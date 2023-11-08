من خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات «TransMEA 2023»

القاهرة: شاركت هواوي، الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كراع تكنولوجي لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات TransMEA 2023 في دورته الخامسة، والذي أقيم في الفترة من ٥ إلى ٨ نوفمبر الجاري.

حيث ركزت مشاركة هواوي في المعرض على تقديم حلولها التكنولوجية الحديثة التي تخدم قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك النقل، والطيران، والطرق، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية والجافة، والخدمات اللوجستية التي تستهدف دفع عجلة التحول الرقمي بالاستفادة من التقنيات الحديثة مثل مجالات الأتمتة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها، للمساهمة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة.

وتعليقاً على المشاركة، قال السيد/جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "تعكس مشاركتنا في معرض TransMEA 2023 في نسخته الخامسة التزام هواوي بتسريع التحول الرقمي في مصر، حيث نواصل دعم جهود الدولة في هذا المجال. ونهدف من خلال مشاركتنا في المؤتمر إلى تطوير شراكاتنا مع عملائنا من خلال أحدث الحلول والابتكارات التي ستساهم في تحقيق مهمة تسريع تطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية في مصر والمساهمة في ترسيخ مكانة مصر كمركز للتجارة العالمية واللوجستيات."

تعمل هواوي من خلال خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين في هذا القطاع الحيوي، على إنشاء منظومة نقل رقمية متكاملة تخدم كافة قطاعات النقل سواء البري أو البحري أو الجوي، من خلال مجموعة من الخدمات والإجراءات الموحدة تحت سقف واحد، لتسريع التحول الرقمي الذكي، بالإضافة إلى تعزيز عملية تبادل البيانات بين مختلف الإدارات اعتماداً على الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

وتحرص شركة هواوي على دعم التحول الرقمي في السوق المصرية من خلال توفير أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المبتكرة، من تقنيات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الرقمية، والأمن السيبراني وغيرها والمصممة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة للمدن الذكية، والنقل الذكي، والخدمات المالية الرقمية، والطاقة الرقمية، وتحويل القطاعات إلى قطاعات رقمية وخلق المزيد من القيمة الصناعية للشركاء.

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