال داتو الدكتور دونالد ياب، الرئيس التنفيذي لدى "إتش زد كوربوريشن": "يجسد هذا المشروع المشترك إيماناً راسخاً ومشتركاً بأن التغليف المستدام يجب أن يجمع بين التطور التقني والجدوى التجارية على نطاق واسع. ومن خلال دمج خبراتنا التصنيعية وحضورنا الإقليمي في جنوب شرق آسيا مع شبكة التوزيع العالمية والقيمة التجارية التي تتمتع بها هوتباك، فإننا نبني منظومة متكاملة قادرة على تسريع التحول بعيداً عن البلاستيك في العديد من القطاعات والمناطق الجغرافية".

وأضاف: "نتطلع بحماس إلى الفرص التي تتيحها هذه الشراكة لتوسيع انتشار حلول التغليف الورقية عالية الجودة في أسواق جديدة. ومن خلال العمل معاً، يمكننا دعم العملاء الباحثين عن بدائل موثوقة ومعتمدة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية المتغيرة وتوقعات المستهلكين المتنامية".

وستركز المرحلة الأولى من تسويق المنتجات على سلاسل مطاعم الخدمة السريعة، والعلامات التجارية للمقاهي، وشركات الطيران، وشركات التموين، ومنصات توصيل الأغذية، وهي قطاعات تواجه ضغوطاً متزايدة من الجهات التنظيمية والمستهلكين للحد من الاعتماد على مواد التغليف البلاستيكية.

وسيتضمن نطاق المنتجات الأولي للمشروع المشترك الأكواب الورقية، والعبوات الكرتونية القابلة للطي، والأكياس الورقية، وغيرها من منتجات تغليف الأغذية المصممة لدعم الشركات في انتقالها نحو خيارات تغليف أكثر استدامة.

وتحمل جميع المنتجات التي سيتم تصنيعها ضمن هذه الشراكة شهادات اعتماد وفق معايير دولية معترف بها، تشمل FSC وISO 9001:2015 وISO 14001 وBRCGS وإطار التدقيق SMETA 4-Pillar، بالإضافة إلى شهادة ECO Label الخاصة بقابلية التحلل العضوي حيثما ينطبق ذلك.

كما تدعم هذه الشراكة طموحات شركة هوتباك في تعزيز مكانتها كمزوّد عالمي رائد لحلول تغليف الأغذية المستدامة، من خلال توسيع حضورها في الأسواق الدولية الرئيسية وتعزيز إمكانية الوصول إلى منتجات التغليف الورقية المبتكرة.

نبذة عن هوتباك:

تأسست شركة هوتباك للتغليف ذ.م.م، التابعة لشركة هوتباك القابضة والاستثمار المحدودة، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1995، ونمت لتصبح واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع وتوزيع حلول تغليف الأغذية المستدامة. وتضم محفظة الشركة أكثر من4,500 منتج، فيما تدير عملياتها عبر30 موقعاً حول العالم، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة. وتخدم هوتباك مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل خدمات الأغذية، وتجارة التجزئة، والتموين، والطيران، والضيافة. وتلتزم الشركة بتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى تغليف صديق للبيئة بنسبة 100 % بحلول عام 2030، بما يعكس التزامها الراسخ بدعم الاستدامة والابتكار البيئي على مستوى القطاع.

نبذة عن شركة "إتش زد كوربوريشن" HZ Corporation:

تُعد "إتش زد كوربوريشن" شركة ماليزية متخصصة في تصنيع حلول التغليف المستدامة المعتمدة على الورق لقطاع خدمات الأغذية، وتشمل منتجاتها الأكواب الورقية، والعبوات الكرتونية القابلة للطي، ومنتجات الألياف الجافة المصبوبة. وتزاول الشركة أعمالها من خلال عدد من الشركات التابعة، من بينها HZ Paper Serviceware Sdn Bhd، بالإضافة إلى المشروع المشترك HZP Eco Packaging Sdn. Bhd. وتخدم الشركة أسواقاً إقليمية ودولية عبر مجموعة من المنتجات الحاصلة على شهادات اعتماد عالمية، تشمل FSC وISO و BRCGS وSMETA وECO Label . كما تواصل الشركة توسيع قدراتها الإنتاجية في مجال الألياف الجافة المصبوبة، مع استهداف تشغيل خمس آلات إنتاج من هذا النوع بحلول عام 2030

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