الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلقت "هلب أي جي"، ذراع الأمن السيبراني التابع لـ"e& المؤسسات" وهي جزء من مجموعة "e&" (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) والمستشار الأمني الموثوق به في المنطقة، مركزاً لعمليات الأمن السيبراني CSOC قمّة في الحداثة في الرياض، المملكة العربية السعودية لتوفير المراقبة الأمنية وإدارة الأحداث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع فضلاً على مجموعة كاملة من خدمات الأمن المُدارة محلياً (MSS)، وبامتثال تام للضوابط والتشريعات المحلية لحماية البيانات.

ويعتمد مركز عمليات الأمن السيبراني في الرياض على خبرة "هلب أي جي" الممتدّة على أكثر من 25 سنة في توفير دفاع سيبراني عالمي المستوى للمؤسسات في المنطقة. ويأتي إطلاق المركز في وقت حاسم حيث تعمل المملكة العربية السعودية على تسريع عملية تحولها الرقمي والتركيز على إنشاء منظومة تعاونية بهدف التحول إلى قوة استثمارية عالمية، والذي يعدّ ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030.

ونتيجةً لهذا الاندفاع نحو الرقمنة، بات الآن من الضروري بناء مرونة سيبرانية في كل مشروع ونظام منذ البداية. وبحسب استطلاع أجرته شركة آي دي سي (IDC) قام 54% من الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات في المملكة بتضمين الأمن السيبراني في مراحل التخطيط والبدء والتقييم لجميع مبادرات الأعمال الجديدة. ذلك، ووجد الاستبيان أنّ أهم أهداف استراتيجية الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية مرتبطة بخدمات الأمن المدارة، بحيث كانت مجالات التركيز الأساسية عام 2022 إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM)، والكشف والاستجابة المُدارة (MDR)، والتحليل الذكي للمخاطر (threat intelligence).

وتعليقاً على هذا الإطلاق، صرّح ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في "هلب أي جي"، قائلاً: "مع التبني المتزايد للرقمنة في المملكة العربية السعودية، بات تضمين الأمن السيبراني في كلّ مشروع وعملية هدفاً أساسياً يتصدر أولويات المؤسسات في المملكة. ويعكس إطلاق مركز عمليات الأمن السيبراني المتطور التزام "هلب أي جي" الراسخ بدعم رؤية المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي. ومن خلال تقديم إطارٍ للعمليات الأمنية من الجيل التالي للمؤسسات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى توفير قدرة تشغيلية مرنة عبر السحابة أو في مكان العمل أو في نموذج يجمع بين الاثنين، فإن مركز عمليات الأمن السيبراني في الرياض سيمكن عملاءنا في المملكة من اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب بناءً على معطيات التحليل الذكي للمخاطر ومن خلال منصات التنسيق والأتمتة الأمنية الخاصة بنا."

وفي هذه المناسبة، علّق صفوان أكرم، مدير الخدمات الأمنية المُدارة في "هلب أي جي" في المملكة العربية السعودية، والذي يشرف على إدارة المركز في الرياض، قائلاً: "إنّ مركز عمليات الأمن السيبراني الجديد يمنح عملائنا في الدولة رؤية محسّنة وكشفاً مبكراً لحوادث الأمن السيبراني. ومن خلال تقليص مدّة تواجد المهاجمين السيبرانيين في البيئة المستهدفة (dwell time) ومع منتجات متكاملة مبسّطة، نحقّق كفاءةً أكبر وأداءً أفضل، فضلاً عن انخفاضٍ في تكلفة العمليات. وبالإضافة إلى عناصر التحكّم المُدارة، والدفاع السيبراني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتصميم الهجين لضمان عدم مغادرة البيانات للدولة أوالمنشأة، بات بإمكان عملائنا في المملكة الوصول بشكل كامل إلى حلولنا الحاصلة على براءة اختراع في مجال الخدمات الأمنية المدارة."

إضافةً إلى ذلك، صرّح فهد السحيمي، مدير "هلب أي جي" في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "يعد إطلاق مركز خدمات الأمن السيبراني في الرياض خطوة هامّة وأساسية تحققها "هلب أي جي" في الرحلة التي بدأتها

في المملكة عام 2017، والتي تعكس تفانينا في منح عملائنا في هذا السوق خدمات شاملة للأمن السيبراني مع التشديد على دعمنا المستمر لجهود التوطين في قطاع تكنولوجيا المعلومات مع فريق من المواطنين السعوديين المتمرّسين."

وأضاف السحيمي قائلاً: "يأتي إطلاق المركز الجديد في وقتٍ باتت تدرك فيه المزيد من الشركات الأهمية الجوهرية لخدمات الأمن المُدارة من أجل تحقيق المرونة السيبرانية في مشهدية التهديدات الحديثة. وفي الواقع، نتوقّع أن تتم تلبية 90% من متطلّبات الأمن السيبراني عبر نموذج الخدمة بعد ثلاث سنوات من الآن، مما يعكس تحولاً لافتاً في هذا القطاع نقوده في المنطقة من خلال تقديم خدمات أمنية عالمية ومتطوّرة مع تعديلها وتصميمها للاستجابة لحاجة السوق الإقليمي ومواجهة التهديدات التي تستهدفه."

ومن خلال حلول الأمن السيبراني الشاملة التي تجمع بين الخبرة المؤسسية والتقنية، والمدعومة بنظام ابتكار عالمي المستوى، إضافةً إلى مراقبة أمنية على مدار الساعة، يقدّم مركز عمليات الأمن السيبراني المتطور التابع لـ"هلب أي جي" في المملكة العربية السعودية خدمات متميزة ومتوافقة تماماً مع اللوائح المحلية لحماية البيانات.

ويضم مركز عمليات الأمن السيبراني من "هلب أي جي" محلّلين أمنيين يقومون بمراقبة بنى الأمن التحتية المعقّدة لتكنولوجيا المعلومات إلى جانب تحليل وتفسير الأحداث الأمنية الحرجة أو أيّ سلوك غير طبيعي. بالإضافة إلى الكشف والاستجابة المُدارة، تقدّم "هلب أي جي" مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الاستدلال الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث، وتصيّد التهديدات، وضوابط الأمن المُدارة، والكشف عن أيّ سلوك غير اعتيادي على صعيدي الشبكة والمستخدم، وتقييم نقاط الضعف، وتقييم الفريق الأحمر، مع الاستفادة من معطيات التحليل الذكي للمخاطر التي يوفرها مركزنا. ذلك، ويقدم مركز عمليات الأمن المُدارة خدمات متميّزة أخرى من "هلب أي جي" مثل خدمة Cyber Edge X والتي تعتمد على حافة خدمة الأمن SSE، والخدمة المدارة للحماية من المخاطر الرقمية DRP.

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نبذة عن هلب أي جي (Help AG)

"هلب أي جي" (Help AG) هي ذراع الأمن السيبراني لشركة "e& المؤسسات" (اتصالات ديجيتال سابقًا)، وتقدم استشارات استراتيجية للشركات الرائدة والجهات الحكومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع توفير حلول وخدمات أمن معلومات مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتها المتنوّعة، مما يتيح لها التطور بشكل آمن مع اكتساب ميزة تنافسية. بدأت شركة "هلب أي جي" مسيرتها في الشرق الأوسط منذ عام 2004، وبات اسمها معروفاً على أنها شركة الاستشارات الموثوقة في المنطقة. وقد استحوذت شركة "e&" )مجموعة اتصالات سابقًا( على "هلب أي جي" بشكل استراتيجي عام 2020، مما أدى إلى إنشاء قوة لافتة للأمن السيبراني وقيادة التحول الرقمي في المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن "هلب أي جي"، يُرجى زيارة www.helpag.com

"e& المؤسسات"، من "e&"

تسعى "e& المؤسسات" إلى تعزيز المقدرات الرقمية للشركات في مختلف القطاعات بالارتكاز على خبراتها في الخدمات الاحترافية والمدارة رقمياً بالإضافة إلى الانتشار الواسع كمشغل اتصالات. وتعمل "e& المؤسسات" على دفع المؤسسات والاقتصادات نحو عالمٍ أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة؛ وذلك من خلال السحابة، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي.

تعمل "e& المؤسسات" حالياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر، وتقدم حلولاً رقمية قيمة ومبتكرة؛ من خلال تمكين المشروعات المستدامة، والمدن الأكثر أماناً، والخدمات الحكومية المتطورة، والرعاية الصحية الرقمية، بالإضافة إلى دعم قطاعات التعليم، والخدمات المصرفية المستقبلية، والصناعات الآلية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية.

ومن خلال سجل حافل بالنجاح في تصميم وتقديم وتشغيل المشروعات الكبيرة والحلول الرقمية الذكية والآمنة، تقدم "e& المؤسسات" خدمات شاملة في الاستشارات، ونماذج الأعمال، وتصميم الحلول، وإدارة البرامج، والتنفيذ والتسليم، وتقديم الدعم بعد التنفيذ.

للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع التالي:https://eandenterprise.com/en/index.jsp

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مديرة للعلاقات العامة

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