الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت هنكل، الشركة العالمية الرائدة في مجال المنتجات الصناعية والاستهلاكية، عن افتتاح منشأة متطورة لتصنيع منتجات العناية بالجمال في الرياض.

وستقدم المنشأة مجموعة واسعة من المنتجات تحت العلامة التجارية الشهيرة بيرت، بما في ذلك الشامبو والبلسم وغيرها من المنتجات المتخصصة، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات العناية الشخصية المتميزة في الشرق الأوسط.

يمثل هذا التطور البارز خطوة كبيرة نحو الأمام لقسم العلامات التجارية الاستهلاكية في شركة هنكل، ويؤكد التزام هنكل بتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ما يعزز التزام الشركة بالإنتاج المحلي وممارسات الأعمال المستدامة.

وتعتبر الاستدامة إحدى المحاور الرئيسية في المنشأة، حيث يستخدم المصنع تقنية متقدمة لمعالجة المياه تهدف إلى تقليل الهدر وتعزيز الممارسات المستدامة، والتي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة بشكل كبير بما يتماشى مع أهداف هنكل العالمية للاستدامة.

وقالت إيرينا إليسيفا، المدير العام لمنتجات المستهلك في شركة هنكل: "تعتبر المملكة العربية السعودية سوقاً مهماً بالنسبة لنا، كما أن الاستثمار في توطين إنتاجنا في الرياض يقربنا من عملائنا ويسمح لنا بتوسيع محفظتنا من خلال منتجات العناية بالشعر من بيرت المصنعة هنا، وهو ما يكمّل مجموعتنا الحالية المنتجة محلياً، بما في ذلك شامبو برسيل للعبايات، ومنظفات برسيل الجل والبودرة، ومنتجات داك للتعقيم والتنظيف المنزلي. كما أننا ملتزمون بتقديم خدمات عالية الجودة ومصنوعة محلياً تلبي الاحتياجات المتطورة لمستهلكينا السعوديين الكرام وخارجهم".

وحضر حفل الافتتاح شخصيات بارزة في هذه الصناعة، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في شركة هنكل. وقد صرح عمرو الفوال، رئيس المشروع والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى في قسم العلامات التجارية الاستهلاكية في هنكل: "يجسد مصنع الإنتاج الجديد في الرياض التزام هنكل بالابتكار والاستدامة والنمو الهادف. سيعمل هذا المصنع على تعزيز قدراتنا الإنتاجية وتعزيز مكانتنا في السوق، ما يسمح لشركة هنكل بتوفير منتجات العناية بالجمال الرائدة لعملائنا".

وقد تم بناء المنشأة الجديدة خلال عامٍ واحدٍ فقط، ومن المقرر أن تعزز كفاءة عمليات هنكل واستجابتها لسوق المملكة. ومن خلال إنشاء مركز إنتاج محلي، يمكن لشركة هنكل تلبية المتطلبات المتغيرة للسوق السعودية والمنطقة بشكل أفضل، ما يضمن أوقات تسليم أسرع وتحسين توافر المنتجات.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المصنع الجديد لهنكل، والتي يمتد نشاطها التشغيلي في المملكة لأكثر من عقدين، يؤكد على التزامها المستمر تجاه المملكة العربية السعودية والمنطقة. وتعتبر منشأة إنتاج العناية بالجمال بمثابة شهادة على تفاني هنكل في التميز والرؤية الاستراتيجية للنمو المستقبلي. وتتطلع الشركة إلى النجاح المستمر ومساهمات المصنع في تعزيز مبادرات التنمية والاستدامة في الشرق الأوسط.

نبذة عن هنكل

تحظى شركة هنكل بحضور عالمي بارز عبر محفظة متوازنة ومتنوعة من المنتجات. وتحتل الشركة اليوم مكانة رائدة عبر وحدات أعمالها الثلاثة وذلك بفضل علاماتها التجارية القوية والتزامها بالابتكار والحلول التكنولوجية المتطورة. حيث تعد وحدة أعمال "هنكل لتقنيات المواد اللاصقة" رائدة عالمياً في سوق المواد اللاصقة وتغطي عملياتها جميع القطاعات في جميع أنحاء العالم. وفيما يخص منتجات الغسيل والعناية المنزلية والشخصية، تقدم هنكل مجموعة مميزة من المنتجات التي تحظى بشهرة وانتشار واسعين في العديد من الأسواق والفئات في جميع أنحاء العالم. وتفخر هنكل اليوم بأكثر من 140 عاماً من النجاح منذ تأسيسها في العام 1876. وقد سجلت الشركة في عام 2021، مبيعات قدرها 20 مليار يورو، وبلغت أرباحها التشغيلية المعدلة 2.7 مليار يورو. وتوظف هنكل أكثر من 52 ألف شخص على مستوى العالم، يمثلون فريقاً شديد التنوع توحده ثقافة راسخة وهدف مشترك هو تحقيق قيمة مستدامة، وقيم مشتركة. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الاستدامة، حققت هنكل مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات والتصنيفات العالمية، وهي مدرجة في بورصة داكس الألمانية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.henkel.com

هنكل الخليج

تأسست هنكل الخليج في عام 1998، وشهدت نمواً سريعاً مع أكثر من 1,000 موظف يمثلون فوق 50 جنسية ويشكلون قوة عمل من أكفأ العمالة المحلية والوافدة. تدير هنكل مقرها الرئيسي في دبي بالإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مركزين للابتكار ومصنع لتقنيات المواد اللاصقة في أم القيوين. وفي السعودية، تقوم بإدارة مصنع لمنتجات الغسيل والعناية المنزلية في الرياض، و مصنعين لإنتاج تقنيات المواد اللاصقة في الدمام. الموقع الإلكتروني: www.henkel-gcc.com

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