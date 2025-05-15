المنتديات ستتناول تطور تقنية الجيل الخامس، وتمكين شركات الاتصالات من التحول إلى شركات تقنية، وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – في إطار مشاركتها الفاعلة في قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2025 المقرر عقدها في دبي بتاريخ 26 مايو، تستعد هواوي لاستضافة ثلاثة منتديات محورية ستشكل منصة هامة لمناقشة أبرز التوجهات المستقبلية للقطاع. وستتعمق هذه المنتديات في استشراف التطورات الرئيسية وعلى رأسها الارتقاء بتقنية الجيل الخامس (5G) نحو الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، وتمكين شركات الاتصالات من تبني نموذج شركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز ممارسات التنمية المستدامة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وتمثل هذه المجالات محاور استراتيجية حيوية لإعادة رسم ملامح الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

تأتي قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2025 في مرحلة حاسمة من مسيرة التطور الرقمي في المنطقة، فمع تجاوز نصيب الفرد من استخدام الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي المعدل العالمي بساعتين، وتنامي طلب المستهلكين على تجارب غامرة ومتعددة الوسائط، توفر القمة فرصة استثنائية لقادة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إقليميًا وعالميًا لتوحيد الرؤى حول الاستراتيجيات التي ستشكل مستقبل الاقتصادات الرقمية في عصر الجيل الخامس المتقدم والذكاء الاصطناعي. وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة مع إعلان دول المنطقة عن طموحها المشترك بجعل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المنطقة الأولى في العالم التي تتبنى تقنية الجيل الخامس المتقدم، والذي تم الكشف عنه بشكل رسمي في ديسمبر 2024، حيث تمنح هذه الرؤية الجريئة شركات الاتصالات المحلية فرصة فريدة لريادة مشهد الابتكار العالمي للاتصالات.

وبهذه المناسبة، صرح بوكار أيه با، الرئيس التنفيذي لمجلس "سامينا": "مع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة في عام 2025، وهو العام الأول الذي شهد تبنيًا واسع النطاق لتقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل، نشهد الآن تحولاً جوهرياً في آلية خلق القيمة وتقديمها في المشهد الرقمي، مدفوعاً بدمج الذكاء في طبقات الشبكة والخدمات، مما يدفعنا إلى إعادة تقييم مسارات التحول الرقمي المستدام القابلة للتطبيق. وهنا تكمن أهمية قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات بتوفيرها منصة حيوية تمنح أصحاب المصلحة في القطاع الفرصة لتطوير استراتيجيات تعاونية من شأنها تسريع التحول الرقمي، وتعزيز الزخم اللازم، وترسيخ ريادة منطقتنا عالمياً في مجال بناء الاقتصادات الرقمية. وتركز القمة هذا العام على جوانب تحقيق الدخل من تجارب الاتصالات ودمج الذكاء الاصطناعي، وهي مواضيع هامة لا سيما مع تحول مشغلي الاتصالات من مقاييس النمو التقليدية إلى خلق القيمة من التجربة".

ينعقد المنتدى الأول وهو منتدى قادة تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)تحت عنوان "استكشاف سبل تحقيق الدخل من تجارب الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس المتقدم لخلق قيمة جديدة"، حيث يستكشف دور كل من تقنية الجيل الخامس المتقدم في قيادة التحول الصناعي للقطاع، والذكاء الاصطناعي في خلق فرص جديدة لتحقيق الدخل لمشغلي الاتصالات. ويستعرض قادة القطاع خلال هذا المنتدى الفرص غير المسبوقة التي توفرها هذه التقنيات المتقاربة لنمو الأعمال، وتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز أداء الشبكات، وتوفير تجارب فائقة للمستخدمين.

وستسلط القمة الضوء أيضاً على التحول النموذجي في عالم الاتصال، والذي من المتوقع أن يحدث تحولاً جذرياً في مستقبل الأفراد والمنازل والشركات بحلول عام 2030. وسيناقش المشاركون الدور المتزايد لوكلاء الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية لتوفير خدمات تفاعلية مخصصة في الوقت الفعلي من شأنها تبسيط المهام المعقدة. كما ستستعرض القمة انعكاس هذا التحول في البيئات المنزلية، حيث ستنتقل من نموذج الاتصال البسيط إلى التفاعل العاطفي من خلال واجهات ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط، وكيف ستصبح خدمات "المنزل الذكي" و"الخادم المنزلي" مزايا أساسية في المنازل المستقبلية، التي ستشهد توليد كميات هائلة من البيانات إلى مستويات البيتابايت.

ويفرض هذا التسارع في نمو الخدمات الناشئة متطلبات جديدة على قدرات الشبكة، وهو ما يمكن لشبكات الجيل الخامس المتقدم مواكبته، حيث توفر تجربة فائقة للتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال الوصلة الهابطة بسرعة 10 جيجابت في الثانية، والوصلة الصاعدة بسرعة 1 جيجابت في الثانية، فضلاً عن السعة الهائلة، وزمن الاستجابة المنخفض جداً. وبالتالي فإن تبني مشغلي الاتصالات لتقنيات الذكاء الاصطناعي يؤهلهم بشكل جيد للاستفادة من دمج شبكات الجيل الخامس المتقدم والذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع لهذا التقارب أن يصبح محركاً رئيسياً لنمو الإيرادات في المستقبل.

أما المنتدى الثاني الذي سينعقد تحت عنوان منتدى تحويل شركات الاتصالات إلى شركات التكنولوجيا، فسيتناول ثلاث ركائز أساسية تحدد مسار رحلة التحول هذه، وهي: تقديم الخدمات كمنتجات، وتأسيس بنية تحتية لمنصات الخدمات، وتطوير ذكاء المنصات. وانطلاقًا من مبادرة " Techco 1.0" الرائدة التي أطلقتها هواوي وشركات الاتصالات الإقليمية في نوفمبر 2024، سيوفر هذا المنتدى خارطة طريق استراتيجية تساعد شركات الاتصالات على خفض تكاليفها، وتوسيع نطاق خدماتها، وتعزيز مكانتها في العصر الرقمي المتنامي.

ويأتي المنتدى الثالث وهو القمة العالمية التاسعة لكفاءة استخدام الطاقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات الذي سينعقد تحت عنوان "مواقع خضراء، بناء مستقبل ذكي"، ليقدم أطر عملية لتنفيذ شبكات طاقة منخفضة الكربون وصديقة للبيئة بما يعود بالكثير من المكاسب البيئية والاقتصادية الملموسة. ويقدم المنتدى حوارات استراتيجية وتقنية متعمقة يستكشف المشاركين خلالها دور تصميم المواقع الخضراء في الحد من انبعاثات الكربون مع تقليل التكلفة الإجمالية للملكية. كما سيتناول المنتدى الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية لدعم نشر البنية التحتية الرقمية الخضراء على نطاق واسع.

من جانبه قال فيليب جان، رئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مرحلة محورية في مسيرتها الرقمية، مدفوعة باستراتيجيات طموحة أطلقتتها العديد من الدول مثل مبادرة ’مجتمع الـ 10 جيجابت ‘ في المملكة العربية السعودية واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي. ويخلق التقارب بين تقنيات الجيل الخامس المتقدم والذكاء الاصطناعي فرصاً استثنائية لشركات الاتصالات تمكنها من التطور من مجرد مزود خدمات اتصالات تقليدي إلى شركات تقنية متكاملة. وتعكس المنتديات التي تقدمها هواوي خلال قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات التزامنا الراسخ بدعم المشغلين في جميع مراحل رحلة التحول هذه، بدءاً من تحسين الشبكات، وابتكار نماذج أعمال، وصولاً إلى العمليات المستدامة."

تنعقد قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2025 في 26 مايو في مدينة جميرا بدبي. وستجمع تحت مظلتها قادة السياسات والهيئات التنظيمية والأعمال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من مختلف المناطق التي تغطيها سامينا (جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، بالإضافة إلى آسيا الوسطى، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية. وسيعكس الحدث الذي ينعقد هذا العام تحت شعار "التحول الذكي والمستدام للاقتصادات الرقمية"، الحاجة الملحة إلى تبني منهجيات ذكية ومستدامة لتسريع التحول الرقمي وتحقيق النمو الرقمي في الأسواق التي ينصب عليها تركيز مجلس سامينا الاستراتيجي.

نبذة عن مجلس سامينا للاتصالات

مجلس سامينا للاتصالات هو اتحاد اتصالات غير ربحي يجسد مجموعة من مشغلي الاتصالات في ثلاث مناطق في العالم، وكذلك مزودي حلول التكنولوجيا، والهيئات التنظيمية، وشركاء النظام الإيكولوجي. وتتمثل مهمة مجلس سامينا بأن يكون بمثابة الصوت الموحد للقطاع الخاص ومنصة لصناع القرار فيه، للمساهمة في إرساء سياسات جامعة وتحقيق التغييرات التنظيمية اللازمة لتمكين التحول الرقمي في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 208,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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