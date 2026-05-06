منصة ثنائية اللغة مصممة خصيصًا للبيئة التنظيمية الفريدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أطلقت شركة هاي تك إيه آي، الرائدة في حلول الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتابعة لمجموعة شركات فارنك، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، منصة safenexus.ai، وهي أول منصة لإدارة الصحة والسلامة والبيئة والجودة (HSEQ) في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي ومُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء.

وقد صُممت منصة safenexus.ai خصيصاً لسوق دول مجلس التعاون الخليجي، لسدّ ثغرةٍ جوهرية رصدتها شركة هاي تك، حيث لا تزال غالبية شركات الاستشارات في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة في المنطقة تُدير عمليات السلامة باستخدام جداول البيانات والنماذج الورقية والأنظمة القديمة غير المتصلة، حيث تُمكّن هذه المنصة الشركات من دعم عملائها بكفاءة عالية من حيث التكلفة من خلال حلول رقمية مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة.

وعلى عكس منصات برامج الصحة والسلامة والبيئة والجودة الدولية المصممة للأطر التنظيمية الغربية، تم تصميم SafeNexus.ai من الصفر لتتوافق مع متطلبات الامتثال الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك: ترخيص (هيئة منطقة دبي الاقتصادية)، وOSHAD (مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية)، ومعايير السلامة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والأطر الدولية بما في ذلك ISO 45001 وISO 14001.

وبهذه المناسبة قالت جافيريا إعجاز، المدير الإداري لشركة هاي تك إيه آي: "يشهد سوق الصحة والسلامة والبيئة والجودة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً. فالهيئات التنظيمية تُشدد متطلبات الامتثال، والشركات تتوسع بسرعة، ومع ذلك لا تزال غالبية إدارة السلامة عبر الجداول الالكترونية".

وأضافت قائلة: "تتمثل مهمة منصة SafeNexus.ai بتغيير هذا الواقع، ليس فقط للشركات الكبيرة فحسب، بل لآلاف الشركات المتوسطة التي تعتمد على شركات الاستشارات في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة لإدارة عمليات السلامة لديها".

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الصحة والسلامة البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 500 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بنمو سنوي مركب قدره 12.5%، مدفوعًا بتعزيز تطبيق اللوائح التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وتوسيع مشاريع البنية التحتية لرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، وتزايد متطلبات إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل المستثمرين الدوليين.

وعلى الرغم من هذا النمو، تشير أبحاث السوق إلى أن أكثر من 72% من شركات دول مجلس التعاون الخليجي التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف لا تزال تدير عمليات الصحة والسلامة والبيئة والجودة يدويًا، حيث تستهدف منصة SafeNexus.ai هذه الشريحة التي لا تحظى بالخدمات الكافية من خلال شبكة شركائها من شركات الاستشارات، لتصل إلى آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شبكة من المستشارين المحليين الموثوق بهم، بدلاً من البيع المباشر للشركات.

هذا وتُوحّد المنصة تسع وظائف أساسية في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة، تشمل إدارة الحوادث، وتصاريح العمل، وتقييم المخاطر، والتدقيق والتفتيش، ومتابعة الامتثال، وإدارة التدريب، في نظام واحد قائم على الحوسبة السحابية، يُمكن الوصول إليه من أي جهاز.

ويُمثل هذا الإطلاق علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي للسلامة في المنطقة، وباعتبارها إحدى أكبر شركات إدارة المرافق المتكاملة الذكية والصديقة للبيئة في الإمارات العربية المتحدة، فإن شركة فارنك تستخدم المنصة بالفعل.

بدوره صرّح ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لمجموعة فارنك قائلاً: "لقد تم تصميم منصة SafeNexus.ai على منصة SAFETEK، وهي منصة شركة هاي تك إيه آي المتخصصة في الصحة والسلامة والبيئة والجودة، والتي أثبتت فعاليتها في عمليات الشركات ليس فقط داخل مجموعة فارنك التي تضم 12,000 موظف فحسب، بل أيضاً مع عملاء خارجيين مثل إيكيا السعودية، وشركة أويل كيمستري، ومؤسسة سبورتس بوليفارد، ومدينة إكسبو، ومرسى ياس، وشرطة دبي، ومطار دبي، وبنك المشرق".

وأضاف أوبرلين قائلاً: "هذه تقنية راسخة تم اختبارها في الإنتاج، وهي متاحة للسوق لأول مرة بموجب نموذج العلامة البيضاء، وليست منصة جديدة قيد التطوير".

إن ما يُميّز SafeNexus.ai عن جميع منصات الصحة والسلامة والبيئة والجودة الأخرى في سوق دول مجلس التعاون الخليجي هو بنيتها ذات العلامة التجارية الخاصة.

وبدلاً من التنافس مع شركات الاستشارات في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة، تتعاون SafeNexus.ai معها، مما يُمكّن الاستشاريين من نشر المنصة تحت علامتهم التجارية وشعارهم ونطاقهم الإلكتروني، وإعادة بيعها مباشرةً لعملائهم الحاليين. يُوفّر هذا النموذج تدفقًا ثابتًا للإيرادات لشركات الاستشارات دون الحاجة إلى أي استثمار في التطوير أو أي تكاليف تقنية مُسبقة.

وفي هذا الإطار علق رايان ميتشل، مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة في مجموعة فارنك قائلاً:

"نحن لا نبني منصة لمنافسة استشاريي الصحة والسلامة والبيئة والجودة فحسب، بل نبني البنية التحتية التقنية التي تجعلهم أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر قابلية للتوسع، وأكثر ربحية، فنموذج العلامة البيضاء يعني أن شركاءنا يمتلكون علاقة العميل بالكامل حيث تعد منصة SafeNexus.ai هو المحرك الأساسي".

هذا وتستقبل شركة هاي تك إيه آي حاليًا طلبات الانضمام إلى برنامج الشريك المؤسس، والذي يقدم لشركات الاستشارات المؤهلة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة في دول مجلس التعاون الخليجي شروطًا تجارية تفضيلية، وحزمة تسويقية مشتركة العلامة التجارية، وأولوية في الانضمام خلال خمسة أيام عمل، وإدارة حسابات مخصصة.

نبذة عن SafeNexus.ai

SafeNexus.ai هي منصة لإدارة الصحة والسلامة والبيئة والجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، طورتها شركة HITEK AI،

وهي شركة تقنية مقرها الإمارات العربية المتحدة صُممت المنصة خصيصًا لسوق دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدم بنية تحتية قابلة للتخصيص تُمكّن شركات الاستشارات في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة من نشر

تقنية إدارة السلامة على مستوى المؤسسات تحت علامتها التجارية الخاصة.

تُستخدم منصة SafeNexus.ai حاليًا من قِبل مجموعة فارنك، وتستقبل طلبات الانضمام إلى برنامج الشراكة التأسيسية

من شركات الاستشارات المؤهلة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين.

نبذة عن شركة هاي تك:

تعتبر شركة هاي تك سيرفيسيز (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitek.ai

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 12,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

